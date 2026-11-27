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कंबोडिया संचालित साइबर सिंडिकेट का भंडाफोड़: दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट ने 5 आरोपियों को दबोचकर 2 करोड़ कराए फ्रीज

IFSO यूनिट ने 5 आरोपियों को दबोचा ( Delhi Police IFSO Unit )

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (IFSO) यूनिट ने साइबर अपराधियों को 'म्यूल बैंक अकाउंट' (फर्जी या किराए के बैंक खाते) मुहैया कराने वाले एक बड़े संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने देश के विभिन्न हिस्सों से इस नेटवर्क से जुड़े पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस कार्रवाई के दौरान एक म्यूल खाते में लगभग 2 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेनदेन का पता चला, जिसे पुलिस और एचडीएफसी बैंक के अधिकारियों की त्वरित कार्रवाई से पूरी तरह फ्रीज कर दिया गया. इस खुलासे से आंध्र प्रदेश में दर्ज साइबर ठगी के दो बड़े मामले भी सुलझ गए हैं.

डीसीपी IFSO गौरव त्यागी ने बताया कि एक केस की जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली थी कि साइबर ठगों को बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले गिरोह के सदस्य दिल्ली के द्वारका इलाके के एक होटल में ठहरे हुए हैं. ये आरोपी ठगी की रकम को इधर-उधर करने के लिए 'मेसर्स एमआर ट्रेडर्स' के नाम से एचडीएफसी बैंक में खुले एक खाते का इस्तेमाल कर रहे थे. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने छापेमारी कर संदिग्धों को दबोच लिया और मामले में केस दर्ज किया.