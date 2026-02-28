ETV Bharat / state

अंतरराष्ट्रीय एडवांस्ड टैक्सटाइल स्ट्रक्चलर कंपोजिट एंड जियो सिंथेटिक सम्मेलन, जियो फाइबर स्टॉल बना आकर्षण

भिवानी: हरियाणा के भिवानी में दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय एडवांस्ड टैक्सटाइल स्ट्रक्चलर कंपोजिट एंड जियो सिंथेटिक सम्मेलन जारी है. इस सम्मेलन में दुनिया भर के 14 देशों के कपड़ा क्षेत्र के जानकार 100 के लगभग जियो टैक्सटाइल व जियो सिंथेटिक पेश कर रहे हैं. इस सम्मेलन में पहनने वाले परंपगरात कपड़े के अलावा तकनीकी रूप से प्रयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के कपड़ों के निर्माण को लेकर विस्तार से चर्चा की जा रही है.

जियो फाइबर स्टॉल: इसी को लेकर ईटीवी भारत की टीम ने यहां पर लगे एक स्टॉल पर आईआईटी दिल्ली के रिसर्च स्कॉलर समीर से विशेष बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि "जियो सिंथेटिक वो कपड़ा है, जो फाइबर से तैयार होता है. इसको विभिन्न प्रारूपों में तैयार कर इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाई जाती है. ये हल्का होता है तथा प्रयोग में आसान होता है. इसे अब देश में ही तैयार किया जाएगा. इस प्रकार के विशेष कपड़े का प्रयोग आने वाले समय में भवन निर्माण में प्रयोग होने वाले लोहे के सरियों के साथ पर भी प्रयुक्त हो सकेगा. जो ना केवल लोहे से अधिक मजबूत होगा, बल्कि लोहे से हल्का व सस्ता भी होगा. जिसका प्रयोग भवन निर्माण, हवाई जहाज, विंड टरबाईन व हल्की कारों के निर्माण में प्रयोग हो सकेगा. इससे ऊर्जा व पैसों की बचत होगी तथा ये आने वाले भविष्य का कपड़ा साबित होगा."