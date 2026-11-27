अंतरराष्ट्रीय बाल विवाह उन्मूलन दिवस : दक्षिणी राजस्थान में चल रही बाल संसद, बच्चे रुकवा रहे बाल विवाह
डॉ शैलेंद्र पंड्या ने बताया कि संस्थान के निरंतर प्रयासों से अब तक 500 से अधिक बाल विवाह रुकवाए जा चुके हैं.
Published : November 27, 2026 at 6:34 AM IST
उदयपुर : किसी गांव में बाल विवाह की तैयारी हो और उसे रोकने के लिए उसी गांव के बच्चे आगे आ जाएं, तो यह बदलाव की एक नई तस्वीर है. दक्षिणी राजस्थान के जनजातीय अंचलों में अब कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है. यहां बाल संसद से जुड़े बच्चे न केवल बाल विवाह रोकने की पहल कर रहे हैं, बल्कि स्कूल छोड़ चुके अपने साथियों को दोबारा शिक्षा से जोड़ने में भी जुटे हैं. 27 नवंबर को पहली बार मनाए जा रहे अंतरराष्ट्रीय बाल विवाह उन्मूलन दिवस पर बच्चों की यह पहल समाज के सामने एक नई उम्मीद लेकर आई है.
पहली बार मनाया जा रहा बाल विवाह उन्मूलन दिवस : बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने और बच्चों के अधिकारों, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षित भविष्य को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 27 नवंबर, 2026 को पहली बार अंतरराष्ट्रीय बाल, प्रारंभिक एवं जबरन विवाह उन्मूलन दिवस मनाया जाएगा. संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित इस अंतरराष्ट्रीय दिवस के अवसर पर देशभर में बाल विवाह की रोकथाम के लिए जनजागरूकता और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा.
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बच्चे बने बाल विवाह रोकथाम के दूत : बाल अधिकार विशेषज्ञ एवं गायत्री सेवा संस्थान, उदयपुर के निदेशक डॉ शैलेंद्र पंड्या ने बताया कि संस्थान द्वारा ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में किशोर-किशोरियों को बाल अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उन्हें सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया से जोड़ने के उद्देश्य से बाल संसद का गठन भी किया गया है. इन बाल सांसदों के माध्यम से बच्चों को उनके अधिकारों, शिक्षा के महत्व, बाल संरक्षण तथा बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणामों के प्रति विभिन्न रचनात्मक एवं सहभागी गतिविधियों के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि सलूंबर जिले की चौबीसा ग्राम पंचायत एवं आसपास के गांवों में बाल संसद से जुड़े बच्चों ने स्वयं आगे आकर न केवल बाल विवाह रोकने में सक्रिय भूमिका निभाई, बल्कि विद्यालय छोड़ चुके अपने साथियों को फिर से विद्यालय से जोड़ने का भी प्रयास किया.
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राजस्थान में बाल विवाह की गंभीर स्थिति : डॉ शैलेंद्र पंड्या ने बताया कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) (2015-16) के अनुसार राजस्थान में 20 से 24 वर्ष आयु वर्ग की 35.4 प्रतिशत महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले हो गया था. NFHS-5 (2019-21) में यह आंकड़ा घटकर 25.4 प्रतिशत हुआ, जबकि नवीनतम NFHS-6 (2023-24) के अनुसार इसमें मामूली सुधार के साथ यह आंकड़ा 24.6 प्रतिशत दर्ज किया गया है. पिछले सर्वेक्षण की तुलना में कमी तो आई है, लेकिन आज भी प्रदेश में लगभग हर चौथी युवती का विवाह बालिग होने से पहले हो रहा है. यह स्थिति बताती है कि बाल विवाह उन्मूलन के लिए अभी भी व्यापक और निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है. ग्रामीण क्षेत्रों में 28.3 प्रतिशत महिलाओं का विवाह 18 वर्ष से पहले हुआ था, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह आंकड़ा 15.1 प्रतिशत था. यह अंतर दर्शाता है कि विशेष रूप से ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में सामाजिक जागरूकता, बालिका शिक्षा और कानूनी हस्तक्षेप को और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है.
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'जागरूकता के साथ कानूनी कार्रवाई भी जरूरी' : डॉ पंड्या ने बताया कि बाल विवाह से बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, मानसिक विकास और स्वतंत्र जीवन जीने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. विशेष रूप से बालिकाओं को कम उम्र में विवाह और मातृत्व के कारण अनेक सामाजिक, शारीरिक एवं मानसिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. उन्होंने बताया कि गायत्री सेवा संस्थान विगत कई वर्षों से समुदाय, ग्राम पंचायतों, अभिभावकों, युवाओं, बाल संसद प्रतिनिधियों एवं स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर जागरूकता गतिविधियां संचालित कर रहा है. साथ ही बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के अंतर्गत आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करवाने के लिए भी सक्रिय पहल की जा रही है.
