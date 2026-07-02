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लखनऊ में अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी के अड्डे का खुलासा, नॉर्थ-ईस्ट की 40 लड़कियां विदेशियों को बना रही थीं शिकार

नॉर्थ- ईस्ट की लड़कियां गिरफ्तार: पुलिस ने छापेमारी करते हुए 119 लोगों को गिरफ्तार किया है. उनमें से 40 लड़कियां हैं. सभी लड़कियां नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र की हैं, जो यहां पर नौकरी करने के लिए आई थी. खास बात यह है कि इन सभी लड़कियों की अंग्रेजी काफी अच्छी है, और यह मात्र 25000 रुपए में नौकरी कर रही थी. सभी लड़कियों को पता था कि, वह ठगी का काम कर रही हैं. पूछताछ में महिलाओं ने बताया कि, ज्यादा कमाई की लालच में वह यह काम कर रही थी. इस नेटवर्क में गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान और दिल्ली के शातिर भी जुड़े थे, जो अरेस्ट हुए हैं.

200 करोड़ से भी अधिक की ठगी: लखनऊ के जिस कॉल सेंटर पर पुलिस ने दबिश दी. वहां 200 करोड़ से अधिक की ठगी की गई है. साइबर ठग विदेश के लोगों को शिकार बनाते थे. लखनऊ में बैठे 119 युवक- युवतियां, शाम को 7 बजे सक्रिय होते थे, और सुबह के 3 बजे तक ठगी की घटनाओं को अंजाम देते थे. ये विदेश में बैठे हुए लोगों को अपनी बातों से प्रभाव में लेते थे, और इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी करते थे. यह अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक है.

लखनऊ: लखनऊ के सबमिट बिल्डिंग में चल रहे साइबर क्राइम के अड्डे को लेकर जो खुलासा हुआ है, वो चौंकाने वाला है. अंग्रेजी बोलने वाली लड़कियां साइबर फ्रॉड का जाल बिछाती थी. लड़कियों को हर महीने ठगी का टारगेट मिलता था. टारगेट के तहत ठगी वाले रकम में से इन्हें सैलरी के अलावा कमीशन दिया जाता था.

इन्हें हर महीने का टारगेट दिया जाता था, और टारगेट के तहत जितने रुपए की ठगी की जाती थी. उसका 10% इन्हें इंसेंटिव के तौर पर दिया जाता था. लिहाजा, इस इंसेंटिव के लालच में महिलाएं लंबे समय से यहां पर काम कर रही थी.- अमरेंद्र सिंह सिंगर, लखनऊ पुलिस कमिश्नर





विदेश से मिली शिकायत पर एक्शन: छापे के दौरान पुलिस को VoIP कॉलिंग सिस्टम, Eyebeam Dialer, विदेशी नागरिकों का डेटा, कॉलिंग स्क्रिप्ट और बड़ी संख्या में फर्जी दस्तावेज मिले हैं. यह गिरोह अमेरिका के लोगों को निशाना बनाकर साइबर ठगी करता था. आरोपी खुद को Amazon, Microsoft, Apple, PayPal, Netflix और Facebook जैसी बड़ी कंपनियों का कस्टमर सपोर्ट अधिकारी बताकर लोगों को अपने जाल में फंसाते थे. इसके बाद खुद को FBI, FTC और अन्य अमेरिकी सरकारी एजेंसियों का अधिकारी बताकर गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई का डर दिखाते थे. ठगी की रकम गिफ्ट कार्ड, क्रिप्टोकरेंसी और डिजिटल वाउचर के जरिए ली जाती थी, ताकि पैसों का पता न चल सके। कॉल सेंटर में अलग-अलग टीम बनाकर पूरी तरह कॉरपोरेट की तरह काम कराया जाता था, और बीपीओ या इंटरनेशनल कॉलिंग का अनुभव रखने वाले लोगों की जॉब जी जाती थी.

पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों, तकनीकी सहयोगियों, सर्वर, ई-मेल अकाउंट और पूरे वित्तीय नेटवर्क की जांच कर रही है.-बबलू कुमार, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर,लखनऊ



गिरफ्तार किए गए साइबर ठगों ने बताया है कि, बिल्डिंग में ऑफिस संचालित करने का एक महीने में 3 करोड़ रुपए का खर्च आता था. इस बात से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि, यहां पर बैठने वाले 119 कर्मचारी प्रति महीने किस स्तर की साइबर ठगी कर रहे थे. यह सेंटर पिछले कई वर्षों से राजधानी लखनऊ के सबसे पॉस इलाके की सबसे चर्चित बिल्डिंग सबमिट बिल्डिंग में संचालित हो रहा था. बिल्डिंग के 11वें माले पर संचालकों ने दो ऑफिस स्पेस को किराए पर ले रखा था. इस मामले में साइबर क्राइम थाने में BNS, आईटी एक्ट और टेलीकॉम एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.

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