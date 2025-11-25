ETV Bharat / state

'आधी आबादी' का पूरे अधिकारों के लिए संघर्ष आज भी जारी, सामाजिक सोच बदलने की जरूरत

ऐतिहासिक उपलब्धियां: कई महिलाओं ने भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. जैसे कि सावित्रीबाई फुले (पहली महिला शिक्षिका), इंदिरा गांधी (पहली महिला प्रधानमंत्री), मदर टेरेसा (नोबेल पुरस्कार विजेता) और बछेंद्री पाल (माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला).

मीता सिंह अपनी स्वयं की कहानी का उदाहरण देते हुए कहती हैं कि बाहरी अपराध के साथ-साथ जो घरेलू हिंसा हो रही है, वह भी बड़ी चिंता का विषय है. इसके साथ ही बालिकाओं को उनके अधिकारों से वंचित करना भी हिंसा का के रूप में आता है. जब मैं 1981 में भारतीय सेना में अधिकारी के रूप में चयन हुआ था, तब मुट्ठी भर महिलाएं सेना में थीं. हमने अपने काम की जिम्मेदारी को बखूबी निभाया. पुरुषों-सेना के अधिकारियों से से कहीं भी पीछे नहीं रहे. आज सेना में महिलाओं की संख्या काफी बढ़ी है, यह सुखद मैसेज है. यह अधिकार कोई दान-दक्षिणा में नहीं मिली है, यह अधिकार हमारे संविधान में दिए है. संविधान पुरुष या महिला में भेद नहीं करता. वो तो बराबर का अधिकार देता है.

महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा : महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत मानवाधिकारों का उल्लंघन और भेदभाव का एक रूप माना जाता है. लिंग-आधारित हिंसा को उस हिंसा के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी महिला को महिला होने के कारण उसके खिलाफ निर्देशित होती है या जो महिलाओं को असमान रूप से प्रभावित करती है. इसमें दुष्कर्म और यौन अपराध, महिला जननांग विकृति (एफजीएम) और जबरन विवाह शामिल हैं. महिला सामाजिक कार्यकर्ता मीता सिंह कहती हैं कि समाज में आज भी आदर्श महिला उसको माना जाता है जो घर में चुपचाप रहती है. हिंसा को सहन करती है, अपनी मर्जी नहीं चलाती है, लेकिन यह वास्तविकता में महिला के अधिकार और समानता का हनन है. इस सोच को बदलना जरूरी है. आंकड़े भी बताते हैं कि किस तरह से समाज में महिलाओं के ऊपर हिंसा हो रही है.

पितृसत्तात्मक सोच के बीच महिलाओं को आज भी समाज के सम्मान और समानता के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है. राजस्थान की बात करें तो यहां नारी शक्ति को कन्या भ्रूण हत्या, दलित महिलाओं की उपेक्षा, बालिकाओं को बोझ समझ बाल विवाह, डायन और कुकड़ी जैसी कुप्रथा अभिशाप से गुजरना पड़ता है. अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस हर आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान में लिंग असमानता, महिला हिंसा और कुप्रथाओं की. अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस पर सामाजिक महिला कार्यकर्ताओं ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा कि महिला देवी या पैर की जूती नहीं, उसके भी संविधान में समान अधिकार हैं. जरूरत तो बस सामाजिक सोच बदलना की, जिसकी शुरुआत घर और समाज से करनी होगी.

जयपुर: भारत का इतिहास महिलाओं के सम्मान के लिए महत्वपूर्ण रहा है, जहां उन्हें अर्धांगिनी और सहधर्मिणी के रूप में सम्मान मिला. हालांकि, समय के साथ स्थिति में उतार-चढ़ाव आए हैं. रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में, सीता-राम और राधा-कृष्ण जैसे उदाहरणों में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई. वैदिक साहित्य में भी पति-पत्नी को एक-दूसरे का पूरक माना गया है. आज भी कई महिलाएं विज्ञान, खेल, राजनीति और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में अग्रणी हैं. सरकारें भी महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए कई तरह की पहल कर रही हैं. बावजूद इसके, आज भी आधी आबादी को पूरे अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है.

