झारखंड में पहली बार मतदाता पंजीकरण एवं मतदाता पंजी संबंधित विषय पर होगा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, तैयारी में जुटा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय
आगामी 2 से 3 सितंबर तक रांची में मतदाता पंजीकरण एवं मतदाता पंजी संबंधित विषय पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा.
Published : May 6, 2026 at 8:50 PM IST
रांची: झारखंड में पहली बार मतदाता पंजीकरण एवं मतदाता पंजी संबंधित विषय पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है. भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर आगामी 2 से 3 सितंबर को राजधानी रांची में आयोजित होगा. इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को भव्य बनाने में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय इन दिनों जुटा है.
दो दिवसीय इस अंतरराष्ट्रीय सेमिनार में भाग लेने के लिए निर्धारित तारीख 30 अप्रैल तक 230 टॉपिक प्रस्तुत करते हुए रजिस्ट्रेशन किया गया है. अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि आगामी 2 से 3 सितंबर 2026 तक रांची में मतदाता पंजीकरण एवं मतदाता पंजी संबंधित विषय पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भाग लेने के लिए 230 प्रतिवेदन मिला है, जिसकी जांच एक्सपर्ट कमेटी कर रही है.
दुनिया भर से लोग होंगे शामिल
उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में कौन कौन देश से विशेषज्ञ भाग लेंगे, वह जल्द ही तय हो जायेगा. इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को मुख्य निर्वाचन कार्यालय झारखंड के साथ साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड द्वारा सम्मिलित रूप से आयोजित किया जा रहा है.
दो दिनों तक विशेषज्ञ रखेंगे राय
मतदाता पंजीकरण एवं मतदाता पंजी संबंधित विषय पर आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में आईआईएम, रांची, एनयूएसआरएल, रांची एवं संत जेवियर्स कॉलेज नॉलेज पार्टनर के रूप में जुड़कर सम्मिलित रूप से कार्य करेंगे. इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य मतदाता पंजीकरण एवं मतदाता पंजी विषय पर दुनिया के विभिन्न देशों एवं देश के विभिन्न यूनिवर्सिटी, शिक्षाविद, निर्वाचन संबंधी मास्टर ट्रेनर के द्वारा रखे गए विचार को एकत्रित करते हुए एक विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करना है. जाहिर तौर पर देश दुनियां से आने वाले विशेषज्ञ दो दिनों तक रांची में विचार रखेंगे.
भारत मंडपम में आयोजित IICDEM
गौरतलब है कि कि 21 से 23 जनवरी तक भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भारत मंडपम में आयोजित IICDEM अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन सम्मेलन 2026 में झारखंड राज्य के द्वारा मतदाता पंजीकरण एवं मतदाता पंजी विषय पर व्याख्यान दिया गया था, जिसकी दूसरे देशों से आए चुनाव प्रबंधन निकायों के प्रतिनिधियों द्वारा सराहना की गई थी.
