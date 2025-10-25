ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ी लोककला हमारी पहचान, जल्द बनेगी फिल्म सिटी : विष्णुदेव साय

दुर्ग : दुर्ग जिले के मेड़ेसरा गांव में अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस के अवसर पर दो दिवसीय भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ.जिसके समापन के मौके पर सीएम विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे. उनके साथ उपमुख्यमंत्री अरुण साव और दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर भी मंचासीन रहे. कार्यक्रम की अध्यक्षता अहिवारा विधायक डोमनलाल कोर्सेवाड़ा ने की. आपको बता दें कि इस समारोह में देशभर के पंडवानी और पंथी नृत्य के नामी कलाकारों ने हिस्सा लिया.

लोक कलाकारों का हुआ सम्मान : समारोह में मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति और परंपरा की झलक पेश करने वाले कलाकारों को सम्मानित किया. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की धरती कला, संस्कृति और परंपरा से समृद्ध है. पंडवानी और पंथी जैसे लोकनृत्यों ने प्रदेश को न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है. मुख्यमंत्री ने पंडवानी गायिका पद्मविभूषण तीजन बाई और पद्मश्री ऊषा बारले सहित सभी कलाकारों को बधाई दी.