अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस: जागरूकता और सही इलाज से मुमकिन है मासूमों की मुस्कान

बच्चों में कैंसर कैसा होता है : कैंसर किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन बच्चों में होने पर यह ज्यादा संवेदनशील मामला बन जाता है. कई बार इसके लक्षण सामान्य बीमारी जैसे लगते हैं, इसलिए माता-पिता को बच्चों की तबीयत खराब होने पर लापरवाही नहीं करनी चाहिए. भगवान महावीर कैंसर अस्पताल की विशेषज्ञ डॉ. शिवानी माथुर बताती हैं कि बच्चों में इलाज कठिन जरूर होता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि बच्चों के ठीक होने की संभावना ज्यादा होती है.

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया भर में हर साल लाखों बच्चों में कैंसर का पता चलता है. उच्च आय वाले देशों में जहां इलाज की बेहतर सुविधाएं हैं, वहां 80 प्रतिशत से ज्यादा बच्चे ठीक हो जाते हैं, जबकि निम्न और मध्यम आय वाले देशों में यह आंकड़ा 30 प्रतिशत से भी कम है. विशेषज्ञों के मुताबिक कुछ मामलों में कैंसर पर्यावरण या जीवनशैली से जुड़ा हो सकता है, जबकि करीब 10 प्रतिशत मामलों में आनुवंशिक कारण जिम्मेदार होते हैं.

जयपुर : हर साल 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है. इसका मकसद बच्चों और किशोरों में होने वाले कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाना, जल्दी जांच के महत्व को समझाना और मरीज बच्चों और उनके परिवारों को सहयोग देना है. यह पहल चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल की तरफ से शुरू की गई थी. इस दिन का संदेश साफ है कि समय पर पहचान और इलाज से बच्चों में कैंसर ठीक किया जा सकता है.

बच्चों में पाए जाने वाले आम कैंसर : डॉक्टर शिवानी के मुताबिक बच्चों में होने वाले कैंसर वयस्कों से अलग होते हैं और तेजी से बढ़ते हैं, इसलिए इनके इलाज के लिए खास इलाज की जरूरत होती है. बच्चों में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले कैंसर हैं ल्यूकेमिया (ब्लड कैंसर), ब्रेन ट्यूमर, लिंफोमा, न्यूरोब्लास्टोमा, विल्म्स ट्यूमर, रेटिनोब्लास्टोमा, ऑस्टियो सारकोमा और इविंग सारकोमा.

जानें पहचान और बचाव के तरीके (फोटो ईटीवी भारत GFX)

भारत में स्थिति : राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री के मुताबिक देश में कुल कैंसर मरीजों में करीब 4 फीसदी बच्चे (0-14 वर्ष) होते हैं. भारत में हर साल लगभग 50 हजार नए बाल कैंसर मामले सामने आते हैं. इनमें ल्यूकेमिया सबसे आम है, जो करीब 25 से 30 प्रतिशत मामलों में पाया जाता है. विशेषज्ञों का कहना है कि सही समय पर इलाज शुरू हो जाए तो 80 प्रतिशत से ज्यादा बच्चों को ठीक किया जा सकता है.

ये लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं : बच्चों में कैंसर के कुछ सामान्य संकेत हो सकते हैं, जिनमें लगातार थकान, लंबे समय तक बुखार, अचानक वजन कम होना, हड्डियों या जोड़ों में दर्द, बार-बार संक्रमण, शरीर पर गांठ या सूजन, आंखों की रोशनी कम होना या आंख में सफेद धब्बा दिखना. ऐसे लक्षण लंबे समय तक रहें तो डॉक्टर से जांच करानी चाहिए. हालांकि कैंसर को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता, लेकिन कुछ सावधानियां जोखिम कम कर सकती हैं. जैसे बच्चों को पौष्टिक भोजन देना, समय-समय पर टीकाकरण कराना, साफ-सफाई रखना, प्रदूषण और रसायनों से दूर रखना और नियमित स्वास्थ्य जांच कराना.

मुफ्त इलाज से मिल रही राहत : अस्पताल के हेमेटो-ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. उपेन्द्र शर्मा के अनुसार अस्पताल में बच्चों के लिए दो खास योजनाएं चल रही हैं, जिनमें मुफ्त इलाज किया जाता है. “जीवनदान” योजना के तहत कम जोखिम वाले तीन प्रकार के ब्लड कैंसर का इलाज किया जाता है. अगस्त 2014 से दिसंबर 2025 तक 10.73 करोड़ रुपये खर्च कर 286 बच्चों का इलाज किया गया, जिनमें से 178 बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं. इसके अलावा 2016 में शुरू हुई विल्म्स ट्यूमर परियोजना के तहत किडनी कैंसर से पीड़ित बच्चों का इलाज किया जा रहा है. अब तक 21 बच्चों का सफल इलाज किया जा चुका है.