अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़: दिल्ली पुलिस ने तीन अवैध कॉल सेंटरों पर की छापेमारी, 23 गिरफ्तार
यह गिरोह दिल्ली के पॉश इलाकों से अवैध कॉल सेंटर चलाकर अमेरिका, कनाडा व यूरोपीय देशों के नागरिकों को अपना शिकार बना रहा था.
Published : September 18, 2026 at 8:40 PM IST
नई दिल्ली: पश्चिम दिल्ली जिला पुलिस की टीम ने एक संगठित अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. यह गिरोह दिल्ली के पॉश इलाकों से अवैध कॉल सेंटर चलाकर अमेरिका, कनाडा व यूरोपीय देशों के नागरिकों को अपना शिकार बना रहा था. साइबर थाना और स्पेशल स्टाफ की संयुक्त टीमों ने एक साथ गुप्त सूचना के आधार पर तीन अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर इस पूरे सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है.
जिले के पुलिस उपायुक्त हरेश्वर वी. स्वामी ने बताया कि पुलिस को काफी दिनों से यह सूचना मिल रही थी कि पश्चिम दिल्ली के आवासीय क्षेत्रों में अवैध अंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर चलाए जा रहे हैं. इन इनपुट्स के बाद 17 सितंबर को पुलिस टीमों ने मीनाक्षी गार्डन, अजय एनक्लेव और कीर्ति नगर स्थित तीन अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी की. मौके पर अवैध कॉल सेंटर पूर्ण रूप से चालू हालत में पाए गए, जहां आरोपी इंटरनेट-बेस्ड कॉलिंग एप्लीकेशन के जरिए विदेशी नागरिकों से बात कर रहे थे. पुलिस ने मौके से कॉल सेंटर के मालिकों, मैनेजरों, तथाकथित 'बैंकर्स' व टेलीकॉलरों समेत कुल 23 लोगों को गिरफ्तार किया.
ठगी का नया 'मोडस ऑपरेंडी'
पुलिस जांच में पता चला कि आरोपियों ने आवासीय परिसरों को वर्क स्टेशन में बदल दिया था. ये लोग विदेशों में बैठे लोगों के कंप्यूटर व मोबाइल स्क्रीन पर फर्जी 'पॉप-अप' और मैसेज भेजते थे, जिनमें अनधिकृत खरीदारी, सब्सक्रिप्शन या सुरक्षा संबंधी समस्याओं का डर दिखाया जाता था. इन पॉप-अप्स में टोल-फ्री नंबर दिए होते थे. जैसे ही विदेशी नागरिक इन नंबरों पर कॉल करते, भारत में बैठे टेलीकॉलर नकली पहचान के साथ खुद को एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट का एग्जीक्यूटिव बताकर उनसे बात करते थे.
पीड़ितों का विश्वास जीतने के बाद कॉल को गिरोह के वरिष्ठ अधिकारियों या 'बैंकर्स' के पास ट्रांसफर कर दिया जाता था, जो समस्या के समाधान के नाम पर 149, 249 या 499 अमेरिकी डॉलर की मांग करते थे. भुगतान 'एप्पल गिफ्ट कार्ड' या 'ज़ेले' के माध्यम से कराया जाता था. इसके बाद गबन की गई राशि को आपस में बांटकर अलग-अलग खातों व तरीकों से भुनाया जाता था.
कॉल सेंटर से बरामदगी व डिजिटल सबूत
छापेमारी के दौरान पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय कॉलिंग गेटवे को बाईपास करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों व उपकरणों को जब्त किया है. गिरफ्तार आरोपियों के पास से 02 लग्जरी गाड़ियां (थार और ग्रैंड विटारा) 27 लैपटॉप, 28 मोबाइल फोन, 11 वाई-फाई राउटर, 36 हेडफोन, 25 एडेप्टर और 79,200 रुपये की नकद राशि बरामद की गई है. बरामद डिजिटल उपकरणों की जांच में 'गूगल वॉयस', 'एक्स-लाइट', 'आईबीम', 'माइक्रोसॉफ्ट' व 'अल्ट्राव्यूअर' जैसे रिमोट एक्सेस ऐप पाए गए हैं. इसके अतिरिक्त विदेशी कॉल हिस्ट्री, ओवरसीज फोन नंबरों की सूची, पीड़ितों के पेमेंट स्क्रीनशॉट va व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट्स भी मिले हैं, जिनका इस्तेमाल इस अपराध को संचालित करने के लिए किया जा रहा था.
डीसीपी हरेश्वर वी. स्वामी ने बताया कि सभी आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है और उनके बैंक खातों व डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण कर इस अंतरराष्ट्रीय गिरोह के अन्य नेटवर्क व वित्तीय कड़ियों का पता लगाया जा रहा है.
एटीएम मशीनों से कैश चोरी करने वाले गैंग का भंडाफोड़
दूसरी तरफ, सेंट्रल जिला पुलिस की विशेष स्टाफ टीम ने दिल्ली-एनसीआर में एटीएम मशीनों से कैश चोरी करने वाले एक बेहद शातिर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपियों की पहचान अमन (22 वर्ष), निवासी जिला एटा व सूरज सिंह (28 वर्ष), निवासी जिला आजमगढ़ के रूप में हुई है. जिले के उपायुक्त रोहित राजबीर सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 15 सितंबर 2026 को विशेष स्टाफ सेंट्रल जिला की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि एटीएम से छेड़छाड़, चोरी व धोखाधड़ी में शामिल दो शातिर अपराधी एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर टैगोर रोड, सिविक सेंटर के पास आने वाले हैं. इस सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया.
पुलिस ने इनके कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस व एक बजाज पल्सर मोटरसाइकिल बरामद की है. इनकी गिरफ्तारी से दिल्ली के थाना कमला मार्केट और गुरुग्राम के थाना सेक्टर-5 में दर्ज मामलों का सफल निस्तारण हुआ है. इसके अतिरिक्त आरोपियों ने एटीएम से अवैध कैश निकासी की 19 से 20 अन्य घटनाओं में भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की है.
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