राजनीतिक और सामाजिक भूमिका: आज महिलाएं राजनीति, न्यायपालिका, सेना और पुलिस जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं. उदाहरण के लिए, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, एम. फातिमा बीवी सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थीं और प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थीं.

सशक्तिकरण के प्रयास: भारत सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए कई पहल कर रही है, जिससे कार्यबल में उनकी भागीदारी बढ़ रही है.

चुनौतियां और वर्तमान स्थिति : हालांकि, प्राचीन काल से महिलाओं के प्रति सम्मान का एक मजबूत इतिहास रहा है, लेकिन आधुनिक समय में भी कुछ क्षेत्रों में लैंगिक असमानता बनी हुई है. आज भारत एक 'विकसित भारत' के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिसके लिए यह आवश्यक है कि पुरुषों का सहयोग लेकर महिलाओं को और अधिक सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया जाए. ऐसी सोच बदलनी होगी कि महिलाएं बच्चों की देखभाल के लिए छुट्टी लेंगी या काम पर कम ध्यान देंगी. एक मां का छुट्टी लेना समाज के लिए भी फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि वह अपने बच्चे को एक आदर्श नागरिक बना सकती है.

तीन साल में दलित अत्याचारों के आंकड़े (ETV Bharat GFX)

राजनीतिक संरक्षण से कम नहीं हो रहे आंकड़े : सामाजिक कार्यकर्ता निशा सिद्धू कहती हैं कि भारत में महिला अपराध और हिंसा के आंकड़े चिंताजनक हैं. लाख प्रयासों के बावजूद भी इन आंकड़ों में कमी नहीं होना यह दर्शाता है कि समाज में अभी भी मानसिकता नहीं बदली है. कानून बने हुए हैं, लेकिन कानून का धरातल पर इंप्लीमेंट नहीं होना भी एक बड़ी वजह है. राजस्थान की अगर बात करें तो दलित महिलाओं, आदिवासी महिलाओं पर हो रहे अपराध के आंकड़े डराते हैं. निशा कहती हैं कि इसमें सबसे बड़ी चिंताजनक बात है कि अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है. जब तक अपराध करने वालों को राजनीतिक संरक्षण मिलेगा, तब तक महिला सम्मान अधिकार की बात करना बेमानी है. जरूरत है कि कठोर कानून और नियम के साथ सामाजिक मानसिकता में भी बदलाव आए. महिलाओं को उनका यह अधिकार मिले, जिसकी वह हकदार है. महिलाओं के अधिकार मिले, समाज में सामाजिक समानता मिले, इसके लिए ही सामाजिक संगठनों की ओर से अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस पर एक पखवाड़े तक अलग-अलग तरीके कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं.

लैंगिक असमानता समाज और घर में : सामाजिक कार्यकर्ता लता सिंह बताती हैं 25 नवंबर विश्व भर में इस दिन को 'अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस' के रूप में मनाया जाता है. इस दिन को महिला को उनके अधिकारों के लिए जागरूक किया जाता है. 17 दिसंबर, 1999 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पारित किये जाने के बाद इस दिवस की स्थापना हुई. इसे अंतरराष्ट्रीय घरेलू हिंसा की समाप्ति दिवस भी कहा जाता है. इस दिन को दुनिया भर में महिलाएं हिंसा के विभिन्न रूपों और मुद्दे की वास्तविक तथ्य के बारे में जागरूकता किया जाता है. इस दिवस को मनाने का प्राथमिक उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकना और महिलाओं के बुनियादी मानवाधिकारों व लैंगिक समानता के विषय में जागरूक करना है. लता सिंह कहती हैं कि यह सही है कि महिलाओं ने बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन अभी यह सब काफी नहीं है. आज भी कई ऐसे कानून है जो बन तो गए, लेकिन उनका सही से पालन नहीं हो रहा है. महिला हिंसा उन्मूलन दिवस पर जो पखवाड़ा आयोजित किया जाता है, उसमे भी महिलाओं के अधिकारों को लेकर बात होती है, उन्हें जागरूक किया जाता है.

