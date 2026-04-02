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कुशीनगर में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव का समापन, प्रतिभागियों को डीएम और एसपी ने किया सम्मानित

कुशीनगर : तीन दिवसीय इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव का गुरुवार को समापन हुआ. समापन सत्र में युवा प्रतिभागियों के बीच पेंटिंग, वाद-विवाद और निबंध प्रतियोगिताओं के विजेताओं को जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने सम्मानित किया.

बता दें कि इन प्रतियोगिताओं में जिले के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया और अपनी रचनात्मकता का परिचय दिया. प्रतिभागियों ने बौद्ध दर्शन, शांति, करुणा और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को केंद्र में रखते हुए प्रभावशाली प्रस्तुतियां दीं.

कार्यक्रम के समापन पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर एवं पुलिस अधीक्षक केशव कुमार द्वारा सम्मानित किया गया. जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने प्रतिभागियों की सराहना की. उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन युवाओं में सकारात्मक सोच और सांस्कृतिक समझ को विकसित करते हैं.

पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने भी सभी प्रतिभागियों के उत्साह की सराहना की और बताया कि आयोजन का मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी को बौद्ध मूल्यों, शांति, अहिंसा और करुणा से जोड़ना तथा उन्हें रचनात्मक माध्यमों के जरिए अभिव्यक्ति का मंच प्रदान करना था.