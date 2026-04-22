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विदेश में साइबर अपराधियों को बेचते थे बिहार के लोगों का डेटा, गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार

बिहार में मुजफ्फरपुर जिले की पुलिस ने चार ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है, जो लोगों का प्राइवेट डेटा चोरी करते थे, जानिए पूरी खबर

International Data selling Gang Busted
फर्जी सिम कार्ड, टेलीग्राम बॉट्स का यूज कर डेटा चोरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 22, 2026 at 5:11 PM IST

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मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की पुलिस ने एक अंतरराष्ट्रीय साइबर गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो आम लोगों की निजी जानकारी विदेशी अपराधियों को बेच रहा था. इस मामले में पुलिस ने बिहार और उत्तरप्रदेश के चार लोगों को गिरफ्तार किया है.

विदेश में साइबर अपराधियों को बेचते थे डाटा : मुजफ्फरपुर पुलिस का दावा है कि इस गिरोह में अन्य कई लोग भी शामिल हो सकते हैं. आरोप है कि इस गिरोह में शामिल लोग अत्याधुनिक तकनीकी उपकरणों, फर्जी एपीआई और टेलीग्राम बॉट्स का सहारा लेकर लोगों की गोपनीयता भंग करते हुए उनके निजी जानकारियों को शेयर करते थे.

गैंग API के जरिए भेज रहा था डाटा : मुजफ्फरपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा ने बुधवार को बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि अहियापुर थाना क्षेत्र के ऋषभ कुमार अवैध तरीके से एपीआई बनाकर डेटा बेच रहा है.

बिहार में साइबर फ्रॉड गैंग पर शिकंजा : मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी के निर्देश पर साइबर डीएसपी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया. इसमें बिहार एसटीएफ, जिला आसूचना इकाई और साइबर थाना की तकनीकी टीम को शामिल किया गया.

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मुजफ्फरपुर से गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार (ETV Bharat)

पुलिस ने मास्टरमाइंड ऋषभ कुमार को दबोचा : कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए ऋषभ कुमार को गिरफ्तार कर लिया. उसकी निशानदेही पर पुलिस ने उसके तीन अन्य सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया, जो इस नेटवर्क से जुड़े थे.

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बिहार से 3 और यूपी से 1 गिरफ्तार : उन्होंने बताया कि गिरफ्तार लोगों में अहियापुर निवासी ऋषभ कुमार के अलावा गाजीपुर (यूपी) का दीपक चौधरी उर्फ आशु कुमार, दरभंगा का सुधांशु कुमार और मुजफ्फरपुर के हथौड़ी का साहिल कुमार शामिल हैं.

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बिहार में साइबर फ्रॉड गैंग पर शिकंजा (ETV Bharat)

फर्जी सिम कार्ड और टेलीग्राम बॉट्स का इस्तेमाल : एसएसपी मिश्रा ने कहा कि जांच में जो तथ्य अब तक सामने आए हैं, उसके मुताबिक, ये लोग फर्जी सिम कार्ड और टेलीग्राम बॉट्स का इस्तेमाल करते थे. आरोपी अवैध रूप से एपीआई तैयार करते थे, जिसके जरिए वे सरकारी और निजी डेटाबेस तक अनधिकृत पहुंच बनाते थे.

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मुजफ्फरपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा (ETV Bharat)

''इनके पास से बरामद मोबाइल और आईपैड की जांच में पाया गया कि ये गिरोह लोगों के मोबाइल नंबर और आईएमईआई डिटेल्स, आधार कार्ड और पैन कार्ड की जानकारी, वाहनों के रजिस्ट्रेशन और स्वामियों के विवरण तथा बैंक खातों से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां भेजते थे.'' - कांतेश कुमार मिश्रा, SSP, मुजफ्फरपुर

विदेशी साइबर गिरोह के मिले पुख्ता सबूत : पुलिस के मुताबिक, आरोपियों के फोन में विदेशी साइबर गिरोहों के साथ की गई चैटिंग के पुख्ता सबूत मिले हैं. जांच में कई संदिग्ध टेलीग्राम ग्रुप और चैनल संचालित होने का पता चला है. साथ ही, मुख्य आरोपी ऋषभ कुमार से जुड़े बैंक खातों में मौजूद करीब चार लाख रुपए को फ्रीज कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि अभी इसकी और जांच की जा रही है.

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