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लखनऊ मेट्रो में अनोखा प्रयोग: अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस पर चलती ट्रेन में खेला गया स्पीड चेस

इस अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सोमवार को एक बेहद विशेष शतरंज प्रतियोगिता हुई. इस अनूठी पहल के तहत प्रतिभागियों ने सबसे पहले मुंशी पुलिया मेट्रो स्टेशन से हजरतगंज मेट्रो स्टेशन तक चलती हुई मेट्रो ट्रेन के भीतर शतरंज के रोमांचक मुकाबले खेले.

लखनऊ: अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस प्रत्येक वर्ष 20 जुलाई को पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है. यह विशेष दिन शतरंज के माध्यम से बुद्धिमत्ता, रचनात्मकता, समावेशन और सामाजिक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह समर्पित है.

यात्रियों के लिए यादगार बना सफर: चलती ट्रेन के बाद हजरतगंज मेट्रो स्टेशन पर एक ओपन चेस प्रतियोगिता का भी भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मेट्रो यात्रियों और आम जनता को भी हिस्सा लेने का बेहतरीन मौका दिया गया. लखनऊ मेट्रो ने इस आयोजन को ब्लैक एंड व्हाइट चेस क्लब (CCBW), लखनऊ के विशेष सहयोग से एक स्पीड चेस टूर्नामेंट के रूप में आयोजित किया था. इस पूरे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शतरंज जैसे बौद्धिक खेल को बढ़ावा देना और युवाओं व आम नागरिकों को रणनीतिक सोच के महत्व से परिचित कराना था. इसके साथ ही खेल के जरिए लोगों में एकाग्रता और त्वरित निर्णय क्षमता के विकास पर भी बल दिया गया.

अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस पर चलती ट्रेन में सजी बिसात. (Photo Credit: ETV Bharat)

टाइम कंट्रोल के साथ स्पीड चेस: सोमवार शाम को लखनऊ मेट्रो का सफर करने वाले यात्रियों के लिए यह यात्रा एक अनूठी यादगार बन गई. जब यात्रियों ने लड़के व लड़कियों को मेट्रो कोचेज में टाइम कंट्रोल के अंतर्गत बेहद फुर्ती से स्पीड चेस खेलते देखा, तो वे भी दंग रह गए. इसके बाद हजरतगंज मेट्रो स्टेशन के परिसर में आयोजित ओपन मुकाबलों में विभिन्न आयु वर्ग के शतरंज प्रेमियों ने अत्यंत उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया. इस पूरी प्रतियोगिता के दौरान सभी आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा, धैर्य और अद्वितीय रणनीतिक कौशल का शानदार प्रदर्शन किया.

शी पुलिया से हजरतगंज मेट्रो के सफर में यात्रियों ने देखा स्पीड चेस का रोमांच. (Photo Credit: ETV Bharat)

विजेता खिलाड़ियों का हुआ सम्मान: आयोजन के समापन समारोह पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभावान खिलाड़ियों को पदक और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया. इस अवसर पर उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस पर लखनऊ मेट्रो की तरफ से आयोजित यह अनूठी पहल युवाओं को बौद्धिक खेलों से जोड़ने का एक सकारात्मक प्रयास है. हमें पूरा विश्वास है कि भविष्य में भी ऐसे आयोजन नई पीढ़ी में रचनात्मकता, एकाग्रता और सकारात्मक प्रतिस्पर्धा की भावना को लगातार बढ़ावा देंगे.

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