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दही हांडी उत्सव में अंतरराष्ट्रीय भजन गायक लखबीर सिंह लक्खा, रायपुरवासियों से भजन और धर्म से जुड़ने की अपील

रायपुर: गुढ़ियारी स्थित अवधपुरी मैदान में आज विशाल दही हांडी उत्सव मनाया जा रहा है. आयोजन में भजन संध्या की प्रस्तुति देने के लिए अंतरराष्ट्रीय भजन गायक लखबीर सिंह लक्खा शुक्रवार को रायपुर पहुंच गए हैं.

रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पहुंचने पर लखबीर सिंह लक्खा का जोरदार स्वागत किया गया. लक्खा ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बात की. उन्होंने रायपुरवासियों को कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई दी. लक्खा ने कहा "ये भगवान कृष्ण का जन्म नहीं बल्कि नए युग का अवतार हुआ. एक नए युग की शुरुआत हुई. आज की रात जब उनका प्रकाश हुआ था. मैं आप सभी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं. भजनगायक ने दहीहंडी उत्सव में लक्खा ने सभी रायपुरवासियों को आमंत्रित किया और भजन और धर्म से जुड़ने की अपील की.

रायपुर दही हांडी उत्सव में लखबीर सिंह लक्खा (ETV Bharat Chhattisgarh)

मां कौशल्या कि पावन धरती पर बार-बार आता रहा हूं लेकिन इस बार कुछ अलग और काफी खुशी महसूस हो रही है- लखबीर सिंह लक्खा, भजन गायक

दही हांडी प्रतियोगिता में मुख्य आकर्षण

आयोजन समिति के संयोजक बसंत अग्रवाल ने बताया कि अवधपुरी मैदान में होने वाले दही हांडी उत्सव को लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है. धार्मिक उत्साह, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और दही हांडी प्रतियोगिताओं के संगम के बीच शहरवासियों को भव्य कार्यक्रम देखने को मिलेगा. लखबीर सिंह लक्खा के रायपुर पहुंचने के साथ ही आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं और भजन प्रेमियों में उत्साह बढ़ गया है.

रायपुर में लखबीर सिंह लक्खा (ETV Bharat Chhattisgarh)

आयोजन समिति के अनुसार इस बार कार्यक्रम को भव्य स्वरूप दिया गया है. विशाल दही हांडी उत्सव में पुरुष दही हांडी, महिला दही हांडी और ग्रीसयुक्त खंभा दही हांडी प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी. इसके साथ ही प्रसिद्ध गायक प्रतीक बच्चन (B Praak) और छत्तीसगढ़ की लोक गायिका गरिमा स्वर्णा दिवाकर की प्रस्तुतियां भी कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण रहेंगी.