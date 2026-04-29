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इंटरनेशनल डांस डे पर मिलिए कथावाचक और नृत्यांगना डॉ. रिचा जैन से, नृत्य को ही माना जीने का आधार

29 अप्रैल को इंटरनेशनल डांस डे के मौके पर कथक कलाकार डॉ. रिचा जैन से खास बातचीत,जानिए उनके अब तक के सफर की कहानी

डॉ ऋचा जैन ने नृत्य को ही माना है जीने का आधार
डॉ ऋचा जैन ने नृत्य को ही माना है जीने का आधार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 29, 2026 at 4:55 PM IST

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Updated : April 29, 2026 at 5:05 PM IST

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नई दिल्ली : हर वर्ष 29 अप्रैल को इंटरनेशनल डांस डे मनाया जाता है. इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य डांस के प्रति लोगों की रूचि को बढ़ाना और आज की युवा पीढ़ी को नृत्य के अलग-अलग रूपों से रूबरू कराना है. डांस की ऐसी ही एक अनोखी परंपरागत विधा को देश और दुनिया में पहुंचाने में मुख्य भूमिका निभा रही हैं रिचा जैन. रिचा ने मात्र तीन साल की छोटी उम्र से ही कथक का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया था और बीते 16 वर्षों से युवा पीढ़ी को कथक का प्रशिक्षण दे रही है. डांस डे के मौके पर ईटीवी भारत ने डॉ रिचा जैन से विशेष बातचीत की.

कथक कला में पीएचडी की डिग्री हासिल की : कथक कलाकार रिचा जैन ने अब कथक कला में आधिकारिक तौर पर पीएचडी कर डॉ. रिचा जैन हो गई है. बीते रविवार 26 अप्रैल को स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में उन्होंने इस डिग्री को प्राप्त किया.कथक में पीएचडी का उनका विषय बिलकुल अलग है. जिसका शीर्षक है " कथा वाचन परंपरा का बदलता स्वरूप और वर्तमान में उसकी भूमिका." इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की. इस सफर में उनकी मां हमेशा उनके साथ खड़ी रही.

जानिए रिचा जैन के बारे में मुख्य बातें
जानिए रिचा जैन के बारे में मुख्य बातें (ETV Bharat)

कथक के साथ कथा वाचन की प्रेरणा पिता से मिली : डॉ. रिचा बताती हैं कि कथक के साथ कथा वाचन को जोड़ने की प्रेरणा पिता से मिली. यही वजह रही कि कथावचन के विषय में पीएचडी की. दरअसल, मेरे माता पिता दोनों की शास्त्रीय नृत्य और संगीत से जुड़े रहे. पिता जी ने बनारस घराना अलकनंदा देवी और लखनऊ घराना पंडित शंभूनाथ संगीत की शिक्षा ग्रहण की थी. इस दौरान अलकनंदा देवी जी कथावचन के साथ कथक किया करती थी.प्रस्तुति देखते समय कई बार दर्शकों को लगता है कि कथा वाचन एक नया ऑडियो रिकॉर्ड चल रहा है लेकिन असल में मंच पर एक नित्यांगना खुद ही कथा वाचन कर रही और उस पर नृत्य की प्रस्तुति भी बखूबी दे रही होती है.

कथावाचक और नृत्यांगना डॉ. रिचा जैन से खास मुलाकात (ETV Bharat)

पिता की इच्छा से कथावचन परंपरा को आगे बढ़ाया: कथावचन का मुख्य अर्थ है कथा का वाचन के साथ साथ नृत्य प्रस्तुति देना. रिचा बताती हैं कि पिता जी का सपना था कि रिचा भी कथावचन परंपरा को आगे बढ़ाए. इस मुकाम को हासिल करने के लिए मुझे 2021 में पहली बार मौका मिला जब मैंने पीएचडी में दाखिला लिया. और अब 2026 में मैने उनके सपने को आधिकारिक तौर पर पूरा कर दिया है. और मेरा वादा है कि जीवनभर इसे पूरा करती रहूंगी.

रिचा जैन की नृत्य शैली की खासियत
रिचा जैन की नृत्य शैली की खासियत (ETV Bharat)

चुनौतियां से लड़ना जरूरी : किसी भी सक्सेस को हासिल करने के पीछे कड़ी मेहनत, संग्रह और चुनौतियों का होना स्वाभाविक है. ऐसी कई स्थितियां डॉ ऋचा के सामने भी कई बार आई. उन्होंने मानना कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो संघर्षों और चुनौतियों का आना स्वाभाविक है. सही मायने में वही आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं. ऐसे में नृत्य के क्षेत्र में लुप्त होती तथा कथा वाचन की परंपरा को जीवित रखना बेहद संघर्ष और चुनौती पूर्ण है.

कथक कला में पीएचडी की डिग्री हासिल की
कथक कला में पीएचडी की डिग्री हासिल की (ETV Bharat)

जीवन की प्रेरणा : डॉ. रिचा आगे बताती है की कथा के क्षेत्र में कई अच्छी बेहतरीन प्रस्तुतियां देखने को मिल रही है लेकिन नई पीढ़ी में कथा वाचन परंपरा को भी बरकरार रखना जरूरी और जिम्मेदारी पूर्ण है. इसको पूर्ण करने का सपना मेरे पिताजी ने मुझे सौंपा है और बेटी होने के नाते मैं उनके सपनों को पूरा करने की कोशिश करती रही हूं और करती रहूंगी. स्वास्थ्य खराब होने के कारण 2012 डॉ ऋचा के पिता का देहांत हो गया. इसके बाद उनकी मां और बहन की उनके जीवन में मुख्य भूमिक रही है.

