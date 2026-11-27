कंबोडिया संचालित साइबर सिंडिकेट का भंडाफोड़: दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट ने 5 आरोपियों को दबोचकर 2 करोड़ कराए फ्रीज
डीसीपी IFSO ने बताया कि खुलासे से आंध्र प्रदेश में दर्ज साइबर ठगी के दो बड़े मामले भी सुलझे हैं. पढ़ें पूरी खबर..
Published : November 27, 2026 at 9:58 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (IFSO) यूनिट ने साइबर अपराधियों को 'म्यूल बैंक अकाउंट' (फर्जी या किराए के बैंक खाते) मुहैया कराने वाले एक बड़े संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने देश के विभिन्न हिस्सों से इस नेटवर्क से जुड़े पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस कार्रवाई के दौरान एक म्यूल खाते में लगभग 2 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेनदेन का पता चला, जिसे पुलिस और एचडीएफसी बैंक के अधिकारियों की त्वरित कार्रवाई से पूरी तरह फ्रीज कर दिया गया. इस खुलासे से आंध्र प्रदेश में दर्ज साइबर ठगी के दो बड़े मामले भी सुलझ गए हैं.
डीसीपी IFSO गौरव त्यागी ने बताया कि एक केस की जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली थी कि साइबर ठगों को बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले गिरोह के सदस्य दिल्ली के द्वारका इलाके के एक होटल में ठहरे हुए हैं. ये आरोपी ठगी की रकम को इधर-उधर करने के लिए 'मेसर्स एमआर ट्रेडर्स' के नाम से एचडीएफसी बैंक में खुले एक खाते का इस्तेमाल कर रहे थे. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने छापेमारी कर संदिग्धों को दबोच लिया और मामले में केस दर्ज किया.
'SMS TOOLS' ऐप और टेलीग्राम से चल रहा था खेल
जांच में सामने आया कि आरोपी कंबोडिया से संचालित हो रहे एक अंतरराष्ट्रीय साइबर सिंडिकेट के लिए काम कर रहे थे. आरोपियों के पास से बरामद छह मोबाइल फोनों की जांच में 'SMS TOOLS' नामक एक खतरनाक मालिशियस ऐप (APK) मिला है. इस ऐप को इस तरह सेट किया गया था कि फोन पर आने वाले सभी एसएमएस और बैंक के ओटीपी (OTP) अपने आप विदेश में बैठे साइबर अपराधियों को फॉरवर्ड हो जाते थे, जिससे वे भारत के बैंक खातों को रिमोटली ऑपरेट कर पाते थे. इसके अलावा, पुलिस ने 7 ऐसे टेलीग्राम चैनलों की भी पहचान की है, जिनके जरिए बैंक खातों की खरीद-फरोख्त की जाती थी.
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गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान अनीश खान (31), इंतेखाब (27), अल्ताफ हुसैन (45), मो. महफूजर रहमान (41) और इजहार आलम (34) के रूप में हुई है. पुलिस ने इनके कब्जे से 6 मोबाइल फोन, क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन के सबूत, चैट्स और 'एमआर ट्रेडर्स' की चेकबुक बरामद की है. फिलहाल पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों और पूरे मनी ट्रेल की जांच कर रही है.
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