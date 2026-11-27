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अंतरराष्ट्रीय बाल विवाह उन्मूलन दिवस : दक्षिणी राजस्थान में चल रही बाल संसद, बच्चे रुकवा रहे बाल विवाह

अंतरराष्ट्रीय बाल विवाह उन्मूलन दिवस ( ETV Bharat GFX )

उदयपुर : किसी गांव में बाल विवाह की तैयारी हो और उसे रोकने के लिए उसी गांव के बच्चे आगे आ जाएं, तो यह बदलाव की एक नई तस्वीर है. दक्षिणी राजस्थान के जनजातीय अंचलों में अब कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है. यहां बाल संसद से जुड़े बच्चे न केवल बाल विवाह रोकने की पहल कर रहे हैं, बल्कि स्कूल छोड़ चुके अपने साथियों को दोबारा शिक्षा से जोड़ने में भी जुटे हैं. 27 नवंबर को पहली बार मनाए जा रहे अंतरराष्ट्रीय बाल विवाह उन्मूलन दिवस पर बच्चों की यह पहल समाज के सामने एक नई उम्मीद लेकर आई है.