राजस्थान में महिला अपराध के आंकड़े घटे, पर घरों की चारदीवारी में कैद है असली दर्द, जानिए क्या कहते हैं आंकड़े
महिला अपराधों के दर्ज मामले घटे हैं, लेकिन घरेलू हिंसा और अपनों से असुरक्षा की चुप्पी बरकरार है. पढ़िए जसवंत सोलंकी की स्पेशल रिपोर्ट.
Published : November 25, 2026 at 6:35 AM IST
जयपुर: महिलाओं के खिलाफ हिंसा की बात होती है तो अक्सर दुष्कर्म, छेड़छाड़ और सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले अपराध चर्चा के केंद्र में आ जाते हैं, लेकिन हिंसा की एक बड़ी तस्वीर घरों के भीतर भी मौजूद है. कई महिलाओं के लिए घर ही वह जगह बन जाता है, जहां उन्हें शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है. कई मामलों में हिंसा करने वाला व्यक्ति कोई अनजान नहीं, बल्कि पति, रिश्तेदार, परिचित या भरोसे के दायरे का ही कोई व्यक्ति होता है. इसके बावजूद सामाजिक दबाव, आर्थिक निर्भरता, परिवार टूटने का डर और बच्चों की जिम्मेदारी जैसी परिस्थितियां महिलाओं को शिकायत दर्ज कराने से रोकती हैं.
राजस्थान में महिलाओं के विरुद्ध अपराध के दर्ज मामलों में कमी के आंकड़े जरूर सामने आए हैं, लेकिन यह सवाल अब भी कायम है कि क्या अपराध कम होने के साथ महिलाओं के भीतर सुरक्षा का भरोसा भी बढ़ा है? क्या हिंसा का सामना करने वाली महिला बिना किसी डर के पुलिस या सहायता केंद्र तक पहुंच पा रही है? और शिकायत दर्ज होने के बाद उसे न्याय मिलने तक कितनी मदद मिलती है? 25 नवंबर को मनाए जाने वाले 'महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन के अंतरराष्ट्रीय दिवस' पर इन सवालों के जरिए प्रदेश में महिला सुरक्षा की स्थिति को समझना जरूरी है.
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दर्ज मामलों में कमी, लेकिन अपराध की गंभीरता बरकरार: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB की वर्ष 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान में महिलाओं के विरुद्ध अपराध के 36,563 मामले दर्ज किए गए, जबकि वर्ष 2023 में यह संख्या 45,450 और वर्ष 2022 में 45,058 थी. इस तरह 2024 में पिछले वर्ष की तुलना में दर्ज मामलों में करीब 19.5 प्रतिशत की कमी आई. हालांकि, केवल कुल मामलों में कमी को महिला सुरक्षा की पूरी तस्वीर नहीं माना जा सकता. वर्ष 2024 में राजस्थान में दुष्कर्म के 4,871 मामले दर्ज हुए, जो बताता है कि गंभीर अपराध अब भी एक बड़ी चुनौती हैं. इसके अलावा घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, अपहरण और छेड़छाड़ जैसे अपराध भी महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े करते हैं. दर्ज मामलों में 2023 में कमी के बाद 2025 और 2026 के आंकड़ों में फिर से वृद्धि देखी गई.
महिला अधिकारों के लिए काम करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता लता सिंह का मानना है कि आंकड़ों में कमी की एक बड़ी वजह थानों में रिपोर्ट दर्ज न होना भी है. पूर्ववर्ती सरकार में हर शिकायत पर मामला दर्ज करने के निर्देश थे, जिससे आंकड़ों में बढ़ोतरी दिखती थी. आंकड़ों पर गौर करें तो प्रदेश में हर दिन एक महिला को दहेज के लिए मारा जाता है और 20 से ज्यादा नाबालिग बच्चियों के साथ दरिंदगी हो रही है. लता के अनुसार, यह समझना जरूरी है कि मामलों में कमी वास्तविक अपराध घटने से आई है या शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया में बदलाव के कारण. इसके लिए पुलिस के आंकड़ों के साथ सामाजिक सर्वेक्षण और महिला सहायता संस्थाओं के अनुभवों को भी देखना होगा.
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घर के भीतर हिंसा, मदद मांगने में भी झिझक: लता सिंह का कहना है कि घरेलू हिंसा एक ऐसी समस्या है, जो अक्सर परिवार और समाज की नजरों से दूर रहती है. आर्थिक रूप से परिवार पर निर्भर होने के कारण महिलाओं को लगता है कि शिकायत करने पर रहने, बच्चों की परवरिश और रोजमर्रा के खर्चों का संकट खड़ा हो जाएगा. कई बार परिवार और समाज की ओर से समझौते का दबाव भी बनाया जाता है. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (NFHS-5) के आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान में 18 से 49 वर्ष की करीब 24 प्रतिशत विवाहित महिलाओं ने पति द्वारा शारीरिक हिंसा का अनुभव बताया.
लता सिंह ने बताया कि सर्वे के मुताबिक, शारीरिक या यौन हिंसा झेलने वाली केवल 13.2 प्रतिशत महिलाओं ने किसी से मदद मांगी, जबकि 77.5 प्रतिशत महिलाओं ने न तो मदद मांगी और न ही किसी को इस बारे में बताया. मदद मांगने वाली विवाहित महिलाओं में 66.5 प्रतिशत ने अपने परिवार से सहायता ली, वहीं पुलिस के पास जाने वाली महिलाओं का अनुपात मात्र 13.5 प्रतिशत रहा. इससे स्पष्ट है कि महिलाएं औपचारिक व्यवस्था के बजाय पहले परिवार का सहारा लेती हैं, लेकिन कई बार परिवार ही उन पर समझौते का दबाव बनाता है. ऐसे में महिला के पास सुरक्षित शिकायत व्यवस्था, गोपनीयता, कानूनी जानकारी और आर्थिक-सामाजिक सहयोग होना बेहद जरूरी है.
