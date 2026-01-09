अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन कोच सचिन राणा ने देवघर में परखा खिलाड़ियों का जज्बा, बोले- झारखंड से निकलेंगे अगले विश्व विजेता
देवघर पहुंचे अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन जूनियर टीम के कोच सचिन राणा ने खेल जगत से जुड़े खिलाड़ियों और पदाधिकारियों से मुलाकात की.
Published : January 9, 2026 at 8:58 PM IST
देवघर: बाबा धाम की पावन भूमि पर अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन जूनियर टीम के कोच सचिन राणा का आगमन हुआ. देवघर पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले बाबा बैद्यनाथ धाम में विधिवत पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद लिया. इसके बाद जिला खेल संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर देवघर समेत झारखंड में खिलाड़ियों की ऊर्जा, संभावनाओं और उपलब्ध संसाधनों पर चर्चा की.
खिलाड़ियों को मार्गदर्शन और संसाधन की जरूरत
बैडमिंटन को लेकर सचिन राणा ने बताया कि वर्तमान में अंडर-13 वर्ग में झारखंड के कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जिनमें आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाने की पूरी क्षमता है. सही मार्गदर्शन और संसाधन मिलने पर ये खिलाड़ी देश का नाम रोशन कर सकते हैं. कोच सचिन राणा ने हाल ही में आयोजित सांसद खेल महोत्सव की जमकर प्रशंसा की. उन्होंने बताया कि स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे द्वारा आयोजित यह आयोजन बेहद भव्य और प्रेरणादायक था, जिससे छिपी हुई प्रतिभाओं को सामने आने का मौका मिला और खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ा.
झारखंड की धरती से निकले 'बेशकीमती हीरे'
अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन के कोच ने बताया कि झारखंड की धरती पहले ही महेंद्र सिंह धोनी, सलीमा टेटे, जयपाल सिंह मुंडा और दीपिका कुमारी जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को दे चुकी है. ऐसे में उन्हें पूरा विश्वास है कि बैडमिंटन के क्षेत्र में भी झारखंड के खिलाड़ी जल्द ही वैश्विक मंच पर अपनी छाप छोड़ेंगे.
अनुशासन और निरंतर अभ्यास सफलता की कुंजी: सचिन राणा
वहीं उन्होंने युवा खिलाड़ियों को संदेश देते हुए कहा कि अनुशासन और निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है. अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को निश्चित रूप से बेहतर मंच और अवसर मिलते हैं. उन्होंने यह भी बताया कि बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पास ऐसे कई प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, यहां खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं.
झारखंड, प्रतिभाओं की खान है. आज भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सिमडेगा और खूंटी के हॉकी खिलाड़ियों का नाम सम्मान से लिया जाता है, जो इस राज्य की खेल संस्कृति को दर्शाता है: सचिन राणा, कोच, अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन
झारखंड को बैडमिंटन से जुड़े संसाधनों की आवश्यकता
इसके साथ ही सचिन राणा ने यह भी स्वीकार किया कि झारखंड जैसे राज्यों में बैडमिंटन से जुड़े विशेष संसाधनों की अभी आवश्यकता है. इस दिशा में वे बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया और संबंधित खेल अधिकारियों से बातचीत करेंगे, ताकि संसाधनों की कमी के कारण किसी भी प्रतिभाशाली खिलाड़ी का हुनर भीड़ में खो न जाए.
ये भी पढ़ें- थॉमस कप में भारतीय पुरुष टीम ने इंग्लैंड को 5-0 से हराकर क्वार्टरफाइनल में बनाई जगह - Thomas Cup 2024
बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप के फाइनल में पहली बार पहुंची महिला टीम, जापान को दी मात
Asian Games: भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने 37 साल बाद रचा इतिहास, सिल्वर मेडल किया अपने नाम