ETV Bharat / state

कुशीनगर में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव का समापन, प्रतिभागियों को डीएम और एसपी ने किया सम्मानित

प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया और अपनी रचनात्मकता का परिचय दिया.

प्रतियोगिता में बच्चों ने लिया भाग.
प्रतियोगिता में बच्चों ने लिया भाग. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 2, 2026 at 8:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कुशीनगर : तीन दिवसीय इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव का गुरुवार को समापन हुआ. समापन सत्र में युवा प्रतिभागियों के बीच पेंटिंग, वाद-विवाद और निबंध प्रतियोगिताओं के विजेताओं को जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने सम्मानित किया.

बता दें कि इन प्रतियोगिताओं में जिले के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया और अपनी रचनात्मकता का परिचय दिया. प्रतिभागियों ने बौद्ध दर्शन, शांति, करुणा और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को केंद्र में रखते हुए प्रभावशाली प्रस्तुतियां दीं.

कार्यक्रम के समापन पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर एवं पुलिस अधीक्षक केशव कुमार द्वारा सम्मानित किया गया. जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने प्रतिभागियों की सराहना की. उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन युवाओं में सकारात्मक सोच और सांस्कृतिक समझ को विकसित करते हैं.

पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने भी सभी प्रतिभागियों के उत्साह की सराहना की और बताया कि आयोजन का मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी को बौद्ध मूल्यों, शांति, अहिंसा और करुणा से जोड़ना तथा उन्हें रचनात्मक माध्यमों के जरिए अभिव्यक्ति का मंच प्रदान करना था.

इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव 2026 का शुभारंभ महापरिनिर्वाण मुख्य मंदिर परिसर में पारंपरिक बौद्ध वंदना के साथ हुआ था. प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने इसका उद्घाटन किया था. इस अवसर पर देश-विदेश से आए बौद्ध भिक्षु, उपासक और श्रद्धालु उपस्थित रहे.

मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने इस आयोजन को अत्यंत पवित्र और ऐतिहासिक बताया था. कॉन्क्लेव के पहले दिन आध्यात्मिकता, संस्कृति और वैश्विक एकता का अद्भुत संगम देखने को मिला था. विभिन्न सत्रों में बौद्ध दर्शन, शांति और वैश्विक सहयोग जैसे विषयों पर चर्चा हुई.

यह भी पढ़ें : सपा सांसद आदित्य यादव ने संसद में उठाई नये रेल रूट की मांग, कहा- आज भी 35 लाख की आबादी रोडवेज सेवाओं पर निर्भर

TAGGED:

INTERNATIONAL BUDDHIST CONCLAVE
KUSHINAGAR NEWS
BUDDHIST CONCLAVE IN KUSHINAGAR
इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव
KUSHINAGAR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.