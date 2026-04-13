ETV Bharat / state

कानपुर में इंटरनेशनल सट्टेबाजी रैकेट का पर्दाफाश, आठ सदस्य गिरफ्तार, 100 करोड़ रुपए का संदिग्ध ट्रांजैक्शन मिला

पुलिस ने आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर : कमिश्नरेट पुलिस ने प्रतिबंधित गेमिंग ऐप और साइबर ठगी के जरिए संचालित हो रहे एक बड़े अंतरराष्ट्रीय रैकेट का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने आठ अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से भारी मात्रा में मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, पासबुक और चेकबुक जैसे दस्तावेज बरामद हुए हैं. जांच में सामने आया है कि आरोपियों के बैंक खाते में करीब 50 लाख रुपए मौजूद थे, जबकि इस पूरी यूनिट द्वारा अब तक लगभग 100 करोड़ रुपए का संदिग्ध ट्रांजैक्शन किया जा चुका है. पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया, पकड़े गए युवक इस सिंडिकेट की एक ब्रांच में परमानेंट एम्प्लॉई की तरह काम कर रहे थे. इनका मुख्य काम ठगी या सट्टे के पैसे का विड्रॉल सुनिश्चित करना था. ये लोग लगातार अपनी लोकेशन बदलते रहते थे. यदि पुलिस किसी भी सदस्य को ट्रैक कर लेती, तो मास्टरमाइंड तुरंत उनके मोबाइल फोन को रिमोट एक्सेस के जरिए बंद कर पूरी तरह से फॉर्मेट कर देते थे, ताकि कोई भी डिजिटल सबूत हाथ न लग सके. इंटरनेशनल सट्टेबाजी रैकेट का पर्दाफाश. (Video Credit; ETV Bharat)