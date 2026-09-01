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मतदाता पंजीकरण एवं मतदाता पंजी विषय पर दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की तैयारी पूरी, 58 रिसर्च पेपर पर विशेषज्ञ रखेंगे राय

प्रेस वार्ता के दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार व अन्य. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची: मतदाता पंजीकरण एवं मतदाता पंजी' विषय पर रांची के नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ (NUSRL) में कल से दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत होगी. सम्मेलन में नामचीन शिक्षाविद, चुनाव प्रबंधन विशेषज्ञ, विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि और निर्वाचन संबंधी मास्टर ट्रेनर हिस्सा लेंगे. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस दो दिवसीय सम्मेलन की जानकारी दी.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि इस दो दिवसीय सम्मेलन की शुरुआत कल 2 सितंबर को सुबह के 10:00 बजे होगी, जो 03:00 सितंबर की शाम 04:00 बजे तक चलेगी. सम्मेलन का उद्घाटन सत्र 02 सितंबर को पूर्वाह्न 10:00 बजे से 11:30 बजे तक होगा. इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न लोकतांत्रिक देशों और भारत के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के अनुभवों व सुझावों का मंथन कर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करना है, जो भविष्य में वैश्विक व राष्ट्रीय स्तर पर निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने में सहायक सिद्ध होगी.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

दो दिनों में 58 रिसर्च पेपर पर होगी चर्चा

मतदाता पंजीकरण एवं मतदाता पंजी' विषय पर आयोजित इस दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में 15 सत्र होंगे. जिसमें 58 रिसर्च पेपर पर चर्चा होगी. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि इस सम्मेलन के लिए कुल 230 पेपर प्राप्त हुए थे, जिसमें से प्रारंभिक चरण में 80 को स्वीकार किया गया. तत्पश्चात संबंधित विषयों के विशेषज्ञों ने अंतिम रूप से 58 पेपर को स्वीकृत किया है.

इस मौके पर कार्यक्रम के नॉलेज पार्टनर बने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) रांची, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ (NUSRL) रांची और सेंट जेवियर्स कॉलेज, रांची के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे. इन प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञों ने भारत निर्वाचन आयोग के इस पहल की सराहना की और इस तरह के आयोजन पर आनेवाले विचार को चुनावी प्रक्रियाओं में सुधार, मतदाता सूची के वैज्ञानिक प्रबंधन और लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ाने के व्यवहारिक व कानूनी पहलुओं के लिए महत्वपूर्ण बताया.

दो दिवसीय सम्मेलन में विशेषज्ञों का होगा व्याख्यान

दो दिवसीय इस सम्मेलन में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के कुलपति प्रो. सारंग मेढेकर, NUSRL के कुलपति प्रो. (डॉ.) अशोक आर. पाटिल, IIM रांची के निदेशक प्रो. दीपक कुमार श्रीवास्तव और सेंट जेवियर्स कॉलेज, रांची के प्राचार्य डॉ. फादर रॉबर्ट प्रदीप कुजूर सहित विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों के शिक्षाविद् एवं विशेषज्ञ भाग लेंगे. विशिष्ट अतिथियों में भारत निर्वाचन आयोग के प्रधान सचिव अरविंद आनंद सहित निर्वाचन एवं अकादमिक क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल होंगे.