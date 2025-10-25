छत्तीसगढ़ी लोककला हमारी पहचान, जल्द बनेगी फिल्म सिटी : विष्णुदेव साय
मेड़ेसरा में अंतरराष्ट्रीय कलाकार दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का समापन हुआ.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 25, 2025 at 5:32 PM IST
दुर्ग : दुर्ग जिले के मेड़ेसरा गांव में अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस के अवसर पर दो दिवसीय भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ.जिसके समापन के मौके पर सीएम विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे. उनके साथ उपमुख्यमंत्री अरुण साव और दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर भी मंचासीन रहे. कार्यक्रम की अध्यक्षता अहिवारा विधायक डोमनलाल कोर्सेवाड़ा ने की. आपको बता दें कि इस समारोह में देशभर के पंडवानी और पंथी नृत्य के नामी कलाकारों ने हिस्सा लिया.
लोक कलाकारों का हुआ सम्मान : समारोह में मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति और परंपरा की झलक पेश करने वाले कलाकारों को सम्मानित किया. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की धरती कला, संस्कृति और परंपरा से समृद्ध है. पंडवानी और पंथी जैसे लोकनृत्यों ने प्रदेश को न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है. मुख्यमंत्री ने पंडवानी गायिका पद्मविभूषण तीजन बाई और पद्मश्री ऊषा बारले सहित सभी कलाकारों को बधाई दी.
राज्य सरकार छत्तीसगढ़ में फिल्म सिटी के निर्माण की दिशा में कार्य कर रही है और इसके लिए बजट का आवंटन भी किया जा चुका है, जिससे कला और कलाकारों को नए अवसर प्राप्त होंगे.मेड़ेसरा में आयोजित ये कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की लोककला, संस्कृति और परंपरा का जीवंत प्रतीक बनकर सामने आया है - विष्णुदेव साय,सीएम छग
वहीं बस संचालकों की हड़ताल पर उन्होंने कहा कि जो मांगें जायज होंगी, उन्हें सरकार सुनेगी और समाधान किया जाएगा. नक्सलवाद पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 20 महीनों में हमारे जवानों ने नक्सलियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की है. कई बड़े नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं. हमारी पुनर्वास नीति के सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं.