डॉ. ऋचा ने 3 वर्ष की आयु से कथक का प्रशिक्षण लेना शुरू किया
डॉ. ऋचा ने 3 वर्ष की आयु से कथक का प्रशिक्षण लेना शुरू किया (ETV Bharat)

सपनों को उड़ान देने के लिए नहीं की शादी: एक बेटी, लड़की या महिला के जीवन में कई चुनौतियां होती है. फिर भी कई महिलाएं अपने सपनों को उड़ान देती हैं. वही कुछ महिलाएं शादी के बाद अपना नाम हासिल करती है और कुछ शादी से पहले अपने सपनों को पूरा कर लेती है. इस कड़ी में एक नाम डॉ. रिचा जैन का भी है. उन्होंने शादी न कर के कथावचन के क्षेत्र में अपने सपनों को पहले चुना. उनका मानना है कि महिलाओं के जीवन में पार्टनर का सपोर्टिव होना या न होना ही उनकी तरक्की का रास्ता होता है. नृत्य के लिए संपूर्ण समर्पण का होना बेहद जरूरी है. ऐसे में एक समझदार जीवनसाथी न मिले तो अपने सपनों के साथ आगे बढ़ना ही सही फैसला है.

स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय से कथक में पीएचडी डिग्री किया हासिल
स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय से कथक में पीएचडी डिग्री किया हासिल (ETV Bharat)

नृत्य के क्षेत्र में परिश्रम जरूरी : डॉ. रिचा ने मात्र 3 वर्ष की आयु से कथक का प्रशिक्षण लेना शुरू किया था. 9 वर्ष की आयु में उन्होंने मंच पर अपनी पहली प्रस्तुति दी थी. इस दौरान उन्होंने एक बाल कलाकार के तौर पर भी कई प्रस्तुतियां दी लेकिन कथक के क्षेत्र में मंच में एकल प्रस्तुति उन्होंने 21 वर्ष की आयु में दी। इस बाबत उन्होंने बताया कि उनके पिता का मानना था कि 15 -16 साल के कड़े प्रशिक्षण के बाद ही मंच पर एकल प्रस्तुति दी जाए तो बेहतर है। दरअसल, उनका मानना था कि इसने सालों में नृत्य के क्षेत्र में मजबूती आ जाती है.

बीते 16 वर्षों से युवा पीढ़ी को कथक का दे रही प्रशिक्षण
बीते 16 वर्षों से युवा पीढ़ी को कथक का दे रही प्रशिक्षण (ETV Bharat)

संस्कारों का भंडार है शास्त्रीय नृत्य और संगीत : वर्तमान की जेन G जनरेशन के जीवन में ठहराव, आदर्श और परम्पराओं की प्रमुख्यता खत्म होती जा रही है. ऐसे ले शास्त्रीय नृत्य और संगीत एक ऐसा माध्यम में जो उनको अध्यात्म, परम्परा और संस्कारों के जोड़े रखने के लिए बेहद जरूरी है. डॉ. रिचा का मानना है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य में हमेशा पौराणिक कथाओं का वचन और नृत्य किया जाता है. यदि कोई शास्त्रीय संगीत से जुड़ता है तो इन कथाओं के महत्व को काफी आसानी से अपने अंदर उतार लेता है.

नृत्य के क्षेत्र में परिश्रम जरूरी-डॉ. ऋचा जैन
नृत्य के क्षेत्र में परिश्रम जरूरी-डॉ. रिचा जैन (ETV Bharat)

संस्कार केवल इंडियन क्लासिकल डांस से : डॉ. रिचा का मानना है कि संस्कार केवल इंडियन और क्लासिकल डांस से ही सीखा जा सकता है. वहीं वेस्टर्न डांस भी आपकी पर्सनेलिटी को उभारते हैं, लेकिन एक कथक नृत्यांगना होने के नाते कोई मुझसे पूछे तो मेरा मानना है कि बच्चों में भारतीय संस्कृति और संस्कारों की खूबी उभरने के लिए यह सबसे सरल माध्यम है.उदाहरण के लिए श्री राम की कथा की जाए तो छात्र या छात्रा के नहीं एक आदर्श पुत्र होने की छवि निकाल कर आती है. ऐसे ही झांसी की रानी, मीराबाई और श्रवण कुमार की कहानियां इसी पौराणिक कथाएं हैं जो बच्चों में संस्कार लाती है.

बीते 16 वर्षों से युवा पीढ़ी को कथक का दे रही प्रशिक्षण
बीते 16 वर्षों से युवा पीढ़ी को कथक का दे रही प्रशिक्षण (ETV Bharat)
डांस डे पर संदेश : शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले लोगों की संदेश देते हुए डॉ रिचा ने बताया कि अगर नृत्य के समय आपको पसीना आ रहा है, दर्द हो रहा है, खुशी हो रही है, रोना आ रहा है. इसका मतलब यह ब्राह्मांड का सबसे अच्छा अनुभव है. इसको और कोई नहीं समझ सकता. इसलिए "मैं नृत्य की साधिका के रूप में ही अपना जीवन बिताना चाहूंगी. क्योंकि मेरे जीवन में नृत्य से बड़ी की खुशी नहीं हो सकती. नृत्य करते समय शरीर से निकलने वाला पसीना और पैरों पर घुंघुरुओं से लगनी वाली चोट ही हमारी असल कमाई और उपलब्धि है
कथक कलाकार ऋचा जैन ने सपनों को उड़ान देने के लिए नहीं की शादी
कथक कलाकार रिचा जैन ने सपनों को उड़ान देने के लिए नहीं की शादी (ETV Bharat)

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Last Updated : April 29, 2026 at 5:05 PM IST

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