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स्वीटी बूरा ने दीपक हुड्डा से लिया तलाक, मियां-बीवी के बीच हुई थी हाथापाई, बोलीं- अब साथ रहना मुश्किल

हिसार : हरियाणा के हिसार की वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर स्वीटी बूरा और इंडियन कबड्‌डी टीम के पूर्व कैप्टन दीपक हुड्डा के बीच तलाक हो गया है. हिसार कोर्ट में दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला लिया. तलाक का केस लड़ रहे स्वीटी के वकील सुनील तिवारी ने इसकी पुष्टि कर दी है.

स्वीटी बूरा और दीपक हुड्डा का तलाक : सुनील तिवारी ने बताया कि तलाक पर जब फैसला आया तो दोनों हिसार कोर्ट में ही मौजूद थे. स्वीटी बूरा ने कोर्ट में बताया कि दीपक हुड्डा के साथ रहना अब उनके लिए संभव नहीं है. तलाक से पहले स्वीटी बूरा ने भरण-पोषण के लिए 50 लाख रुपए गुजारा भत्ता और 1.50 लाख रुपए मासिक खर्च की मांग भी कोर्ट के सामने रखी थी, लेकिन बाद में दोनों के बीच बिना किसी गुजारा भत्ते के बगैर आपसी सहमति से तलाक हो गया.

स्वीटी बूरा ने दीपक हुड्डा से लिया तलाक (Etv Bharat)

22 में शादी, 25 में खटास : आपको बता दें कि साल 2022 में दोनों ने शादी की थी, फिर फरवरी 2025 में दोनों के बीच खटास आ गई थी. स्वीटी ने दीपक हुड्डा के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और मारपीट के साथ जान से मारने की कोशिश के आरोप लगाए थे. शादी में एक करोड़ रुपए और फॉर्च्यूनर गाड़ी देने के बावजूद उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया. शादी के बाद स्वीटी पर बॉक्सिंग छोड़ने का दबाव बनाया जाने लगा. उसे घर के काम करने के लिए कहा जा रहा था. स्वीटी बूरा ने हिसार के महिला थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, वहीं दीपक हुड्डा ने भी स्वीटी बूरा के खिलाफ रोहतक थाने में फ्रॉड करने का मुकदमा दर्ज करवाया था.