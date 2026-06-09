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अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार सप्ताह 2026, रायपुर में दुर्लभ ऐतिहासिक दस्तावेज की प्रदर्शनी

इस प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ के 14 रियासत के फ्लैग भी लगाए गए हैं.

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प्रदर्शनी में खास (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 9, 2026 at 6:57 PM IST

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रायपुर: अंतरराष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया जा रहा है. इसको लेकर 8 जून से 12 जून तक महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय के कला वीथिका में दुर्लभ और ऐतिहासिक अभिलेख की प्रदर्शनी आयोजित की गई है.

इतिहास, संस्कृति को जानने-समझने का मौका

इस आयोजन के माध्यम से आम नागरिकों, विद्यार्थियों, शोधार्थियों और इतिहासकारों के साथ ही संस्कृति प्रेमियों को छत्तीसगढ़ और देश के इतिहास से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों को नजदीक से देखने और समझने का मौका मिल रहा है.

प्रदर्शनी में क्या है खास

यह प्रदर्शनी 8 से 12 जून तक आयोजित की गई है. इस प्रदर्शनी में राज्य अभिलेखागार में सुरक्षित उन चयनित ऐतिहासिक दस्तावेजों की डिजिटल प्रतिकृतियां प्रदर्शित की गई है, जिन्हें राज्य पुनर्गठन के बाद भोपाल से स्कैन कर डिजिटल स्वरूप में प्राप्त किया गया है. छत्तीसगढ़ और तत्कालीन मध्य प्रांत एवं बरार के प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदर्शनी के माध्यम से लगाई गई है.

अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार सप्ताह 2026 (ETV Bharat)

पुरातत्व विभाग के उपसंचालक डॉ. प्रतापचंद पारख ने बताया कि छत्तीसगढ़ के अभिलेख राजिम मेला से संबंधित भूमि प्रबंधन के हैं. साल 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उस दौरान सीपी एंड बरार स्टेट था. उस समय पंडित रवि शंकर शुक्ल जी पहले प्रधानमंत्री हुए.

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अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार सप्ताह 2026 (ETV Bharat)

डॉ. प्रतापचंद पारख ने बताया कि उस समय सब सेंट्रल प्रोविंस थे. भारत बना तब इन संघों का विलय हुआ, तो पंडित रवि शंकर शुक्ल सीपी एंड बरार के पहले प्रीमियम थे, जिसे प्रधानमंत्री कहा गया. उनके जन्मदिवस में छुट्टी की घोषणा होनी थी. उससे संबंधित इस प्रदर्शनी में अभिलेख है.

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प्रदर्शनी में शामिल फ्लैग

⦁ छत्तीसगढ़ के 14 रियासत के फ्लैग को भी इस प्रदर्शनी में शामिल किया गया है.

⦁ खैरागढ़ छुईखदान कोरिया राजा के समय पुराने राजा रहे हैं. उनके फ्लैग को भी दर्शाया गया है. उनके राज्य के प्रतीक को दिखाया गया है.

⦁ खैरागढ़ रियासत में गोटियाओं की भूमि अधिकार संबंधी अभिलेख हैं. जो कौशल यूनियन बना, उससे संबंधित अभिलेख मौजूद हैं.

⦁ बस्तर में 1948 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क लागू किया गया, लेकिन बस्तर में 1948 में गवर्नमेंट ने उत्पाद शुल्क वसूलने का निर्णय लिया था, उसके भी अभिलेख हैं.

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मध्यप्रदेश से लाए गए अभिलेख

मध्यप्रदेश से 13 लाख अभिलेख लेकर आए हैं. यह अभी सतत प्रक्रिया है. छत्तीसगढ़ के बहुत सारे अभिलेख मध्य प्रदेश में अब भी सुरक्षित हैं. मध्यप्रदेश के द्वारा ओरिजिनल कॉपी नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से हम डिजिलाइज करके ला रहे हैं. यह प्रदर्शनी आम लोगों को जागरूक करने के लिए आयोजित की गई है.

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माना एयरपोर्ट को लेकर डॉ. प्रतापचंद पारख ने बताया कि यह सामान्य जनता का एयरपोर्ट नहीं था. साल 1942 में दूसरे विश्व युद्ध के समय उनके उपयोग के लिए बना था. उस समय जो भूमि अधिग्रहण हुआ था, उससे संबंधित अभिलेख हमने पिछले साल लगाए थे. वहां के लोगों को अब तक जमीन का मुआवजा नहीं मिला है. उस अभिलेख को वे लोग आकर ले गए.

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1930 से 1955 के महत्वपूर्ण दस्तावेज

प्रदर्शनी में साल 1930 से 1955 के मध्य के अनेक महत्वपूर्ण दस्तावेज शामिल किए गए हैं. इनमें शामिल हैं:

⦁ जनगणना संबंधी अभिलेख

⦁ पुरातात्त्विक स्मारकों के संरक्षण से जुड़े दस्तावेज

⦁ द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान रायपुर में हवाई अड्डे के निर्माण की योजनाएं

⦁ स्थानीय अवकाशों की घोषणाएं

⦁ पृथक कोसल राज्य के गठन के प्रयास

⦁ रियासतों में केंद्रीय एवं प्रांतीय कानूनों के विस्तार

⦁ देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय

⦁ भूमि सुधार कार्यक्रम

⦁ राष्ट्रपति के छत्तीसगढ़ प्रवास

⦁ मंदिर प्रबंधन व्यवस्था

⦁ राजिम मेले के प्रशासनिक संचालन से जुड़े महत्वपूर्ण अभिलेख

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