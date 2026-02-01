ETV Bharat / state

इंटरनेशनल अबेकस ओलंपियाड: नक्सलगढ़ दंतेवाड़ा के बच्चों ने ‘इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड’ में दर्ज कराया नाम

इसी कड़ी में दंतेवाड़ा के 3 होनहार छात्रों, दिव्या साहू, एकलव्य वर्मा और राशि ठाकुर ने इंटरनेशनल अबेकस ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन कर जिले का मान बढ़ाया है. तीनों का नाम ‘इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड’ में दर्ज किया गया है, जो दंतेवाड़ा जिले के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है.

दंतेवाड़ा: नक्सलगढ़ के नाम से जाना जाने वाला जिला अब अपनी पहचान तेजी से बदल रहा है. विकास के कामों से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिले में बड़ा बदलाव तेजी से आ रहा है. दंतेवाड़ा पुलिस सिर्फ कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम नहीं कर रही, बल्कि बच्चों को शिक्षित करने में भी अहम भूमिका निभा रहा है. पुलिस के मार्गदर्शन में चल रहे विभिन्न नवाचार माध्यमों से बच्चे अपने जिले की बेहतर छवि गढ़ रहे हैं.

दंतेवाड़ा पुलिस अधीक्षक गौरव राय के निर्देशन में अगस्त 2025 से पुलिस लाइन कारली में एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया. इसके तहत पुलिस परिवार के बच्चों के साथ-साथ आत्मसमर्पित नक्सलियों के बच्चों को भी अबेकस एजुकेशन प्रशिक्षण पूरी तरह नि:शुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है. जिसका उद्देश्य था बच्चों में मैथेमैटिक्स दक्षता विकसित करना, मानसिक और तार्किक तेजी बढ़ाना, शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न करना. दंतेवाड़ा पुलिस की ये कोशिश अब बेहतर परिणाम देने लगी है. यहां के बच्चे गणित जैसे कठिन विषय को भी आसानी से समझ रहे हैं, और सफलता के झंडे भी गाड़ रहे हैं.





8 देशों के प्रतिभागियों के बीच दंतेवाड़ा के बच्चों का जलवा

इंटरनेशनल अबेकस ओलंपियाड में दुनिया के 8 देशों सऊदी अरब, दुबई, बांग्लादेश, श्रीलंका, USA, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया सहित अन्य देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था. प्रतियोगिता में छात्रों को 10 मिनट में 150 प्रश्नों को हल करने की चुनौती दी गई थी. दंतेवाड़ा जिले के 13 छात्रों ने लेवल 1 से 6 तक अपनी भागीदारी दर्ज की, जिनमें से तीन बच्चों ने निर्धारित समय में हाई एक्यूरेसी के साथ प्रश्न हल कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना दमखम दिखाया.

दिव्या, एकलव्य और राशि बने चैंपियन

तीनों छात्रों ने अपने-अपने लेवल में दुनिया के ‘टॉप 100’ में जगह बनाते हुए ‘चैंपियन’ का खिताब जीता. दिव्या साहू ने लेवल 4, एकलव्य वर्मा ने लेवल 2 और

राशि ठाकुर ने लेवल 1 का खिताब अपने नाम किया. तीनों की बेहतरीन उपलब्धि के लिए इनका नाम ‘इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड’ में दर्ज किया गया है, जो न केवल जिले बल्कि पूरे बस्तर के लिए गौरव की बात है.

पुलिस प्रशासन की पहल बनी बदलाव की मिसाल

जिला पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने बच्चों को सम्मानित करते हुए कहा, नक्सलवाद की बदलती तस्वीर के बीच, नक्सल पीड़ित परिवारों के बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ना पुलिस प्रशासन का प्रमुख लक्ष्य है. गणित विषय को कठिन मानने वाले बच्चों के लिए अबेकस शिक्षा एक बेहतर समाधान साबित हो रही है, जिससे बच्चों का मैथ्स स्ट्रॉन्ग हो रहा है और उनमें आत्मविश्वास बढ़ रहा है. जिले के अंदरूनी इलाकों के बच्चों को भी इस शिक्षा से जोड़ने के प्रयास लगातार जारी रहेंगे और पुलिस प्रशासन हर स्तर पर बच्चों का सहयोग करेगा.



अबेकस अकादमी के संचालक वेद प्रकाश का योगदान

मास्टर माइंड अबेकस अकादमी के संचालक वेद प्रकाश ने बताया कि वर्तमान में 80 बच्चे इस प्रशिक्षण में हिस्सा ले रहे हैं. नक्सल प्रभावित और नक्सल पीड़ित परिवारों के बच्चों को भी इसमें शामिल किया गया है. यह पहल शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा सामाजिक परिवर्तन ला रही है. उन्होंने बताया कि तीन बच्चों ने अपने हुनर से जिले का नाम रोशन किया है, जिसे देखकर अन्य बच्चे भी प्रेरित हो रहे हैं. इस उपलब्धि पर पुलिस अधीक्षक ने बच्चों को सम्मानित कर मिठाई खिलाई और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.



नक्सलगढ़ की बदलती तस्वीर, शिक्षा से जाग रही नई उम्मीद

दंतेवाड़ा, जो कभी बंदूक, हिंसा और भय के लिए जाना जाता था, आज शिक्षा, नवाचार और प्रतिभा के क्षेत्र में नई पहचान गढ़ रहा है. अबेकस जैसे कार्यक्रमों से बच्चे मानसिक रूप से मजबूत हो रहे हैं, शिक्षा के प्रति उनकी रुचि बढ़ रही है और वे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी प्रतिभा को साबित कर रहे हैं. दिव्या साहू, एकलव्य वर्मा और राशि ठाकुर की यह जीत केवल उनकी व्यक्तिगत सफलता नहीं है, बल्कि यह दंतेवाड़ा के सामाजिक परिवर्तन, पुलिस प्रशासन की दूर दृष्टि और बच्चों की मेहनत का सुंदर परिणाम भी है.

