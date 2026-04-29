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International Dance Day : संघर्षों के बीच सीमा राठौड़ ने लोक संस्कृति को दी नई पहचान, पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग

संघर्ष और सामाजिक चुनौतियों के बीच सीमा राठौड़ ने दी लोक संस्कृति को नई पहचान बनाई. देखिए जसवंत सिंह की रिपोर्ट...

Seema Rathore Rajasthan
सीमा राठौड़ का शानदार सफर (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 29, 2026 at 6:36 AM IST

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जयपुर: राजस्थान की मिट्टी में लोक कला और संस्कृति गहराई से रची-बसी है, लेकिन इन परंपराओं को जीवित रखना हमेशा आसान नहीं रहा. इसी परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया है लोक नृत्यांगना सीमा राठौड़ ने, जिनका जीवन संघर्ष, मेहनत और सामाजिक चुनौतियों से जूझते हुए आगे बढ़ने की प्रेरक कहानी है.

इंटरनेशनल डांस डे पर हम आपको मिलाते हैं, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अवॉर्ड्स लेकर लोक संस्कृति को नई पहचान देने वाली सीमा राठौड़ से, जिनका ये सफर भी संघर्ष और सामाजिक चुनौतियों से भरा रहा है. ईटीवी भारत से खास बातचीत में सीमा ने कहा कि आधुनिकता की इस चकाचौंध में युवा पीढ़ी राजस्थान की मूल संस्कृति से दूर होती जा रही है. युवा पीढ़ी को लोक संस्कृति से जोड़ने के लिए स्कूल शिक्षा के पाठ्यक्रम में इसे शामिल करना होगा.

सीमा राठौड़ से खास बातचीत, सुनिए क्या कहा... (ETV Bharat Jaipur)

युवा पीढ़ी को लोक संस्कृति से जोड़ने की मुहिम : सीमा राठौड़ का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ, जहां संसाधनों की कमी थी, लेकिन सपनों की नहीं. बचपन से ही उन्हें संगीत और नृत्य में रूचि थी. गांव के मेलों और त्योहारों में होने वाले पारंपरिक कार्यक्रमों को देखकर उन्होंने नृत्य की बारीकियां सीखी. हालांकि, उस समय यह सिर्फ शौक था, लेकिन धीरे-धीरे यह उनके जीवन का उद्देश्य बन गया. सीमा कहती हैं कि घूमर डांस उनका सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट रहा है.

Rajasthan Folk Culture
लोक संस्कृति से जोड़ने की मुहिम... (Source : Seema Rathore)

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स्कूल में प्रवेश के पहले ही साल में उन्होंने स्कूल डांस कॉम्पिटिशन में भाग लिया, उस समय भी घूमर नृत्य किया और प्रथम स्थान प्राप्त किया. धीरे-धीरे वक्त निकलता गया, सीमा का घूमर और राजस्थानी लोक नृत्य की तरफ रुझान बढ़ता चला गया. शौक कब प्रोफेशन में बदल गया पता ही नहीं चला. 15 साल की उम्र में डांस एकेडमी शुरू की और लोक नृत्य सीखाना शुरू किया, लेकिन उस समय मकसद पैसा कमाना नहीं था. उद्देश्य था युवा पीढ़ी को लोक संस्कृति से जोड़ना. इसलिए स्टूडेंट्स के लिए फीस मेंडेटरी नहीं थी, अगर किसी बच्चे में डांस सीखने की ललक है और वो फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, तब भी उसे डांस सिखाया गया. सरकारी, एनजीओ और सरकारी संस्थाएं नि:शुल्क घूमर सीखाती हैं.

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नृत्य प्रस्तुति के दौरान सीमा राठौड़ (Source : Seema Rathore)

सामाजिक चुनौतियां और विरोध : सीमा के लिए सबसे बड़ी चुनौती समाज की सोच थी. ग्रामीण परिवेश में लड़कियों का मंच पर आकर नृत्य करना आज भी कई जगहों पर स्वीकार्य नहीं माना जाता. परिवार का साथ मिला, लेकिन समाज में उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा. कई बार उन्हें यह भी सुनना पड़ा कि नृत्य को पेशा बनाना उनके परिवार की प्रतिष्ठा के खिलाफ है, लेकिन सीमा ने इन बातों को अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने दिया. उन्होंने अपने हुनर पर विश्वास रखा और धीरे-धीरे परिवार को भी अपनी लगन और मेहनत से विश्वास दिलाया. सीमा कहती हैं, यह सफर आसान नहीं था. मंच के अवसरों की कमी और सामाजिक दबाव हर कदम पर उनके सामने खड़े थे, लेकिन परिवार का साथ, समाज के तंज के बाद माता-पिता ने सपोर्ट किया. जिसकी बदौलत आज देश-विदेश में पहचान बन पाई.

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बच्चों के साथ सीमा राठौड़ (Source : Seema Rathore)

युवा पीढ़ी को लोक संस्कृति से जोड़ने की मुहिम :

  • साधारण परिवार में जन्म, बड़े सपनों के साथ शुरुआत.
  • बचपन से ही संगीत और नृत्य में रूचि.
  • मेलों-त्योहारों से सीखी लोक नृत्य की बारीकियां.
  • स्कूल में घूमर नृत्य से जीता पहला स्थान.
  • शौक से बना प्रोफेशन, बढ़ता गया रुझान.
  • 15 साल की उम्र में शुरू की डांस एकेडमी.

