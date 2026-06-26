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हिमाचल में 13.28 करोड़ के नशीले पदार्थ एक साथ किए गए नष्ट, DGP ने ड्रग माफियाओं को दिया कड़ा संदेश

'एंटी-चिट्टा जन-आंदोलन' के तहत हिमाचल प्रदेश में जब्त किए गए नशीले पदार्थों का 10 जगहों पर एक साथ वैज्ञानिक निस्तारण किया गया.

हिमाचल में जब्त मादक पदार्थों का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया गया
हिमाचल में जब्त मादक पदार्थों का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया गया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 26, 2026 at 5:40 PM IST

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शिमला: अंतरराष्ट्रीय नशा निषेध एवं अवैध तस्करी निवारण दिवस पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने आज राज्य के इतिहास की सबसे बड़ी समन्वित कार्रवाई करते हुए प्रदेश के 10 स्थानों पर एक साथ लगभग ₹13.28 करोड़ मूल्य के जब्त मादक पदार्थों का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया. यह कार्रवाई मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा शुरू किए गए 'एंटी-चिट्टा जन-आंदोलन' और 'चिट्टा मुक्त हिमाचल' के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है.

कार्यक्रम की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत ने की. इस मौके पर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार तिवारी, आईपीएस सहित राज्य सरकार एवं हिमाचल प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे. सीएम द्वारा 15 नवंबर 2025 को प्रारंभ किए गए 'एंटी-चिट्टा जन-आंदोलन' के अंतर्गत राज्य सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' नीति के अनुरूप एनडीपीएस अधिनियम के विभिन्न मामलों में जब्त किए गए नशीले पदार्थों का एक साथ वैज्ञानिक निस्तारण किया गया.

हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव कमलेश कुमार ने कहा, "जब्त मादक पदार्थों का वैज्ञानिक निस्तारण केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि नशे के विरुद्ध राज्य सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' नीति की सशक्त अभिव्यक्ति है. सरकार युवाओं के भविष्य की सुरक्षा और 'चिट्टा मुक्त हिमाचल' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है".

हिमाचल के इतिहास में यह पहली बार है, जब पूरे प्रदेश में इतनी बड़ी मात्रा में जब्त मादक पदार्थों को एक साथ नष्ट किया गया है. इस कार्रवाई का उद्देश्य केवल जब्त मादक पदार्थों का सुरक्षित निस्तारण करना ही नहीं, बल्कि अंतरराज्यीय एवं स्थानीय ड्रग माफिया, तस्करों और नशा कारोबार से जुड़े असामाजिक तत्वों को स्पष्ट संदेश देना भी है कि हिमाचल प्रदेश में नशे के कारोबार के लिए कोई स्थान नहीं है और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी.

'एंटी-चिट्टा दिवस' के अवसर पर प्रदेश की अत्यधिक प्रभावित पंचायतों में नशा निवारण समितियों की बैठकें आयोजित की गईं. साथ ही सरकारी एवं निजी विद्यालयों, महाविद्यालयों और सरकारी कार्यालयों में एंटी-चिट्टा ई-शपथ दिलाकर समाज के प्रत्येक वर्ग को नशा मुक्त हिमाचल अभियान से जोड़ने का आह्वान किया गया. हिमाचल प्रदेश पुलिस ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि नशीले पदार्थों की तस्करी, बिक्री, भंडारण या सेवन से संबंधित कोई भी सूचना तत्काल डायल-112 या निकटतम पुलिस थाना को दें. सूचना देने वाले की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी और प्रत्येक सूचना पर त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार तिवारी ने कहा, 'यह राज्यव्यापी कार्रवाई ड्रग माफिया के लिए स्पष्ट और कड़ा संदेश है कि हिमाचल प्रदेश में नशे के कारोबार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. हिमाचल प्रदेश पुलिस नशा तस्करी की पूरी श्रृंखला को ध्वस्त करने के लिए कठोर, सतत और पेशेवर कार्रवाई जारी रखेगी तथा इस अभियान में प्रत्येक नागरिक का सहयोग अपेक्षित है'.

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