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500 से अधिक बाल विवाह रुकवाए : डॉ पंड्या ने बताया कि संस्थान के निरंतर प्रयासों से अब तक 500 से अधिक बाल विवाह रुकवाए जा चुके हैं. विशेष उपलब्धि के रूप में उदयपुर, सलूंबर एवं प्रतापगढ़ जिलों में बाल विवाह की रोकथाम के लिए परिवार न्यायालय से पहली बार निषेधाज्ञा जारी करवाने में संस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका रही. उन्होंने बताया कि संस्थान केवल बाल विवाह रोकने तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसे बच्चों को भी सहयोग प्रदान कर रहा है जिनका पूर्व में बाल विवाह हो चुका है और जो इस विवाह बंधन से मुक्त होकर अपना जीवन दोबारा अपनी इच्छा और अधिकारों के अनुरूप जीना चाहते हैं. ऐसे बच्चों को आवश्यक कानूनी सहायता एवं परामर्श उपलब्ध करवाकर सक्षम न्यायालय के माध्यम से बाल विवाह निरस्तीकरण अथवा विवाह को शून्य घोषित करवाने की कानूनी प्रक्रिया में सहयोग किया जा रहा है.
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बाल संसद कब से संचालित हो रही है : गायत्री सेवा संस्थान द्वारा वर्ष 2022 से बाल संसद का संचालन किया जा रहा है. ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर कार्य करते हुए यह महसूस किया गया कि विद्यालय के अतिरिक्त ग्राम पंचायत एवं ब्लॉक स्तर पर बच्चों के पास ऐसा कोई मंच नहीं है, जहां वे अपनी समस्याओं, आवश्यकताओं एवं विचारों को स्वयं रख सकें. बच्चों से संबंधित मुद्दों पर सभी अपनी बात रखते हैं, लेकिन स्वयं बच्चों की भागीदारी सीमित रहती है. इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बाल संसद का गठन किया गया. वर्तमान में बाल संसद से लगभग 250 बच्चे सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं. उदयपुर, सलूम्बर एवं प्रतापगढ़ जिलों में बाल संसद के बच्चों ने सक्रिय भूमिका निभाते हुए अब तक 36 बाल विवाह रुकवाने में योगदान दिया है. इसके अतिरिक्त 20 बच्चों को बाल श्रम में जाने से भी रोका है.
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यूनिसेफ प्रतिनिधिमंडल भी पहुंचा मिलने : बाल सांसदों ने विभिन्न सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से ग्रामीण परिवारों को जोड़ने में भी मदद की है. इन परिवारों को ई-मित्र केंद्र तक पहुंचाने से लेकर ग्राम सचिव एवं संबंधित अधिकारियों से संपर्क करवाने तक, बाल संसद के प्रतिनिधिमंडल ने योगदान दिया है. इसी क्रम में हाल ही में यूनिसेफ के बाल संरक्षण से जुड़े राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख अधिकारियों सहित एक प्रतिनिधिमंडल सलूम्बर जिले की चीबोड़ा ग्राम पंचायत पहुंचा. इस प्रतिनिधिमंडल ने पूरा दिन बाल संसद के बच्चों के साथ बिताया और उनसे संवाद कर यह समझा कि किस प्रकार इन बच्चों ने अपने पंचायत क्षेत्र में बाल अधिकारों के संरक्षण, बाल विवाह की रोकथाम, बाल श्रम को रोकने तथा सामाजिक सुरक्षा के मुद्दों पर जमीनी स्तर पर बदलाव लाने का कार्य किया है.
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राजस्थान–गुजरात में निकलेगी मशाल यात्रा : डॉ पंड्या ने बताया कि 27 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय बाल विवाह उन्मूलन दिवस के अवसर पर गायत्री सेवा संस्थान द्वारा जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन (जेआरसी) के सहयोग एवं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के दिशा-निर्देशन में राजस्थान एवं गुजरात के विभिन्न जिलों में विशेष जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इस अवसर पर समुदाय, युवाओं, बच्चों, जनप्रतिनिधियों एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों की सहभागिता से जागरूकता गतिविधियां संचालित की जाएंगी. साथ ही शाम के समय विभिन्न स्थानों पर मशाल यात्रा निकालकर बाल विवाह मुक्त समाज का सामूहिक संकल्प लिया जाएगा.