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International Animation Day : 'छोटा भीम’ से हॉलीवुड तक का सफर, सोनम शेखावत ने बनाई एनीमेशन की दुनिया में पहचान

सोनम शेखावत, ( ETV Bharat gfx )

जयपुर: कभी पर्दे पर नजर आने वाले डायनासोर एक पांच साल की बच्ची के लिए डर और कौतूहल का विषय थे, लेकिन डर जल्द ही जिज्ञासा में बदल गया. उसके मन में सवाल उठा कि आखिर इन विशाल जीवों को पर्दे पर जीवंत कैसे किया जाता है ? इसी सवाल ने कल्पनाओं की एक ऐसी दुनिया का दरवाजा खोला, जिसने आगे चलकर उसके करियर की दिशा तय कर दी.

यह कहानी राजस्थान की बेटी सोनम शेखावत की है, जिन्होंने अपनी रचनात्मकता और कहानी कहने की कला के दम पर अंतरराष्ट्रीय एनीमेशन जगत में पहचान बनाई. 28 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय एनीमेशन दिवस के अवसर पर सोनम का सफर उन युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो अपनी कल्पनाओं को पेशे में बदलना चाहते हैं. भारतीय और अंतरराष्ट्रीय एनीमेशन प्रोजेक्ट्स में लेखन का अनुभव रखने वाली सोनम एमी अवॉर्ड विजेता सीरीज ऑल हेल किंग जूलियन की लेखन टीम का हिस्सा रही हैं. उनका सफर बताता है कि एक छोटी सी जिज्ञासा भी बड़े सपनों की शुरुआत बन सकती है.

सोनम शेखावत से खास बातचीत. (ETV bharat jaipur) जब शौक को करियर बनाने का फैसला आसान नहीं था : सोनम का सफर बताता है कि कल्पना केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि करियर, रचनात्मकता और वैश्विक पहचान का रास्ता भी बन सकती है. एनीमेशन को अक्सर रंग-बिरंगी तस्वीरों, कार्टून और तकनीकी सॉफ्टवेयर तक सीमित समझा जाता है, लेकिन किसी किरदार को दर्शकों के दिल तक पहुंचाने के पीछे उसकी सोच, स्वभाव, संघर्ष और कहानी की अहम भूमिका होती है. सोनम ने इसी कहानी कहने की कला को अपनी ताकत बनाया. सोनम बताती हैं कि बचपन में ही उन्हें कहानियां गढ़ने का शौक था. वह छोटी उम्र से ही अपने आसपास की चीजों को कल्पनाओं और कहानियों से जोड़ने लगी थीं. पांच साल की उम्र में 'जुरासिक पार्क' देखने के बाद एनीमेशन के प्रति उनकी दिलचस्पी बढ़ी. हॉलीवुड फिल्मकार स्टीवन स्पीलबर्ग के काम ने भी उन्हें प्रेरित किया. वह खुद भी ऐसे किरदार और दुनिया बनाना चाहती थीं, जिन्हें देखकर लोग रोमांचित हों, लेकिन किसी शौक को पेशा बनाने का फैसला हर परिवार के लिए सहज नहीं होता. सोनम के सामने भी यही चुनौती आई. उनके माता-पिता चाहते थे कि वह विज्ञान की पढ़ाई करें और आगे चलकर मेडिकल या इंजीनियरिंग जैसे पारंपरिक करियर का चुनाव करें. सोनम पढ़ाई में अच्छी थीं और उनके पास इन क्षेत्रों में आगे बढ़ने के अवसर भी थे, लेकिन उनका मन एनीमेशन और कहानी लेखन में था. जानें सोनम शेखावत के बारे में. (ETV Bharat gfx) पढे़ं : युवाओं के लिए बड़ा मौका: एनीमेशन-VFX-गेमिंग में राज्य स्तर पर ट्रेनिंग, चार जिलों में खुलेंगे स्टूडियो उन्होंने अपनी रूचि के मुताबिक रास्ता चुना और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एनीमेशन एवं मल्टीमीडिया पाठ्यक्रम से पढ़ाई की. सोनम कहती हैं कि यह फैसला केवल विषय चुनने का नहीं था, बल्कि अपने सपने पर भरोसा करने का भी था. शुरुआत में परिवार की असहमति के बावजूद उन्होंने अपने जुनून को समझाने और अपने हुनर को साबित करने की कोशिश जारी रखी. बाद में परिवार का समर्थन भी उन्हें मिला और आज उसी काम पर उन्हें गर्व भी है. 'छोटा भीम' से अंतरराष्ट्रीय एनीमेशन तक : सोनम शेखावत बाताती हैं कि पिछले 18 वर्षों से भारतीय और अंतरराष्ट्रीय एनीमेशन इंडस्ट्री में लेखिका, निर्देशक और क्रिएटिव उद्यमी के रूप में सक्रिय हैं. उन्होंने छोटा भीम, लिटिल सिंघम, सुपर भीम, शक्तिमान एनिमेटेड, बाहुबली: द लॉस्ट लेजेंड्स और बुज्जी एंड भैरवा जैसे लोकप्रिय भारतीय प्रोजेक्ट्स के लिए काम किया है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वे ड्रीमवर्क्स की एमी अवॉर्ड विजेता सीरीज ऑल हेल किंग जूलियन की लेखन टीम का हिस्सा रहीं. इसके अलावा पाव पेट्रोल, द कैट इन द हैट और सुपर विंग्स जैसे चर्चित शोज से भी जुड़ी रहीं. एनीमेशन में करियर. (ETV Bharat gfx) वर्ष 2024 में उन्हें AVGC 40 Under 40 सम्मान से नवाजा गया. फिलहाल वे Nokoverse.com की सह-संस्थापक के रूप में एआई टॉयज, बच्चों की तकनीक और नए मनोरंजन किरदारों पर काम कर रही हैं. सोनम का लक्ष्य भारत को केवल एनीमेशन निर्माण का केंद्र नहीं, बल्कि मौलिक कहानियों और किरदारों के वैश्विक मंच पर अग्रणी बनाना है. एनीमेशन में सिर्फ चित्र नहीं : सोनम शेखावत कहती हैं कि एनीमेशन की दुनिया में किसी किरदार को दर्शकों का पसंदीदा बनाने के लिए उसका दिखना भर काफी नहीं होता. उसके व्यवहार, भावनाओं, संवादों और परिस्थितियों को इस तरह गढ़ना पड़ता है कि दर्शक उससे जुड़ाव महसूस करें. यही वजह है कि एनीमेशन में कलाकारों, तकनीकी विशेषज्ञों और कहानीकारों की भूमिका एक-दूसरे से जुड़ी होती है. सोनम ने कहा कि अपने करियर की शुरुआत एनीमेशन उद्योग में काम करते हुए की. उन्हें शुरुआती दौर में 3D आर्ट से जुड़ा अनुभव मिला और फिर उन्हें कहानी लेखन का अवसर मिला. 'शक्तिमान एनिमेटेड' जैसे प्रोजेक्ट पर काम करते हुए उन्होंने कहानी कहने की व्यावहारिक बारीकियां सीखीं. आगे चलकर उन्होंने 'छोटा भीम' और 'लिटिल सिंघम' जैसे लोकप्रिय भारतीय किरदारों से जुड़े कार्यक्रमों और फिल्मों के लिए लेखन किया. 40 अंडर 40 अवॉर्ड के साथ सोनम शेखावत. (ETV bharat jaipur)