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देहरादून में अंतरराष्ट्रीय ब्रिक्स अकादमिक मिड-टर्म सम्मेलन, उत्तराखंड से BRICS देशों ने दिया ये संदेश

देहरादून से ब्रिक्स देशों ने दिया ग्रीन डेवलपमेंट और क्लाइमेट कॉरपोरेशन का संदेश, इन मुद्दों पर हुई विस्तार से चर्चा

BRICS Meeting in Dehradun
देहरादून में अंतरराष्ट्रीय ब्रिक्स अकादमिक मिड-टर्म सम्मेलन (फोटो सोर्स- X@PIBDehradun)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 31, 2026 at 2:49 PM IST

4 Min Read
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देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अंतरराष्ट्रीय ब्रिक्स अकादमिक मिड-टर्म सम्मेलन में 11 देशों के प्रतिनिधियों ने वैश्विक चुनौतियों, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण और हरित औद्योगिक विकास जैसे मुद्दों पर मंथन किया. सम्मेलन भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 की थीम लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता (Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability) पर केंद्रित रहा.

अंतरराष्ट्रीय ब्रिक्स अकादमिक मिड-टर्म सम्मेलन: देहरादून एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय विमर्श का केंद्र बनी, जहां शुक्रवार यानी 29 मई को दून विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय ब्रिक्स अकादमिक मिड-टर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया. सम्मेलन में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया समेत 11 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. जहां बदलती वैश्विक परिस्थितियों के बीच सतत विकास, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक सहयोग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा किए.

ये है थीम: यह सम्मेलन साल 2026 के लिए भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की केंद्रीय थीम 'बिल्डिंग फॉर रिजिलिएंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी' पर आधारित रहा. हिमालयी राज्य उत्तराखंड में आयोजित इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उन चुनौतियों पर चर्चा हुई, जिनका सामना दुनिया जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक अस्थिरता के रूप में कर रही है.

सम्मेलन का उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्धन, दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. सुरेखा डंगवाल, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के उपाध्यक्ष प्रो. हर्ष वी पंत और विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव एवं ब्रिक्स उप-शेरपा शंभू एल हक्की ने किया. इस अवसर पर रिसर्च एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज (RIS) के महानिदेशक प्रो. सचिन कुमार शर्मा भी मौजूद रहे.

BRICS Meeting in Dehradun
दून विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय ब्रिक्स अकादमिक मिड-टर्म सम्मेलन (फोटो सोर्स- X@PIBDehradun)

पहले सत्र में इस मुद्दे पर हुई चर्चा: सम्मेलन में 3 प्रमुख विषयगत सत्र आयोजित किए गए. पहले सत्र में खंडित वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच हरित औद्योगिक परिवर्तन और सतत विकास की संभावनाओं पर चर्चा हुई. विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया कि आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना आने वाले सालों की सबसे बड़ी आवश्यकता होगी.

दूसरे सत्र में इस विषय पर किया गया विचार-विमर्श: दूसरे सत्र में स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों के माध्यम से जैव विविधता संरक्षण के विषय पर विचार-विमर्श किया गया. इसमें विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने स्थानीय समुदायों और पारंपरिक ज्ञान की भूमिका को रेखांकित करते हुए बताया कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है.

तीसरे सत्र में जलवायु वित्त के विस्तार पर हुई चर्चा: तीसरे सत्र में न्यायसंगत हरित परिवर्तन के लिए जलवायु वित्त के विस्तार पर चर्चा हुई. विशेषज्ञों ने विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अधिक वित्तीय सहयोग और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर बल दिया.

वहीं, ब्राजील, चीन और रूस समेत कई देशों के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने अनुभव साझा किए. रूस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ब्रिक्स विशेषज्ञ परिषद की प्रमुख विक्टोरिया पैनोवा ने किया. जबकि, चीन की ओर से जिमेई विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटी ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स के विशेषज्ञ शामिल हुए. दक्षिण अफ्रीका से सबसे ज्यादा प्रतिनिधियों ने भागीदारी करते हुए शिक्षा, पर्यावरण और सामाजिक विकास से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार रखे.

सम्मेलन में ईरान और मिस्र के विशेषज्ञों की भागीदारी भी आकर्षण का केंद्र रही. विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने इस बात पर सहमति जताई कि जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण और हरित अर्थव्यवस्था जैसे विषय किसी एक देश तक सीमित नहीं हैं. बल्कि, इनके समाधान के लिए वैश्विक सहयोग आवश्यक है.

युवा शोधार्थियों ने किया संवाद: कार्यक्रम में उत्तराखंड के विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों और शिक्षण संस्थाओं के कुलपति, निदेशक, शिक्षाविद और शोधार्थी भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे. राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए युवा शोधार्थियों ने अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ संवाद स्थापित कर वैश्विक मुद्दों की समझ को और व्यापक बनाया.

सम्मेलन के अंत में विशेषज्ञों की ओर से दिए गए सुझावों को भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण माना गया. साथ ही हरित औद्योगिक परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु वित्त के क्षेत्र में ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया गया. देहरादून में आयोजित यह सम्मेलन न केवल वैश्विक चुनौतियों पर संवाद का मंच बना. बल्कि, भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के विजन को भी मजबूती प्रदान करने वाला महत्वपूर्ण आयोजन साबित हुआ.

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