महिला दुष्कर्म के आंकड़े (ETV Bharat GFX)

यह अच्छी बात है कि इस बार महिलाओं हिंसा के आंकड़ों में कमी आई है, लेकिन सरकार चाहे तो इसमें ओर भी सुधार किए जा सकते है. लता कहती हैं कि वैदिक काल महिलाओं को पहले ज्यादा अधिकार थे, चाहे वह शिक्षा हो या जीवन साथी चुनने का अधिकार. समाज में उनकी भागीदारी होती थी, लेकिन हम जैसे-जैसे आधुनिक होते गए, महिला असमानता बढ़ती चली गई. सामाजिक रूप से कार्य क्षेत्र में देखें तो महिला के किसी ऑफिस में काम करती तो वहां पर उनके साथ में भेदभाव किया जाता है. घर में बेटियों के अधिकारों में कटौती होती है. लैंगिक असमानता एक बहुत बड़ा कारण है, उसको ठीक करने की जरूरत है. उसके लिए जरूरी है कि हमें शुरुआत अपने घर से करनी होगी. लड़का और लड़की के अंदर जो भेदभाव है, वह एक बहुत बड़ी चुनौती है. यह जब तक खत्म नहीं होगा, तब तक समानता और सम्मान की बात नहीं की जा सकती. इसकी शुरुआत हमें घर और कार्य क्षेत्र से करनी होगी.

दलित महिलाओं पर कुप्रथा का दंश : दलित महिलाओं को लेकर काम करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता सुमन देवठिया कहती है कि राजस्थानी फेडरल स्टेट रहा है. यहां पर यहां पर जातीय भेदभाव काफी रहा है और महिलाओं के प्रति जो कुरीतियां है, वह आज भी विद्यमान है. कानूनी अधिकार होने के बावजूद आज भी डायन प्रथा , कुकड़ी प्रथा छुआछूत और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं का दंश दलित महिलाएं झेल रही हैं. ये कुरीतियां समाज में अभी भी व्याप्त हैं, जो महिलाओं के विकास में अवरोध पैदा करती हैं. इन प्रथाओं की वजह से महिलाओं के मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और राज्य में महिलाओं का सशक्तिकरण रुक जाता है.

नाबालिग लड़कियों के दुष्कर्म मामले (ETV Bharat GFX)

सुमन ने कहा कि पिछले 20 वर्षों से वंचित समुदायों में काम करते हुए यह महसूस किया गया कि इन प्रथाओं पर प्रभावी अंकुश नहीं लगाया जा सका है. इन कुरीतियों को समाप्त किया जाए, तो महिलाएं अपने अधिकारों का जश्न मना सकेंगी. राजस्थान पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, 2022 के मुकाबले 2023 और 2024 में महिला अत्याचारों के मामलों में गिरावट आई है. हालांकि, यह राहत देने वाला तो है, लेकिन सुमन देवठिया का कहना है कि जिन मामलों की जांच की गई, उनमें 60 प्रतिशत से अधिक को झूठ मानकर एफआर (फाइनल रिपोर्ट) लगा दी गई. उन्होंने सवाल किया, "क्या देश और प्रदेश की आधी आबादी से ज्यादा महिलाएं झूठी रिपोर्ट दर्ज करा सकती हैं?" सुमन ने सरकार से अपील की कि इस तरह के आंकड़ों पर गंभीरता से विचार किया जाए, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर मामलों को झूठा मानना संभव नहीं हो सकता.