अंतरराष्ट्रीय वैदिक विज्ञान सम्मेलन: ISRO के पूर्व निदेशक और अमेरिकी वैज्ञानिकों ने की शिरकत
VDRO के निदेशक मोहित गौड़ ने बताया कि कुचामन सिटी में एक बड़े भू-भाग का अधिग्रहण किया गया है.
Published : November 15, 2026 at 1:47 PM IST
डीडवाना-कुचामन: कुचामन सिटी में विज्ञान दर्शन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (VDRO) की ओर से भारतीय ज्ञान प्रणाली और वैदिक विज्ञान के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन-2026 का आयोजन किया जा रहा है. सम्मेलन में ISRO के पूर्व निदेशक डॉ. चंद्रकांत रविकांत, अमेरिका के वैज्ञानिक टोबी ग्रोट्ज, केट ब्रैडली, डॉ. शॉन लोगन सहित देश-विदेश के वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों ने भाग लिया. दूसरे दिन भारतीय ज्ञान प्रणाली, वैदिक विज्ञान और आधुनिक अनुसंधान के समन्वय पर चर्चा हुई. इस दौरान 'विज्ञान दर्शन प्रोजेक्ट 2025-26' पुस्तक का विमोचन भी किया गया.
युवा वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया 'नॉमोलॉजी' शोध पत्र: कार्यक्रम में युवा वैज्ञानिक एवं VDRO के निदेशक मोहित गौड़ ने संस्था की अनुसंधान गतिविधियों, उपलब्धियों और आगामी योजनाओं की जानकारी दी. उन्होंने कुचामन में स्थापित वैदिक रिसर्च लैब की कार्यप्रणाली के बारे में बताया. मोहित गौड़ ने बताया-संस्था की टीम अब तक 10 शोध पत्र प्रकाशित कर चुकी है. सम्मेलन में उन्होंने अपने शोध पत्र 'नॉमोलॉजी' पर प्रस्तुति दी. उनके अनुसार वैदिक नॉमोलॉजी ब्रह्मांड के अस्तित्व और उसके मूलभूत नियमों को गति के आधार पर समझने की एक नई दार्शनिक एवं वैज्ञानिक परिकल्पना है. इसमें न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांतों पर भी नए सिरे से विचार करने की बात रखी गई.
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कुचामन में बनेगा विशाल वैदिक विज्ञान रिसर्च कैंप: सम्मेलन में विश्व में वैदिक विज्ञान के प्रचार-प्रसार से जुड़ी भविष्य की योजनाओं पर भी चर्चा हुई. मोहित गौड़ ने बताया कि कुचामन सिटी में एक बड़े भू-भाग का अधिग्रहण किया गया है. फंडिंग उपलब्ध होने के बाद यहां वैदिक विज्ञान से जुड़ा विशाल अनुसंधान परिसर एवं आधुनिक रिसर्च सेंटर विकसित करने की योजना है.
परिसर में होंगी अत्याधुनिक लैब और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की सुविधाएं: मोहित गौड़ ने बताया कि प्रस्तावित परिसर में वैदिक विज्ञान, भारतीय ज्ञान प्रणाली और आधुनिक विज्ञान से संबंधित अनुसंधान, अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट तथा अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक सहयोग के लिए सुविधाएं विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है. इसी दीर्घकालिक योजना को लेकर अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों एवं विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है. सम्मेलन में अमेरिका स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबिलिटी (IIS), सिद्ध वेदा मल्टीवर्सिटी (USA) तथा आर्य समाज कुचामन सिटी की सहभागिता रही. तमिलनाडु से छह सदस्यीय शैक्षणिक प्रतिनिधिमंडल भी कार्यक्रम में शामिल हुआ. देश के विभिन्न हिस्सों से आए शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों ने भारतीय ज्ञान प्रणाली एवं वैदिक विज्ञान में अनुसंधान की संभावनाओं पर अपने विचार साझा किए.
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वैदिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग: वेद गुरु आचार्य प्रशांत ने सरकार से मांग की कि स्कूली और कॉलेज शिक्षा में वैदिक शिक्षा को शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी वैदिक शिक्षा के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करेंगे तो इससे उनकी शैक्षणिक उन्नति के साथ-साथ नैतिक और मानसिक विकास भी होगा. विज्ञान दर्शन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित वैज्ञानिक अवधारणाओं का आधुनिक अनुसंधान पद्धतियों के माध्यम से अध्ययन करना और उन्हें अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय के सामने प्रस्तुत करना है. कुचामन में आयोजित यह सम्मेलन क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक एवं शैक्षणिक जगत से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है.
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