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अंतरराष्ट्रीय वैदिक विज्ञान सम्मेलन: ISRO के पूर्व निदेशक और अमेरिकी वैज्ञानिकों ने की शिरकत

सम्मेलन के दौरान मंच पर मौजूद अतिथि ( ETV Bharat Didwana-Kuchaman )

डीडवाना-कुचामन: कुचामन सिटी में विज्ञान दर्शन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (VDRO) की ओर से भारतीय ज्ञान प्रणाली और वैदिक विज्ञान के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन-2026 का आयोजन किया जा रहा है. सम्मेलन में ISRO के पूर्व निदेशक डॉ. चंद्रकांत रविकांत, अमेरिका के वैज्ञानिक टोबी ग्रोट्ज, केट ब्रैडली, डॉ. शॉन लोगन सहित देश-विदेश के वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों ने भाग लिया. दूसरे दिन भारतीय ज्ञान प्रणाली, वैदिक विज्ञान और आधुनिक अनुसंधान के समन्वय पर चर्चा हुई. इस दौरान 'विज्ञान दर्शन प्रोजेक्ट 2025-26' पुस्तक का विमोचन भी किया गया.