अंतरराष्ट्रीय बाल दिवस पर बच्चों को मिला नेतृत्व का अवसर, कोई बना प्रिंसिपल तो कोई कलेक्टर
अंतरराष्ट्रीय बाल दिवस के मौके पर कोई बना कलेक्टर तो किसी ने प्रिंसिपल की जिम्मेदारी संभाली.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 21, 2025 at 4:59 PM IST
जांजगीर चांपा/सूरजपुर : जिला कलेक्टर जांजगीर चांपा कार्यालय और सूरजपुर के सरकारी स्कूल में शुक्रवार को कुछ नया देखने को मिला.दोनों ही जगहों पर छात्राओं को अंतरराष्ट्रीय बाल दिवस के मौके पर नेतृत्व करने का अवसर मिला. सुबह 11 बजे जांजगीर कलेक्टर कार्यालय में कुछ छात्र छात्राएं पहुंचे और कलेक्टर से मुलाकात की. मुलाकात के बाद कलेक्टर की कुर्सी पर एक छात्रा बैठी हुई दिखी, जिसने तीन प्रस्ताव पर अमल करने के निर्देश दिए. इस छात्रा का नाम है दीक्षा सारथी, जिसकी आंखों में अब कलेक्टर बनने का सपना जगा है. वहीं सूरजपुर में आठवीं की छात्रा रानी राजवाड़े को प्रिंसिपल बनाया गया.
कलेक्टर की कुर्सी पर क्यों बैठी दीक्षा : अंतरराष्ट्रीय बाल दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन ने अनोखी पहल करते हुए कलेक्टर की कुर्सी 15 मिनट के लिए एक छात्रा को सौंपी. नवागढ़ के एक निजी स्कूल में 11वीं गणित की छात्रा दीक्षा सारथी को जांजगीर चांपा जिले का प्रतीकात्मक कलेक्टर बनाया गया. मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाली दीक्षा ने इस दौरान जनहित से जुड़े तीन महत्वपूर्ण आदेश भी जारी किए.दीक्षा सारथी ने डिजिटल फास्टिंग को बढ़ावा देने, पॉलिथीन मुक्त जिला बनाने और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.
हम सबका सामूहिक प्रयास होना चाहिए़ कि मोबाइल से अपने आप को कुछ समय के लिए दूर रखें . परिवार के साथ समय बिताएं जिससे समाज में एक बदलाव आएगा - दीक्षा सारथी, छात्रा
कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर ने कहा कि बच्चों को नेतृत्व का अवसर देना बेहद महत्वपूर्ण है, जबकि दीक्षा ने इस अनुभव को प्रेरणादायक बताया. ग्रामीण अंचल के निजी स्कूल में पढ़ने वाली दीक्षा ने आज से पहले कभी कलेक्टर से मुलाकात नहीं की थी. लेकिन अंतराष्ट्रीय बाल दिवस के अवसर पर कलेक्टर ने उसे जिला की कमान संभालने का अवसर दिया.
बच्चों की बौद्धिक वृद्धि और नेतृत्व का अवसर देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. जिसमें उन्होंने मुख्य तौर पर तीन बिंदुओं पर निर्देशित किया है,जिसमें पहला प्लास्टिक मुक्त वातावरण, डिजिटल फास्ट यानी कि मोबाइल और गैजेट से कुछ समय के लिए दूर होना और तीसरा एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पेड़ लगाना था. साथ ही साथ बच्चों को ज्यादा से ज्यादा समय लाइब्रेरी में बिताकर किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित करना था- जन्मेजय महोबे, कलेक्टर
सूरजपुर की रानी बनी प्रिंसिपल : विश्व बाल दिवस के अवसर पर हैंड ओव्हर टेक ओवर कार्यक्रम के तहत प्राचार्य फादर टी.जोसेफ धनास्वामी ने विद्यालय की कक्षा आठवीं की मेधावी छात्रा कुमारी रानी राजवाड़े को एक दिन का प्राचार्य नियुक्त किया. इस दौरान प्राचार्य ने विद्यालय संचालन की जिम्मेदारी देकर उसे सम्मानित किया.इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य ने विश्व बाल दिवस के बारे में विस्तारपूर्वक बच्चों को जानकारी उपलब्ध कराई. इस दौरान बच्चों को उनके अधिकार, स्वास्थ्य और पोषण के बारे मे जानकारी दी गई.
