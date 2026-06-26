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1.19 करोड़ के नशीले पदार्थ को कुल्लू पुलिस ने किया राख, कुल 53 मामलों में किए थे जब्त

अंतरराष्ट्रीय नशा निषेध दिवस और अवैध तस्करी विवरण दिवस पर कुल्लू पुलिस का बड़ा एक्शन.

कुल्लू पुलिस का बड़ा एक्शन
कुल्लू पुलिस का बड़ा एक्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 26, 2026 at 3:09 PM IST

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कुल्लू: अंतरराष्ट्रीय नशा निषेध दिवस और अवैध तस्करी विवरण दिवस के मौके पर कुल्लू जिला की पुलिस टीम ने 53 मामलों में जब्त किए गए 1.19 करोड़ के अवैध नशीले पदार्थों को आग के हवाले कर दिया. इस दौरान एसपी कुल्लू मदन लाल कौशल भी विशेष रूप से उपस्थित रहे.

कुल्लू और मनाली थाना में कुल 53 मामलों में किए थे जब्त

एसपी कुल्लू मदनलाल कौशल ने बताया, "यह सभी मामले अदालत में पेश किए गए और अदालत से मिले आदेशों के बाद अब इन्हें नष्ट किया गया है. कुल्लू और मनाली थाने में पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में यह नशीले पदार्थ बरामद किए गए थे. ऐसे में कुल्लू थाना के तहत 41 मामले और मनाली थाना के तहत 12 मामले विभिन्न दर्ज किए गए थे और इसमें पुलिस के द्वारा विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थ भी जब्त किए गए थे. करीब 1.19 करोड़ के अवैध नशीले पदार्थों को पुलिस ने आग के हवाले कर दिया.".

1 करोड़ 19 लाख के नशीले पदार्थ राख

उन्होंने बताया कि नष्ट किए गए पदार्थ में 6 ग्राम हेरोइन, 46 किलोग्राम चरस, 0.29ग्राम केटेमाइन, 8 ग्राम ब्राउन शुगर, 17 ग्राम स्मैक, भांग के बीज 23 किलोग्राम, एमडीएम ए 1 ग्राम शामिल है. नशीले पदार्थ की कीमत बाजार में 1 करोड़ 19 लाख 61 हजार 490 रुपए आंकी गई है. कुल्लू पुलिस द्वारा नशा तस्करों पर लगातार कानूनी कार्रवाई की जा रही है और आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है.

1.19 करोड़ के नशीले पदार्थ को कुल्लू पुलिस के किया राख
1.19 करोड़ के नशीले पदार्थ को कुल्लू पुलिस के किया राख (ETV Bharat)

एसपी कुल्लू मदनलाल कौशल ने बताया, 'कुल्लू पुलिस की यह कार्रवाई आगामी समय में भी जारी रहेगी. उन्होंने स्थानीय जनता से भी आग्रह है कि अगर उनके आसपास भी अगर कोई व्यक्ति नशीले पदार्थों का कारोबार करता है तो तुरंत कुल्लू पुलिस को इस बारे सूचित किया जाए.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में नशा तस्करों पर बड़ा प्रहार, महमूद अली के ड्रग सिंडिकेट की 4.41 करोड़ की संपत्ति जब्त

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