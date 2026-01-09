ETV Bharat / state

अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन कोच सचिन राणा ने देवघर में परखा खिलाड़ियों का जज्बा, बोले- झारखंड से निकलेंगे अगले विश्व विजेता

देवघर: बाबा धाम की पावन भूमि पर अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन जूनियर टीम के कोच सचिन राणा का आगमन हुआ. देवघर पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले बाबा बैद्यनाथ धाम में विधिवत पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद लिया. इसके बाद जिला खेल संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर देवघर समेत झारखंड में खिलाड़ियों की ऊर्जा, संभावनाओं और उपलब्ध संसाधनों पर चर्चा की.

खिलाड़ियों को मार्गदर्शन और संसाधन की जरूरत

बैडमिंटन को लेकर सचिन राणा ने बताया कि वर्तमान में अंडर-13 वर्ग में झारखंड के कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जिनमें आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाने की पूरी क्षमता है. सही मार्गदर्शन और संसाधन मिलने पर ये खिलाड़ी देश का नाम रोशन कर सकते हैं. कोच सचिन राणा ने हाल ही में आयोजित सांसद खेल महोत्सव की जमकर प्रशंसा की. उन्होंने बताया कि स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे द्वारा आयोजित यह आयोजन बेहद भव्य और प्रेरणादायक था, जिससे छिपी हुई प्रतिभाओं को सामने आने का मौका मिला और खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ा.

अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन कोच सचिन राणा का देवघर आगमन (Etv bharat)

झारखंड की धरती से निकले 'बेशकीमती हीरे'

अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन के कोच ने बताया कि झारखंड की धरती पहले ही महेंद्र सिंह धोनी, सलीमा टेटे, जयपाल सिंह मुंडा और दीपिका कुमारी जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को दे चुकी है. ऐसे में उन्हें पूरा विश्वास है कि बैडमिंटन के क्षेत्र में भी झारखंड के खिलाड़ी जल्द ही वैश्विक मंच पर अपनी छाप छोड़ेंगे.