उद्देश्य :

  • युवाओं को लोक संस्कृति से जोड़ना.
  • फीस नहीं अनिवार्य, जरूरतमंदों को मुफ्त प्रशिक्षण.
  • सरकारी व NGO संस्थाओं में भी सिखाती हैं नृत्य.

सामाजिक चुनौतियां :

  • समाज की सोच बनी सबसे बड़ी बाधा.
  • ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों के नृत्य पर आपत्ति.
  • पेशे को लेकर सुनने पड़े तंज.
  • हिम्मत और मेहनत से किया सामना.
  • परिवार का मिला साथ, बदली सोच.
  • आज देश-विदेश में बना चुकी हैं पहचान.

मेहनत और समर्पण से मिली पहचान : सीमा राठौड़ ने हार मानने के बजाय अपने कौशल को और निखारने का फैसला किया. उन्होंने पारंपरिक राजस्थानी लोक नृत्यों जैसे घूमर और कालबेलिया में महारत हासिल की. उनकी प्रस्तुति में सिर्फ नृत्य नहीं, बल्कि राजस्थान की आत्मा झलकती है. छोटे-छोटे मंचों से शुरुआत करते हुए उन्होंने धीरे-धीरे बड़े कार्यक्रमों तक अपनी पहचान बनाई. मेलों, सांस्कृतिक आयोजनों और सरकारी कार्यक्रमों में उनके प्रदर्शन को सराहा जाने लगा. समय के साथ उन्हें राज्य के बाहर और फिर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी प्रस्तुति देने के अवसर मिले. आइफा हो या G-20, सीमा ने घूमर की प्रस्तुति से मूल राजस्थानी संस्कृति से रू-ब-रू कराया.

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डिजिटल युग में सीमा राठौड़ की नई पहचान (ETV Bharat GFX)

डिजिटल युग में नई पहचान : आज के दौर में सोशल मीडिया ने कलाकारों को नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. सीमा राठौड़ ने भी इस माध्यम का सही उपयोग किया. उनके डांस वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने लगे, जिससे उन्हें नई पीढ़ी के बीच लोकप्रियता मिली. डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए उन्होंने न सिर्फ अपनी कला को फैलाया, बल्कि लोक नृत्य को आधुनिक दर्शकों तक पहुंचाया. इससे युवाओं में पारंपरिक कला के प्रति रूचि भी बढ़ी है. कोरोना काल में डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए युवाओं के साथ महिलाओं को भी ऑनलाइन डांस सिखाया, जिसके चलते उन्हें अवॉर्ड से सम्मानित भी किया गया. सीमा कहती हैं कि इस जर्नी मर अब उन्होंने करीब 20 हजार स्टूडेंट को घूमर के स्वरूप सिखाया है, जिसमें करीब एक हजार विदेशी स्टूडेंट्स शामिल हैं. सीमा कहती हैं घूमर ने उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई और अब 100 से ज्यादा अलग-अलग संस्थाओं से सम्मान मिला है.

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युवा पीढ़ी को लोक संस्कृति से जोड़ने की मुहिम (ETV Bharat GFX)

सामाजिक सरोकार और प्रेरणा : सीमा राठौड़ का सफर सिर्फ व्यक्तिगत सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह सामाजिक बदलाव का भी प्रतीक है. उन्होंने यह साबित किया कि अगर लगन और आत्मविश्वास हो तो सामाजिक बंधनों को तोड़ा जा सकता है. आज वे कई युवा लड़कियों के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं, जो अपने सपनों को पूरा करना चाहती हैं, लेकिन सामाजिक दबाव के कारण पीछे हट जाती हैं. सीमा उन्हें यह संदेश देती हैं कि परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाकर भी आगे बढ़ा जा सकता है. सीमा कहती हैं कि पेरेंट्स को अपने बच्चों पर भरोसा करना चाहिए. कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता. बच्चों को उस प्रोफेशन में जाने दें, जिसमें उनकी रूचि है.

लोक संस्कृति को स्कूली शिक्षा में जोड़ने की मांग : लोक कलाकार सीमा राठौड़ ने कहा कि आधुनिकता के प्रभाव में युवा पीढ़ी अपनी मूल राजस्थानी संस्कृति से दूर होती जा रही है. उन्होंने सुझाव दिया कि लोक संस्कृति, लोक कला और परंपराओं को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए. इससे बच्चों को बचपन से ही अपनी सांस्कृतिक जड़ों की समझ विकसित होगी.

New Identity to Folk Culture
संघर्षों के लिए मिला सम्मान... (Source : Seema Rathore)

सीमा राठौड़ ने कहा कि लोक नृत्य, लोक संगीत, पारंपरिक वेशभूषा और रीति-रिवाजों का ज्ञान विद्यार्थियों को न केवल सांस्कृतिक रूप से समृद्ध करेगा, बल्कि उनमें गर्व की भावना भी उत्पन्न करेगा. उन्होंने कहा कि शिक्षा के माध्यम से ही संस्कृति का संरक्षण संभव है. यदि स्कूलों में इन विषयों को महत्व दिया जाए, तो आने वाली पीढ़ी अपनी विरासत को बेहतर ढंग से समझ सकेगी और उसे आगे बढ़ा सकेगी. सीमा ने लोक संस्कृति को पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग को लेकर केंद्र और राज्य सरकार को पत्र भी लिखा.

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