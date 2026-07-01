लखनऊ में अंतरराष्ट्रीय साइबर ठग गैंग का भंडाफोड़; फर्जी कॉल सेंटर पर छापा, 100 से ज्यादा लोग हिरासत में
ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर बबलू कुमार का कहना है कि जांच के बाद नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 1, 2026 at 11:05 PM IST
लखनऊ : राजधानी लखनऊ में पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी के एक बड़े नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई की है. लखनऊ कमिश्नरेट की साइबर सेल और लखनऊ पुलिस की संयुक्त टीम ने गोमतीनगर स्थित समिट बिल्डिंग की 11वीं मंजिल पर चल रहे एक फर्जी कॉल सेंटर पर छापा मारा. पुलिस ने 119 लोगों को हिरासत में लिया है. पुलिस ने मौके से 100 लैपटॉप, 178 मोबाइल, कई डिजिटल उपकरण और महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस कॉल सेंटर के जरिए विदेशों के लोगों को निशाना बनाकर साइबर ठगी की जा रही थी.
ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर बबलू कुमार का कहना है कि जब्त किए गए लैपटॉप, मोबाइल और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच के बाद अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जाएगी. साथ ही यह भी पता लगाया जाएगा कि इस गिरोह को आर्थिक लाभ किसे मिल रहा था और इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं. पुलिस का कहना है कि पूरे नेटवर्क का खुलासा होने के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त अमरेंद्र कुमार सेंगर के निर्देशन में की गई. संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) अपर्णा कुमार और पुलिस उपायुक्त अपराध अनिल कुमार यादव की निगरानी में साइबर सेल और साइबर थाना की टीम ने फर्जी कॉल सेंटर के बारे में जानकारी मिली थी जिसके बाद कार्रवाई की गई. पुलिस की जांच में सामने आया कि बिल्डिंग की 11वीं मंजिल पर दो अलग-अलग कार्यालयों से यह फर्जी कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा था.
पुलिस की जांच में पता चला है कि यहां काम करने वाले लोग मुख्य रूप से रात के समय विदेशी नागरिकों को फोन करते थे. उन्हें तकनीकी समस्या, निवेश, डॉलर ऐप और अन्य तरह के प्रलोभन देकर अपने जाल में फंसाते थे. जिसके बाद अलग-अलग तरीकों से उनसे पैसे ठगे जाते थे. पुलिस को आशंका है कि इस नेटवर्क के तार देश के बाहर तक जुड़े हो सकते हैं.
पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को हिरासत में लिया है. पुलिस ने मूलरूप से अहमदाबाद (गुजरात) के रहने वाले ललित खैराजानी और वर्तमान में गोमती नगर विस्तार में रह रहे विक्रम सिंह परमार को भी हिरासत में लिया है. दोनों आरोपी वर्तमान में गोमती नगर में रह रहे थे. दोनों कॉल सेंटर में ऑपरेशन मैनेजर के रूप में काम कर रहे थे. पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है.
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