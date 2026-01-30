BHU ICAB-2026: हिमालयन जीन एक्सपर्ट का शोध, हिमालय के लोगों का संबंध साइबेरिया तक
कलकत्ता विश्वविद्यालय के हिमालयन जीन एक्सपर्ट डॉ. राकेश तमांग ने हिमालय क्षेत्र के लोगों के डीएनए अध्ययन के निष्कर्ष प्रस्तुत किए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 30, 2026 at 8:22 PM IST
वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आईसीएबी-2026 चल रहा है. सम्मेलन के दूसरे दिन कलकत्ता विश्वविद्यालय के हिमालयन जीन एक्सपर्ट डॉ. राकेश तमांग ने हिमालय क्षेत्र के लोगों के डीएनए अध्ययन के निष्कर्ष प्रस्तुत किए. पिछले 5 वर्षों में उन्होंने हिमालय के विभिन्न क्षेत्रों से 1000 से ज्यादा डीएनए सैंपल एकत्र किए हैं. इन सैंपलों के विस्तृत जेनेटिक विश्लेषण डीएनए सीक्वेंसिंग से किया गया है.
बीएचयू में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आईकैब: हिमालय के लोगों का जीन तिब्बत और साइबेरिया के लोगों से जुड़ा हुआ है. यही नहीं, हिमालय में 100 से अधिक एथनिक समूह रहते हैं. काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के जंतु विज्ञान विभाग और जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया कोलकाता की तरफ से अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आईकैब हो रहा है.
31 जनवरी तक चलेगा सम्मेलन: 31 जनवरी, 2026 तक चलने वाले सम्मेलन में देश-विदेश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, शोधकर्ता और छात्र शामिल हो रहे हैं. दूसरे दिन कलकत्ता विश्वविद्यालय के हिमालयन जीन एक्सपर्ट डॉ. राकेश तमांग ने हिमालय क्षेत्र के लोगों के डीएनए अध्ययन के निष्कर्ष प्रस्तुत किए. इस दौरान उन्होंने अध्ययन से जुड़े तथ्यों को लोगों के बीच प्रस्तुत किया.
विभिन्न क्षेत्रों से 1000 DNA सैंपल एकत्र: डॉ. राकेश तमांग ने बताया कि हिमालय के लोगों का सबसे मजबूत आनुवंशिक संबंध तिब्बत और साइबेरिया से है, जबकि चीन से आनुवंशिक संबंध अपेक्षाकृत कमजोर है. उन्होंने कहा कि हिमालय क्षेत्र में पौधों-जानवरों की जैव-विविधता बहुत अधिक है, लेकिन मानव आनुवंशिक विविधता पर अब तक ज्यादा शोध नहीं हुआ था.
हिमालय में 100 से अधिक एथनिक समूह: हिमालय में 100 से अधिक एथनिक समूह रहते हैं. पिछले 5 वर्षों में उन्होंने हिमालय के विभिन्न क्षेत्रों से 1000 से ज्यादा डीएनए सैंपल एकत्र किए. इन सैंपलों के विस्तृत जेनेटिक विश्लेषण डीएनए सीक्वेंसिंग द्वारा किया गया है. हिमालय के लोगों का जीन तिब्बत और साइबेरिया के लोगों से जुड़ा हुआ है.
हिमालयी समूहों का डेयरी फार्मिंग का इतिहास रहा है अलग: उन्होंने कहा कि हिमालय न केवल भौगोलिक रूप से विविध है, बल्कि आनुवंशिक रूप से भी एक 'मेल्टिंग पॉट' रहा है, जहां प्राचीन प्रवासियों के जीन आज भी जीवित हैं. दक्षिण एशिया में हार्ट अटैक के प्रमुख कारण MYBPC-3 जीन हिमालय के लोगों में नगण्य मात्रा में पाया जाता है.
हिमालय पर रहने वालों में हार्ट अटैक का जोखिम कम: हिमालय वासियों में इस जीन से संबंधित हृदयाघात का जोखिम बहुत कम है. हिमालय के लोगों में दूध पचाने (लैक्टेज पर्सिस्टेंस) से संबंधित जीन यूरोपीय लोगों के जीन से पूरी तरह अलग है. यहां मुख्यतः एशियाई-विशिष्ट वेरिएंट पाए गए, जो दर्शाते हैं कि हिमालयी समूहों का डेयरी फार्मिंग और पशुपालन का इतिहास अलग विकसित हुआ.
हिमालय क्षेत्र में मानव आनुवंशिक विविधता पर शोध: डॉ. राकेश तमांग ने बताया कि हिमालय क्षेत्र में 100 से अधिक एथनिक समूह (जैसे शेरपा, भूटिया, लेपचा, गद्दी, भोटिया आदि) रहते हैं, जहां जैव-विविधता तो पहले से ही प्रसिद्ध है (वनस्पति और जीव-जंतु), लेकिन मानव आनुवंशिक विविधता पर शोध सीमित रहा. उन्होंने कहा कि यह अध्ययन हिमालय को केवल जैव-विविधता का खजाना ही नहीं, बल्कि मानव प्रवासन और आनुवंशिक इतिहास का भी महत्वपूर्ण केंद्र साबित करता है.
यह तीन दिवसीय यह सम्मेलन (29–31 जनवरी, 2026) पशु जीवविज्ञान के विविध क्षेत्रों में वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के बीच विचार-विमर्श के लिए एक सशक्त मंच है.
