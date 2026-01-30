ETV Bharat / state

BHU ICAB-2026: हिमालयन जीन एक्सपर्ट का शोध, हिमालय के लोगों का संबंध साइबेरिया तक

वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आईसीएबी-2026 चल रहा है. सम्मेलन के दूसरे दिन कलकत्ता विश्वविद्यालय के हिमालयन जीन एक्सपर्ट डॉ. राकेश तमांग ने हिमालय क्षेत्र के लोगों के डीएनए अध्ययन के निष्कर्ष प्रस्तुत किए. पिछले 5 वर्षों में उन्होंने हिमालय के विभिन्न क्षेत्रों से 1000 से ज्यादा डीएनए सैंपल एकत्र किए हैं. इन सैंपलों के विस्तृत जेनेटिक विश्लेषण डीएनए सीक्वेंसिंग से किया गया है.

बीएचयू में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आईकैब: हिमालय के लोगों का जीन तिब्बत और साइबेरिया के लोगों से जुड़ा हुआ है. यही नहीं, हिमालय में 100 से अधिक एथनिक समूह रहते हैं. काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के जंतु विज्ञान विभाग और जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया कोलकाता की तरफ से अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आईकैब हो रहा है.

31 जनवरी तक चलेगा सम्मेलन: 31 जनवरी, 2026 तक चलने वाले सम्मेलन में देश-विदेश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, शोधकर्ता और छात्र शामिल हो रहे हैं. दूसरे दिन कलकत्ता विश्वविद्यालय के हिमालयन जीन एक्सपर्ट डॉ. राकेश तमांग ने हिमालय क्षेत्र के लोगों के डीएनए अध्ययन के निष्कर्ष प्रस्तुत किए. इस दौरान उन्होंने अध्ययन से जुड़े तथ्यों को लोगों के बीच प्रस्तुत किया.

विभिन्न क्षेत्रों से 1000 DNA सैंपल एकत्र: डॉ. राकेश तमांग ने बताया कि हिमालय के लोगों का सबसे मजबूत आनुवंशिक संबंध तिब्बत और साइबेरिया से है, जबकि चीन से आनुवंशिक संबंध अपेक्षाकृत कमजोर है. उन्होंने कहा कि हिमालय क्षेत्र में पौधों-जानवरों की जैव-विविधता बहुत अधिक है, लेकिन मानव आनुवंशिक विविधता पर अब तक ज्यादा शोध नहीं हुआ था.

हिमालय में 100 से अधिक एथनिक समूह रहते हैं.