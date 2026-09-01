मतदाता पंजीकरण एवं मतदाता पंजी विषय पर दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की तैयारी पूरी, 58 रिसर्च पेपर पर विशेषज्ञ रखेंगे राय
रांची में चुनाव आयोग की ओर से अंतरराष्ट्रीय दो दिवसीय सम्मेलन की शुरुआत कल से होगी. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : September 1, 2026 at 8:29 PM IST
रांची: मतदाता पंजीकरण एवं मतदाता पंजी' विषय पर रांची के नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ (NUSRL) में कल से दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत होगी. सम्मेलन में नामचीन शिक्षाविद, चुनाव प्रबंधन विशेषज्ञ, विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि और निर्वाचन संबंधी मास्टर ट्रेनर हिस्सा लेंगे. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस दो दिवसीय सम्मेलन की जानकारी दी.
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि इस दो दिवसीय सम्मेलन की शुरुआत कल 2 सितंबर को सुबह के 10:00 बजे होगी, जो 03:00 सितंबर की शाम 04:00 बजे तक चलेगी. सम्मेलन का उद्घाटन सत्र 02 सितंबर को पूर्वाह्न 10:00 बजे से 11:30 बजे तक होगा. इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न लोकतांत्रिक देशों और भारत के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के अनुभवों व सुझावों का मंथन कर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करना है, जो भविष्य में वैश्विक व राष्ट्रीय स्तर पर निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने में सहायक सिद्ध होगी.
दो दिनों में 58 रिसर्च पेपर पर होगी चर्चा
मतदाता पंजीकरण एवं मतदाता पंजी' विषय पर आयोजित इस दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में 15 सत्र होंगे. जिसमें 58 रिसर्च पेपर पर चर्चा होगी. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि इस सम्मेलन के लिए कुल 230 पेपर प्राप्त हुए थे, जिसमें से प्रारंभिक चरण में 80 को स्वीकार किया गया. तत्पश्चात संबंधित विषयों के विशेषज्ञों ने अंतिम रूप से 58 पेपर को स्वीकृत किया है.
इस मौके पर कार्यक्रम के नॉलेज पार्टनर बने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) रांची, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ (NUSRL) रांची और सेंट जेवियर्स कॉलेज, रांची के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे. इन प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञों ने भारत निर्वाचन आयोग के इस पहल की सराहना की और इस तरह के आयोजन पर आनेवाले विचार को चुनावी प्रक्रियाओं में सुधार, मतदाता सूची के वैज्ञानिक प्रबंधन और लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ाने के व्यवहारिक व कानूनी पहलुओं के लिए महत्वपूर्ण बताया.
दो दिवसीय सम्मेलन में विशेषज्ञों का होगा व्याख्यान
दो दिवसीय इस सम्मेलन में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के कुलपति प्रो. सारंग मेढेकर, NUSRL के कुलपति प्रो. (डॉ.) अशोक आर. पाटिल, IIM रांची के निदेशक प्रो. दीपक कुमार श्रीवास्तव और सेंट जेवियर्स कॉलेज, रांची के प्राचार्य डॉ. फादर रॉबर्ट प्रदीप कुजूर सहित विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों के शिक्षाविद् एवं विशेषज्ञ भाग लेंगे. विशिष्ट अतिथियों में भारत निर्वाचन आयोग के प्रधान सचिव अरविंद आनंद सहित निर्वाचन एवं अकादमिक क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल होंगे.
उद्घाटन सत्र में “Voter Registration and Voter Registers” विषयक पुस्तक एवं सम्मेलन की स्मारिका का लोकार्पण भी किया जाएगा. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस (International IDEA) की अध्यक्षता ग्रहण करने के उपरांत भारत मंडपम में आयोजित अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम के क्रम में देश के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचन कार्यालयों को निर्वाचन से संबंधित अलग-अलग विषयों पर शोध का दायित्व दिया गया था. इसी क्रम में झारखंड को “Voter Registration and Voter Registers” विषय पर शोध का दायित्व मिला है.
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि शुद्ध, समावेशी, अद्यतन व विश्वसनीय मतदाता सूची लोकतांत्रिक निर्वाचन व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है. सम्मेलन में मतदाता पंजीकरण एवं मतदाता सूची निर्माण से जुड़े प्रशासनिक, कानूनी, सामाजिक, तकनीकी और अकादमिक पहलुओं के साथ व्यावहारिक चुनौतियों और बेहतर कार्यप्रणालियों पर विचार-विमर्श किया जाएगा.
उन्होंने बताया कि दो दिनों के तकनीकी व अकादमिक सत्रों में मतदाता पंजीकरण, निर्वाचक नामावली प्रबंधन, डिजिटाइजेशन, मतदाताओं की समावेशिता और लोकतांत्रिक भागीदारी से जुड़े उभरते विषयों पर चर्चा होगी. इसमें निर्वाचन प्रबंधन से जुड़े पदाधिकारी, नीति-निर्माता, विधि विशेषज्ञ, शिक्षाविद्, शोधकर्ता, पत्रकार एवं सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि सहभागिता करेंगे.
सम्मलेन से क्या होगा लाभ
के. रवि कुमार ने कहा कि सम्मेलन के माध्यम से निर्वाचन प्रबंधन से जुड़े व्यावहारिक अनुभवों और अकादमिक शोध को एक मंच पर लाने का प्रयास किया गया है.देश-विदेश के अनुभवों, शोध-पत्रों एवं विशेषज्ञों के विचारों से मतदाता पंजीकरण और मतदाता सूची प्रबंधन की वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों को समझने तथा बेहतर कार्यप्रणालियों की पहचान करने में सहायता मिलेगी. सम्मेलन से प्राप्त निष्कर्ष एवं सुझाव भविष्य में निर्वाचन प्रबंधन की प्रक्रियाओं को और अधिक प्रभावी, समावेशी एवं विश्वसनीय बनाने में उपयोगी सिद्ध होंगे.
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