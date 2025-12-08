आजमगढ़ में पकड़ा गया इंटरनेशनल साइबर गैंग; 15 जालसाज गिरफ्तार, मोबाइल पर APK फाइलें भेजकर 110 करोड़ निकाले
गैंग PM Kisan और E-Challan के नाम से APK फाइल भेजकर हैक कर लेता था मोबाइल, दूसरे राज्य में जाकर निकालते थे रुपये.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 8, 2025 at 5:21 PM IST
आजमगढ़ : फर्जी पीएम किसान योजना के ऐप और इन्वेस्टमेंट में मुनाफे का लालच देकर ठगों ने 110 करोड़ रुपये ठग लिए. साइबर क्राइम पुलिस ने सोमवार को इंटरनेशनल गैंग का पर्दाफाश किया. पुलिस ने 15 सदस्यों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से 23 मोबाइल फोन, 15 सिमकार्ड, 14 एटीएम कार्ड और 2 कारें बरामद की गईं हैं.
थाना साइबर क्राइम आजमगढ़ की टीम ने इस गैंग का पर्दाफाश किया. पुलिस से एक व्यक्ति ने 8 लाख रुपये ठगे जाने की जानकारी दी थी. पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की तो पता चला कि गैंग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ठगी कर रहा है. शुरुआत में पुलिस ने परवेज अंसारी और मो. कलीम को गिरफ्तार किया था. इन्हीं से मिले इनपुट के आधार पर पुलिस अन्य आरोपियों तक पहुंची.
#आजमगढ़ साइबर क्राइम थानाः फर्जी ‘PM KISAN YOJANA (.APK)’ ऐप व इन्वेस्टमेंट स्कीम के जरिए 110 करोड़ रुपये के #अंतरराष्ट्रीय_साइबर_फ्रॉड का पर्दाफाश, 15 अभियुक्त गिरफ्तार, 23 मोबाइल, 14 ATM कार्ड, 15 सिम व 2 कारें बरामद।— AZAMGARH POLICE (@azamgarhpolice) December 8, 2025
एपीके फाइल भेजकर हैक कर लेते थे मोबाइल : अपर पुलिस अधीक्षक विवेक त्रिपाठी ने बताया कि गैंग Instagram ID Accountwala 9334 के जरिए लोगों को अपने बैंक खाते, एटीएम और सिमकार्ड उपलब्ध कराने पर मोटा कमीशन देने का लालच देता था. खातों की जानकारी लेने के बाद गैंग PM Kisan और E-Challan के नाम पर मोबाइल पर APK फाइल भेजकर लोगों के मोबाइल को हैक कर लेता था. इसके बाद खातों से रकम उड़ा लेते थे.
कुल 15 लोग गिरफ्तार : पुलिस ने पहले परवेज अंसारी और मो. कलीम को पकड़ा. इनसे पूछताछ में कई अन्य आरोपियों के भी नाम सामने आए. सोमवार को पुलिस ने हुसड़िया चौराहे के पास दो होटलों में छापेमारी कर 13 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया. इनमें मोनू चौरसिया, सुल्तान अंसारी और बृजेश कुमार आदि शामिल हैं. मामले में कुल 15 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है.
झारखंड-छत्तीसगढ़ के भी आरोपी गिरफ्तार : गिरफ्तार आरोपियों में इमरान अली उर्फ समद निवासी रामपुर, सुल्तान अंसारी निवासी झारखंड, अंकित कुमार निवासी दिल्ली, सरफराज निवासी छत्तीसगढ़, आदेश सिंह निवासी कानपुर, अमन प्रताप निषाद निवासी सोनभद्र, विनायक मालवीय निवासी सोनभद्र, अर्जुन सिंह निवासी सोनभद्र, अमित सिंह निवासी गाजीपुर, चन्द्रभूषण सिंह निवासी गाजीपुर, अतुल सिंह चौहान निवासी शाहजहांपुर, अतुल आनन्द निवासी चन्दौली, पंकज पांडेय निवासी चन्दौली, अभिनव उर्फ मोनू चौरसिया निवासी गोरखपुर, बृजेश कुमार, कैमूर निवासी बिहार शामिल हैं.
#आजमगढ़ साइबर क्राइम थानाः फर्जी ‘PM KISAN YOJANA (.APK)’ ऐप व इन्वेस्टमेंट स्कीम के जरिए 110 करोड़ रुपये के अंतरराष्ट्रीय साइबर फ्रॉड का पर्दाफाश, 15 अभियुक्त गिरफ्तार, 23 मोबाइल, 14 ATM कार्ड, 15 सिम, भारी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण व 2 कारें बरामद, के संबंध में #SPTRAFFICAZH की बाइट। pic.twitter.com/ONDjomEUX7— AZAMGARH POLICE (@azamgarhpolice) December 8, 2025
इनमें से समद मुख्य आरोपी है. आरोपियों के पास से पुलिस को 23 मोबाइल फोन, 15 सिमकार्ड, 14 एटीएम कार्ड, कई इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और बिना कागजात वाली दो कारें भी मिली हैं. आरोपियों ने ठगी का अपना जुर्म भी स्वीकार कर लिया है. एसीपी ने बताया कि गैंग के सदस्यों के काम अलग-अलग थे. कोई एपीके फाइल बनाता था तो कोई खाते का अरेंजमेंट करता था.
186 शिकायतें NCRP पर दर्ज : अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पकड़े गए मोबाइलों की जांच में पुलिस को 121 बैंक खातों से जुड़ी जानकारी मिली है. इनमें 31 खाते संदिग्ध पाए गए. 186 शिकायतें NCRP (National Cyber Crime Reporting Portal) पर दर्ज मिली हैं. इनमें नैनीताल, रुद्रपुर और आंध्रप्रदेश की शिकायतें भी शामिल हैं. गैंग अन्य राज्यों में जाकर एटीएम से रुपये निकालता था, जिससे पकड़ा न जा सके.
