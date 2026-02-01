ETV Bharat / state

हिमाचल में इस साल जुटेंगे विश्व स्तर के बिजनेस ग्रुप, सुक्खू सरकार ने ब्रिक्स CCI को दिया अंतरराष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन का प्रस्ताव

धर्मशाला में होगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन ( ETV Bharat )

शिमला: आर्थिक रूप से केंद्र पर निर्भर पहाड़ी राज्य हिमाचल में छोटे उद्योगों को विकसित करने और निवेश बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा नई बात नहीं है. समय-समय पर राज्य की सरकारों ने भी इस ओर कदम बढ़ाए हैं. वर्तमान में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने भी मार्च 2026 में एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन के आयोजन का प्रस्ताव रखा है. हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला में प्रस्तावित ये सम्मेलन ब्रिक्स CCI के साथ हुए समझौते का हिस्सा है. धर्मशाला में जुटेंगे BRICS और साझेदार मुल्कों के निवेशक-व्यापार संगठन भारत साल 2026 में BRICS की अध्यक्षता कर रहा है. इसी अवसर पर हिमाचल सरकार की ओर से भी व्यापार क्षेत्र में सहयोग और स्टेबिलिटी बढ़ाने के उद्देश्य से मार्च 2026 में धर्मशाला में एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया है. इस सम्मेलन में BRICS देशों साथ-साथ दूसरी साझेदार अर्थव्यवस्थाएं हिस्सा लेंगी. जिसमें विश्व स्तर के निवेशक, व्यापार संगठन और उद्योग जगत के लोग भाग लेंगे. राज्य सरकार इस कार्यक्रम के जरिए राज्य के स्थानीय उत्पादों को वैश्विक मंच देने का प्रयास कर रही है. स्थानीय हथकरघा उत्पादों से लेकर AI के क्षेत्र तक होगा विमर्श धर्मशाला में आयोजित होने जा रहे इस बहुउद्देशीय सम्मेलन में सह-निवेश, तकनीक हस्तांतरण, सप्लाई चेन सहयोग और निर्यात बाजारों तक पहुंच जैसे विषयों पर विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे. इस दौरान औषधि उद्योग, फूड प्रोसेसिंग, ग्रीन ट्रांसपोर्ट, नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने पर विमर्श होगा. वहीं, राज्य के स्थानीय वस्त्र-हथकरघा उत्पादों की पहुंच बढ़ाने के साथ-साथ इंफॉर्मेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के सहयोग बढ़ाने के लिए प्रयास होंगे. राज्य सरकार ने ब्रिक्स CCI के साथ किया सहयोग समझौता