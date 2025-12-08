ETV Bharat / state

आजमगढ़ में पकड़ा गया इंटरनेशनल साइबर गैंग; 15 जालसाज गिरफ्तार, मोबाइल पर APK फाइलें भेजकर 110 करोड़ निकाले

आजमगढ़ : फर्जी पीएम किसान योजना के ऐप और इन्वेस्टमेंट में मुनाफे का लालच देकर ठगों ने 110 करोड़ रुपये ठग लिए. साइबर क्राइम पुलिस ने सोमवार को इंटरनेशनल गैंग का पर्दाफाश किया. पुलिस ने 15 सदस्यों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से 23 मोबाइल फोन, 15 सिमकार्ड, 14 एटीएम कार्ड और 2 कारें बरामद की गईं हैं.

थाना साइबर क्राइम आजमगढ़ की टीम ने इस गैंग का पर्दाफाश किया. पुलिस से एक व्यक्ति ने 8 लाख रुपये ठगे जाने की जानकारी दी थी. पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की तो पता चला कि गैंग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ठगी कर रहा है. शुरुआत में पुलिस ने परवेज अंसारी और मो. कलीम को गिरफ्तार किया था. इन्हीं से मिले इनपुट के आधार पर पुलिस अन्य आरोपियों तक पहुंची.

एपीके फाइल भेजकर हैक कर लेते थे मोबाइल : अपर पुलिस अधीक्षक विवेक त्रिपाठी ने बताया कि गैंग Instagram ID Accountwala 9334 के जरिए लोगों को अपने बैंक खाते, एटीएम और सिमकार्ड उपलब्ध कराने पर मोटा कमीशन देने का लालच देता था. खातों की जानकारी लेने के बाद गैंग PM Kisan और E-Challan के नाम पर मोबाइल पर APK फाइल भेजकर लोगों के मोबाइल को हैक कर लेता था. इसके बाद खातों से रकम उड़ा लेते थे.

कुल 15 लोग गिरफ्तार : पुलिस ने पहले परवेज अंसारी और मो. कलीम को पकड़ा. इनसे पूछताछ में कई अन्य आरोपियों के भी नाम सामने आए. सोमवार को पुलिस ने हुसड़िया चौराहे के पास दो होटलों में छापेमारी कर 13 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया. इनमें मोनू चौरसिया, सुल्तान अंसारी और बृजेश कुमार आदि शामिल हैं. मामले में कुल 15 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है.