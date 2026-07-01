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लखनऊ में अंतरराष्ट्रीय साइबर ठग गैंग का भंडाफोड़; फर्जी कॉल सेंटर पर छापा, 100 से ज्यादा लोग हिरासत में

लखनऊ : राजधानी लखनऊ में पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी के एक बड़े नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई की है. लखनऊ कमिश्नरेट की साइबर सेल और लखनऊ पुलिस की संयुक्त टीम ने गोमतीनगर स्थित समिट बिल्डिंग की 11वीं मंजिल पर चल रहे एक फर्जी कॉल सेंटर पर छापा मारा. पुलिस ने 119 लोगों को हिरासत में लिया है. पुलिस ने मौके से 100 लैपटॉप, 178 मोबाइल, कई डिजिटल उपकरण और महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस कॉल सेंटर के जरिए विदेशों के लोगों को निशाना बनाकर साइबर ठगी की जा रही थी.

ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर बबलू कुमार का कहना है कि जब्त किए गए लैपटॉप, मोबाइल और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच के बाद अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जाएगी. साथ ही यह भी पता लगाया जाएगा कि इस गिरोह को आर्थिक लाभ किसे मिल रहा था और इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं. पुलिस का कहना है कि पूरे नेटवर्क का खुलासा होने के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.





