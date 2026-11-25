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राजस्थान में महिला अपराध के आंकड़े घटे, पर घरों की चारदीवारी में कैद है असली दर्द, जानिए क्या कहते हैं आंकड़े

क्या सुरक्षित हैं महिलाएं? ( ETV Bharat GFX )

जयपुर: महिलाओं के खिलाफ हिंसा की बात होती है तो अक्सर दुष्कर्म, छेड़छाड़ और सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले अपराध चर्चा के केंद्र में आ जाते हैं, लेकिन हिंसा की एक बड़ी तस्वीर घरों के भीतर भी मौजूद है. कई महिलाओं के लिए घर ही वह जगह बन जाता है, जहां उन्हें शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है. कई मामलों में हिंसा करने वाला व्यक्ति कोई अनजान नहीं, बल्कि पति, रिश्तेदार, परिचित या भरोसे के दायरे का ही कोई व्यक्ति होता है. इसके बावजूद सामाजिक दबाव, आर्थिक निर्भरता, परिवार टूटने का डर और बच्चों की जिम्मेदारी जैसी परिस्थितियां महिलाओं को शिकायत दर्ज कराने से रोकती हैं.