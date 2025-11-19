करोड़ों की प्रॉपर्टी हड़पने की अंतरराष्ट्रीय साजिश बेनकाब! लंदन से लौटते ही दिल्ली एयरपोर्ट पर धराया मुख्य आरोपी
Property Scam in Gurugram: गुरुग्राम में अमेरिका में रहने वाले एक दंपत्ति की दो लग्जरी मकानों को हड़पने की बड़ी ठगी का पर्दाफाश हुआ है.
Published : November 19, 2025 at 8:30 AM IST
गुरुग्राम: अमेरिका में रहने वाले एक दंपत्ति की गुरुग्राम में स्थित दो लग्जरी मकानों को हड़पने की बड़ी ठगी का पर्दाफाश हुआ है. विदेश बैठे ठग ने फर्जी बेटे का ड्रामा रचा और करोड़ों की संपत्ति अपने नाम कर ली. पुलिस ने मुख्य आरोपी को लंदन से दिल्ली आते ही हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया. फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है.
गुरुग्राम में करोड़ों की प्रॉपर्टी हड़पने की साजिश: विदेश में रह रहे दंपत्ति की गुरुग्राम स्थित करोड़ों की संपत्ति हड़पने के लिए एक व्यक्ति ने अमेरिका से बैठकर बड़ी साजिश रची. मामला तब खुला जब एक प्रॉपर्टी डीलर ने बिक्री के लिए आए दस्तावेजों की पुष्टि करने के लिए वास्तविक मालिक से संपर्क किया. इसके बाद पूरे फर्जीवाड़े की पोल खुल गई. पुलिस ने केस दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई और आरोपी को तब गिरफ्तार किया. जब आरोपी लंदन से दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा. बताया जा रहा है कि वो फ्रांस और स्विट्जरलैंड में फर्जी कागज तैयार करवाकर गुरुग्राम प्रशासन को भेज चुका था.
शिकायतकर्ता ने मेल के जरिए दी जानकारी: गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक, 3 जनवरी 2023 को विदेश में रह रहे एक व्यक्ति ने गुरुग्राम पुलिस को शिकायत भेजी. ये शिकायत सदर थाना से आर्थिक अपराध शाखा को सौंपी गई. शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि सेक्टर-31 में उनके दो मकान हैं, जिनके मालिक वो और उनकी पत्नी हैं. 4 सितंबर 2021 को उन्हें एक प्रॉपर्टी डीलर का फोन आया. जिसने बताया कि उनके बेटे करण भटनागर को इन मकानों के बदले 15 लाख एडवांस दिए गए हैं और मकान की बकाया पेमेंट में से एक करोड़ रुपए वो आरटीजीएस के माध्यम से उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर रहे हैं.
फर्जी निकले दस्तावेज: शिकायतकर्ता ने प्रॉपर्टी डीलर को बताया कि उनका कोई बेटा नहीं है और ना ही उन्होंने प्रॉपर्टी बेची है, इसलिए पैसे ट्रांसफर ना करें. डीलर ने उन्हें जीपीए, पोज़ेशन लेटर और पासपोर्ट की कॉपी भेजी, जो पूरी तरह फर्जी थी. शिकायतकर्ता ने बताया कि वे यूएसए में रहते हैं और दस्तावेज भी उनके नहीं हैं. इसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत HSVP (HUDA) में दी तो उन्हें पता चला कि उनके नाम से फर्जी बेटे ने प्रॉपर्टी पंजाब निवासी लखविंदर सिंह को ट्रांसफर कर दी है. जहां से उन्हें फर्जी करण भटनागर और लखविंदर की फोटो भी मिली.
लंदन से भारत लौटते ही आरोपी गिरफ्तार: शिकायतकर्ता को कई अन्य डीलरों के कॉल भी आने लगे जो नाम बदलकर उनकी प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश कर रहे थे. इस शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया और लखविंदर के घर पर दबिश दी तो पता चला कि वह वर्ष 2022 में लंदन जा चुका है. इसके बाद एजेंसियों की मदद से उसे भारत बुलाया गया और 17 नवंबर को जैसे ही वह लंदन से दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचा तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. आरोपी की पहचान नवा शहर पंजाब निवासी लखविंदर सिंह (31) के रूप में हुई.
फ्रांस में तैयार कराए फर्जी पासपोर्ट: पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने खुद को पीड़ित दंपत्ति का बेटा करण भटनागर बताकर फ्रांस में फर्जी पासपोर्ट तैयार करवाए. उन्हीं पासपोर्ट का उपयोग कर स्विट्जरलैंड के कंटोन ओबवाल्डन से जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर्ड कराई. इसके बाद वह जीपीए भारत मंगवाकर कलेक्टर कार्यालय, गुरुग्राम में रजिस्टर्ड करवा ली, फिर इस फर्जी जीपीए को HSVP की प्रॉपर्टी फाइल में लगवाकर मार्च 2021 में लखविंदर सिंह के नाम ट्रांसफर परमिशन रजिस्टर्ड करवा दी.
पुलिस रिमांड पर आरोपी: आरोपी लखविंदर ने पूछताछ में बताया कि उसे यह प्रॉपर्टी करण भटनागर ने ट्रांसफर करवाई थी और वह 2021 तथा 2022 में इसे बार-बार बेचने की कोशिश कर रहा था. बाद में अक्टूबर 2022 में वह अपनी पत्नी के साथ (जो स्टूडेंट वीजा पर थी) डिपेंडेंट वीजा लेकर यूनाइटेड किंगडम चला गया. सितंबर 2025 में डिपेंडेंट वीजा खत्म होने पर उसे लंदन से वापस भेज दिया गया. फिलहाल आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जा रहा है. आरोपी से पूछताछ जारी है.