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परिचितों के बीच भी असुरक्षा का सवाल: लता सिंह के अनुसार महिला सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि हिंसा करने वाला व्यक्ति हमेशा अनजान नहीं होता. NCRB के आंकड़ों के मुताबिक, दुष्कर्म के अधिकांश मामलों में आरोपी पीड़िता का परिचित ही होता है. यह समाज में भरोसे की पारंपरिक धारणाओं पर सवाल खड़ा करता है, इसलिए महिलाओं को केवल सड़कों पर ही नहीं, बल्कि घर, कार्यस्थल, शैक्षणिक संस्थान और परिचितों के बीच भी सुरक्षित माहौल की जरूरत है.
इस चुनौती का एक नया रूप डिजिटल माध्यमों पर भी उभरा है. सोशल मीडिया पर अश्लील संदेश, तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेलिंग, फर्जी प्रोफाइल और ऑनलाइन पीछा करना महिलाओं के लिए मानसिक उत्पीड़न का कारण बन रहे हैं. बदनामी के डर और साइबर सुरक्षा की जानकारी के अभाव में कई पीड़िताएं शिकायत नहीं कर पातीं. प्रशासन को चाहिए कि स्कूल-कॉलेजों, कार्यस्थलों और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को कानूनी अधिकारों व साइबर सुरक्षा की जानकारी दे, साथ ही शिकायतकर्ता की पहचान व निजता की रक्षा भी सुनिश्चित करे.
हेल्पलाइन और सहायता केंद्रों की भूमिका: पीड़ित महिलाओं को एक ही छत के नीचे पुलिस, चिकित्सा, कानूनी सहायता, काउंसलिंग और अस्थायी आश्रय देने के लिए प्रदेश में महिला हेल्पलाइन 181, महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र और वन स्टॉप सेंटर संचालित हैं. राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार, दिसंबर 2024 तक प्रदेश के 246 महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्रों में 23,639 मामले दर्ज हुए, जिनमें से 22,175 का निस्तारण किया गया. इसी अवधि में 37 वन स्टॉप सेंटरों में दर्ज 6,770 मामलों में से 5,879 का समाधान हुआ. हालांकि, इन सेवाओं की सफलता का आकलन केवल निस्तारित मामलों की संख्या से नहीं किया जा सकता.
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शिकायत के बाद न्याय तक पहुंचना भी बड़ी चुनौती: लता सिंह का कहना है कि शिकायत दर्ज होना केवल पहला कदम है, इसके बाद जांच, चार्जशीट, सुनवाई और सजा तक की प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण होती है. न्याय में देरी, बार-बार बयान देने की परेशानी, सामाजिक दबाव और सुरक्षा की चिंता पीड़िता को मानसिक रूप से तोड़ सकती है. NCRB की 2024 की रिपोर्ट में राजस्थान में महिला अपराधों की चार्जशीटिंग दर 54.1 प्रतिशत दर्ज की गई है. इसे सजा की दर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अदालत में दोषसिद्धि की प्रक्रिया इसके बाद शुरू होती है. पूरी तस्वीर समझने के लिए लंबित मामलों, ट्रायल की अवधि और सजा के आंकड़ों को देखना भी जरूरी है. न्यायिक और पुलिस व्यवस्था को यह सुनिश्चित करना होगा कि जांच समयबद्ध हो, साक्ष्य सुरक्षित रहें और गवाहों व पीड़िताओं को पूरी सुरक्षा मिले.
सामाजिक सोच में बदलाव के बिना हिंसा पर रोक मुश्किल: सामाजिक कार्यकर्ता लता सिंह कहती हैं कि समाज और परिवार की भूमिका तय करने के साथ-साथ सामाजिक संगठनों की भी यह जिम्मेदारी है कि वे पीड़िता को सहायता केंद्र तक पहुंचाएं. महिला को केवल हिंसा से बाहर निकालना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना, कानूनी अधिकारों की जानकारी देना, मानसिक संबल देना और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना भी जरूरी है. विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है, क्योंकि वहां कई महिलाएं सरकारी सेवाओं से अनभिज्ञ हैं.
सुरक्षा का भरोसा ही असली कसौटी: महिलाओं के खिलाफ हिंसा का उन्मूलन किसी एक दिन का अभियान नहीं, बल्कि पुलिस, प्रशासन, न्यायपालिका, महिला एवं बाल विकास विभाग, सामाजिक संगठनों और परिवारों की साझा जिम्मेदारी है. आंकड़ों में कमी तभी सार्थक होगी जब महिलाएं बिना डर शिकायत कर सकें और उन्हें समय पर न्याय मिले. मौजूदा सहायता केंद्रों के प्रभावी संचालन, दूरदराज के इलाकों तक उनकी पहुंच और पीड़िताओं के पुनर्वास पर ध्यान देना होगा. साथ ही, समाज को यह समझना होगा कि घरेलू हिंसा कोई निजी मामला नहीं, बल्कि महिला के मानवाधिकारों से जुड़ा गंभीर अपराध है. अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हिंसा झेल रही महिला व्यवस्था के सामने अपनी बात कहने में सुरक्षित महसूस करती है? जब शिकायत से लेकर न्याय मिलने तक उसे पूरा सहयोग मिलेगा, तभी ये आंकड़े वास्तविक बदलाव की कहानी कहेंगे.
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