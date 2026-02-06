ETV Bharat / state

पर्यावरण संरक्षण पर चौथा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, अरावली बचाने पर होगा मंथन, 15 देशों के विशेषज्ञ होंगे शामिल

इस दो दिवसीय सम्मेलन में भारत सहित 15 से अधिक देशों के वैज्ञानिक, जल विशेषज्ञ, कृषि वैज्ञानिक और पर्यावरणविद भाग लेंगे.

चर्चा करते विशेषज्ञ (ETV Bharat Udaipur)
उदयपुर: अरावली की विरासत, प्रकृति, खेती, मिट्टी, पहाड़ और पानी को बचाने के लिए उदयपुर एक बार फिर वैश्विक मंच बनने जा रहा है. राजस्थान विद्यापीठ, तरुण भारत संघ और जलबिरादरी के संयुक्त तत्वावधान में 7–8 फरवरी को अरावली की विरासत संस्कृति, प्रकृति और खेती विषय पर चौथे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है.

इस दो दिवसीय सम्मेलन में भारत सहित 15 से अधिक देशों के वैज्ञानिक, जल विशेषज्ञ, कृषि वैज्ञानिक और पर्यावरणविद भाग लेंगे. सम्मेलन का उद्देश्य केवल चर्चा नहीं, बल्कि व्यावहारिक समाधान निकालना है, जिससे अरावली को फिर से हरा-भरा और जीवनदायिनी बनाया जा सके. राजस्थान विद्यापीठ के कुलपति प्रो शिवसिंह सारंगदेवोत ने बताया कि आज विकास के नाम पर पहाड़ काटे गए, जंगल उजड़े और इको सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचा है. अरावली बचेगी तो वर्षा बचेगी, खेती बचेगी और जीवन बचेगा.

इन विषयों पर विशेषज्ञ करेंगे मंथन: सम्मेलन के दौरान तकनीकी सत्रों में अरावली और वर्षा चक्र का संबंध, पारंपरिक खेती व जल संरक्षण, शिक्षा संस्थानों की भूमिका और स्थानीय संस्कृति और प्रकृति का संरक्षण विषय पर मंथन होगा. इन समेत विभिन्न सत्रों में नीदरलैंड के जल विशेषज्ञ बॉस्टियन मोहर्रम (पूर्व विश्व बैंक निदेशक), जर्मनी के मिट्टी व भू-संरचना विशेषज्ञ हेलमट और भारत के जलपुरुष डॉ राजेन्द्र सिंह सहित अन्य विशेषज्ञ अपने विचार साझा करेंगे.

डॉ राजेन्द्र सिंह ने कहा कि अरावली केवल पहाड़ नहीं, बल्कि 11 सभ्यताओं की जननी है. यह हमारी संस्कृति, जल और खेती का आधार है. अब वक्त है इसे फिर से समझने और सहेजने का. संयोजक डॉ युवराज सिंह राठौड़ ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के 20 नवंबर, 2025 के निर्णय के बाद अरावली संरक्षण को नई दिशा मिली है. अब वैज्ञानिकों के साथ-साथ किसान, शिक्षक, विद्यार्थी और समाज के हर वर्ग को इस मुहिम में जुड़ना होगा.

