ETV Bharat / state

हिमाचल में इस साल जुटेंगे विश्व स्तर के बिजनेस ग्रुप, सुक्खू सरकार ने ब्रिक्स CCI को दिया अंतरराष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन का प्रस्ताव

हिमाचल सरकार इस सम्मेलन के जरिए स्थानीय उत्पादों को वैश्विक मंच देने की कोशिश कर रही है.

BRICS CCI Summit in Dharamshala
धर्मशाला में होगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : February 1, 2026 at 7:44 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: आर्थिक रूप से केंद्र पर निर्भर पहाड़ी राज्य हिमाचल में छोटे उद्योगों को विकसित करने और निवेश बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा नई बात नहीं है. समय-समय पर राज्य की सरकारों ने भी इस ओर कदम बढ़ाए हैं. वर्तमान में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने भी मार्च 2026 में एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन के आयोजन का प्रस्ताव रखा है. हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला में प्रस्तावित ये सम्मेलन ब्रिक्स CCI के साथ हुए समझौते का हिस्सा है.

धर्मशाला में जुटेंगे BRICS और साझेदार मुल्कों के निवेशक-व्यापार संगठन

भारत साल 2026 में BRICS की अध्यक्षता कर रहा है. इसी अवसर पर हिमाचल सरकार की ओर से भी व्यापार क्षेत्र में सहयोग और स्टेबिलिटी बढ़ाने के उद्देश्य से मार्च 2026 में धर्मशाला में एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया है. इस सम्मेलन में BRICS देशों साथ-साथ दूसरी साझेदार अर्थव्यवस्थाएं हिस्सा लेंगी. जिसमें विश्व स्तर के निवेशक, व्यापार संगठन और उद्योग जगत के लोग भाग लेंगे. राज्य सरकार इस कार्यक्रम के जरिए राज्य के स्थानीय उत्पादों को वैश्विक मंच देने का प्रयास कर रही है.

स्थानीय हथकरघा उत्पादों से लेकर AI के क्षेत्र तक होगा विमर्श

धर्मशाला में आयोजित होने जा रहे इस बहुउद्देशीय सम्मेलन में सह-निवेश, तकनीक हस्तांतरण, सप्लाई चेन सहयोग और निर्यात बाजारों तक पहुंच जैसे विषयों पर विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे. इस दौरान औषधि उद्योग, फूड प्रोसेसिंग, ग्रीन ट्रांसपोर्ट, नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने पर विमर्श होगा. वहीं, राज्य के स्थानीय वस्त्र-हथकरघा उत्पादों की पहुंच बढ़ाने के साथ-साथ इंफॉर्मेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के सहयोग बढ़ाने के लिए प्रयास होंगे.

राज्य सरकार ने ब्रिक्स CCI के साथ किया सहयोग समझौता

हिमाचल सरकार की ओर से शिमला में आयोजित किए गए हिम MSME फेस्ट 2026 के दौरान राज्य सरकार और BRICS चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (CCI) के बीच मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन पर हस्ताक्षर किए गए. ब्रिक्स सीसीआई की किसी भी पर्वतीय राज्य के साथ ये पहली औपचारिक साझेदारी है. राज्य सरकार इसे हिमाचल प्रदेश को अंतरराष्ट्रीय निवेश का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में निर्णायक कदम बता रही है. इस रणनीतिक सहयोग का उद्देश्य वैश्विक निवेश के लिए हिमाचल को पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभारना है. इस समझौते के तहत राज्य में संयुक्त व्यापारिक कार्यक्रम, अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान और क्षेत्र- विशेष संगोष्ठियां और उच्च प्रभाव वाले व्यापार मंच आयोजित किए जाने हैं. इन कार्यक्रमों का उद्देश्य राज्य में निवेश सुविधा और व्यापार संवर्धन का है.

औषधि क्षेत्र में हुआ 500 करोड़ रुपये से अधिक का रूसी निवेश

राज्य सरकार का कहना है कि इस साझेदारी के शुरुआती परिणाम अब सामने भी आने लगे हैं. औषधि क्षेत्र में 500 करोड़ रुपये से अधिक के रूसी निवेश को सफलतापूर्वक सुगम बनाया गया है. ये हिमाचल की बढ़ती औद्योगिक विश्वसनीयता और नवाचार- आधारित विनिर्माण क्षमता को दर्शाता है. ब्रिक्स सीसीआई अध्यक्ष, हरवंश चावला ने कहा कि "हिमाचल प्रदेश प्रतिस्पर्धात्मकता और सतत विकास का दुर्लभ संतुलन प्रस्तुत करता है. धर्मशाला में प्रस्तावित व्यापार सम्मेलन वैश्विक निवेश को धरातल पर उतारने में उत्प्रेरक सिद्ध होगा.

"यह साझेदारी वैश्विक पूंजी, प्रौद्योगिकी और बाजारों के नए द्वार खोलेगी. हिमाचल एक स्थिर, ग्रीन और भविष्य के लिए तैयार निवेश डेस्टिनेशन के रूप में उभरेगा." - सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश

ग्रीन और सस्टेनेबल विकास को मिलेगी रफ्तार

राज्य सरकार का कहना है कि पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में निवेश की दृष्टि से यह समझौता बेहद महत्वपूर्ण है. इन कार्यक्रमों के जरिए वैश्विक निवेशकों तक सीधी पहुंच बनेगी. राज्य के MSME और स्थानीय उद्यमियों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार के अवसर बढ़ेंगे. राज्य में तकनीक के हस्तांतरण और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा. ग्रीन और सस्टेनेबल विकास की दिशा मे प्रगति को रफ्तार भी मिलेगी.

ये भी पढ़ें: आजादी के बाद से पहाड़ को मिलती रही वादों की रेल, सौ साल से अधिक की छुक-छुक को मोदी सरकार से रफ्तार का इंतजार

TAGGED:

INTERNATIONAL BUSINESS CONFERENCE
BRICS CCI SUMMIT PROPOSED
BRICS CCI MOC MSME FEST 2026
CM SUKHVINDER SINGH SUKHU
BRICS CCI SUMMIT IN DHARAMSHALA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.