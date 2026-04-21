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CSJMU में सस्टेनेबल कम्प्यूटिंग का महाकुंभ,18 देशों के विशेषज्ञों के साथ कानपुर में 'इंटेलिजेंट सिस्टम्स' का ग्लोबल स्वर की गूंज

कानपुर: छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में सोमवार से दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन सस्टेनेबल कम्प्यूटिंग एंड इंटेलिजेंट सिस्टम्स का भव्य आगाज हुआ. रोमानिया की ऑरेल व्लाइकु यूनिवर्सिटी और मेक्सिको के टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेसीनिलो के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित यह सम्मेलन 20 और 21 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें सस्टेनेबल कम्प्यूटिंग के वैश्विक परिदृश्य पर मंथन किया जा रहा है. एएनआरएफ के वित्तीय सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में दुनिया भर के 18 देशों और भारत के 15 से अधिक राज्यों के शिक्षाविद, शोधकर्ता और उद्योग विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं.



सम्मेलन का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रो. फाल्गुनी गुप्ता, कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक, प्रति कुलपति प्रो. सुधीर कुमार अवस्थी, कुलसचिव श्री राकेश कुमार मिश्रा, डीन अकादमिक प्रोफेसर दृष्टि मित्रा, निदेशक डॉ. आलोक कुमार, कॉन्फ्रेंस कन्वीनर प्रो. रॉबिंस पोरवाल एवं डॉ. अजीत कुमार श्रीवास्तव द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया. उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक ने कहा कि वर्तमान युग में सस्टेनेबल कम्प्यूटिंग और इंटेलिजेंट सिस्टम्स केवल तकनीकी विषय नहीं रह गए हैं, बल्कि ये मानव जीवन को सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए अनिवार्य हो चुके हैं. उन्होंने जोर दिया कि विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य शोध और नवाचार को बढ़ावा देकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अकादमिक उत्कृष्टता स्थापित करना है.



मुख्य अतिथि प्रो. फाल्गुनी गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा विज्ञान का सही समन्वय ही भविष्य की दिशा तय करेगा और समाज के विकास के लिए यह अत्यंत आवश्यक है. इसी क्रम में रोमानिया की प्रतिष्ठित प्रोफेसर वेलेंटीना एमीलिया बालास ने ऑनलाइन माध्यम से जुड़कर आयोजन की सराहना की और शोधार्थियों के लिए इसे एक बड़ा अवसर बताया. प्रति कुलपति प्रो. सुधीर कुमार अवस्थी ने जानकारी साझा की कि इस सम्मेलन के लिए 600 से अधिक शोध पत्र प्राप्त हुए हैं, जो विश्वविद्यालय की बढ़ती शोध क्षमता और इस मंच की प्रासंगिकता को दर्शाता है.



सम्मेलन के संयोजकों ने बताया कि दो दिनों के दौरान कुल 25 से अधिक अंतरराष्ट्रीय कीनोट स्पीकर्स अपने विचार साझा करेंगे और 20 तकनीकी सत्रों का आयोजन हाइब्रिड मोड में किया जाएगा. चयनित शोध पत्रों के प्रकाशन के लिए एससीआईटीई प्रेस, बेंथम साइंस और विली साइवेनर जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ साझेदारी की गई है. कार्यक्रम के अंत में कॉन्फ्रेंस कन्वीनर प्रो. रॉबिंस पोरवाल ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया.





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