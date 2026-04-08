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हिमाचल कांग्रेस में ये कैसी तकरार, दिग्गज कौल सिंह को याद आए वीरभद्र सिंह, सुक्खू सरकार से कर डाली बड़ी शिकायत

फिर नीरज भारती ने अपनी पोस्ट के आखिर में लिखा-जब स्व. वीरभद्र सिंह सीएम थे और भाई सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश अध्यक्ष बने, तब क्या उन्होंने (सुक्खू) इसके लिए राजा वीरभद्र सिंह का धन्यवाद किया था. इसलिए मैंने भी वही किया, जो संगठन की परंपरा और मर्यादा के अनुसार उचित है. इस समय नीरज भारती के पिता चौधरी चंद्र कुमार कैबिनेट मंत्री हैं. ये परिवार कांगड़ा की राजनीति में प्रभावी है. एक बड़ा वोट बैंक इनके पीछे है, लिहाजा नीरज भारती की बेबाकी सरकार के लिए परेशानी का कारण बन सकती है.

पिछले माह 29 तारीख को नीरज भारती ने लिखा ,"बहुत से साथी पूछ रहे हैं कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का धन्यवाद क्यों नहीं किया.. तो मैं उन सभी से कहना चाहता हूं कि मुझे सरकार ने नहीं संगठन ने जिम्मेदारी सौंपी है. जहां से जिम्मेदारी मिलती है, आभार उसी का किया जाता है".

पूर्व में सीपीएस रहे नीरज भारती को हाल ही में पार्टी ने संगठन में बड़ा पद दिया. उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने पर नीरज भारती ने सीधे-सीधे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार जताने से इनकार कर दिया. यही नहीं, उन्होंने एक ऐसी बात अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिख डाली, जिसमें सीधा निशाना सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू रहे.

यही नहीं, सरकार में दूसरे नंबर के प्रभावशाली नेता और डिप्टी सीएम मुकेश अगिनहोत्री ने भी एक साक्षात्कार में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के छह महीने में आत्म निर्भर होने वाले बयान से असहमति दिखाई है. इधर, पंचायत चुनाव सिर पर हैं और फिर विधानसभा चुनाव की बेला आएगी, ऐसे में कांग्रेस के इस घमासान का क्या सियासी परिणाम निकलेगा, इसकी पड़ताल होनी चाहिए.

यही नहीं, कौल सिंह ठाकुर ने अपनी ही सरकारको लेकर कड़वी सच्चाई बयान करते हुए कहा कि उनके छोटे-छोटे काम नहीं होते. वहीं, भाजपा वाले हाथों-हाथ अपना काम निकलवा रहे हैं. कौल सिंह ने अपने बयान के समर्थन में हालिया स्कूल प्रिंसिपल्स लगाने का संदर्भ दिया. आखिर, कांग्रेस में ये घमासान क्यों छिड़ा है? पहले नीरज भारती, फिर बंबर ठाकुर और अब कौल सिंह ठाकुर.

मंडी के द्रंग में एक सभा में कौल सिंह ठाकुर ने कहा, 'वीरभद्र सिंह जिस नोट पर अप्रूव्ड लिखते थे, वो शाम तक लागू हो जाता था. अब सीएम नोट पर अप्रूव्ड लिखते हैं तो महीनों काम ही नहीं होता'.

शिमला: कांग्रेस हाईकमान ने बेशक हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को पहले असम और फिर पश्चिमी बंगाल में स्टार प्रचारक बनाया, लेकिन सीएम के अपने ही घर में पार्टी नेताओं के सुर अलग-अलग हैं. हिमाचल कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में शुमार कौल सिंह ठाकुर का एक बयान इस समय चर्चा में है. कौल सिंह ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया है. बड़ी बात ये है कि कौल सिंह ठाकुर ने पूर्व सीएम स्व. वीरभद्र सिंह की कार्यप्रणाली को याद करते व सराहते हुए वर्तमान सरकार के मुखिया पर अपनी तल्खी जाहिर की है.

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने हाल ही में एक साक्षात्कार में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के आत्मनिर्भर हिमाचल के दावे से असहमति जताई है. डिप्टी सीएम ने कहा, 'जब राज्य में आर्थिक संकट है और सेलेरी डेफर करने की बात आई है, ऐसे में छह महीने में आत्मनिर्भर नहीं हुआ जा सकता. डिप्टी सीएम ने साफ कहा कि हिमाचल का काम केंद्र के मदद के बिना नहीं चल सकता'.

यहां गौर करने वाली बात है कि डिप्टी सीएम कई बार सार्वजनिक मंचों से भी सीएम सुक्खू को संबोधित करते हुए कह चुके हैं कि सरकार ऐसे नहीं चलती, सख्ती करनी पड़ती है. साजिश करने वालों को रात के अंधेरे में निपटा दो..उनका ये बयान चर्चा में रहा है. उल्लेखनीय है कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कह चुके हैं कि छह महीने में हिमाचल को आत्म निर्भर बनाएंगे और 2032 तक हिमाचल देश का सबसे अमीर राज्य होगा. अब उनकी ही सरकार के नंबर दो ताकत वाले नेता इस दावे से असहमति जताएं तो स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है.

हिमाचल में सत्ता के लिए ये संघर्ष कोई नया नहीं है. मुकेश अग्निहोत्री नेता प्रतिपक्ष थे और विधानसभा में भाजपा सरकार के खिलाफ सबसे मुखर होकर बोलते थे. चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद सीएम की कुर्सी सुखविंदर सिंह सुक्खू के हाथ आई. नाराजगी और कटुता का बीज यहीं से पड़ गया था.

कांगड़ा से प्रभावशाली नेता सुधीर शर्मा व हमीरपुर से राजेंद्र राणा मंत्री पद की दौड़ में थे, लेकिन उन्हें जमकर तरसाया गया. नतीजा दो साल पहले राज्यसभा चुनाव में निकला, जब बहुमत वाली कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी को पटखनी देकर भाजपा के हर्ष महाजन निर्वाचित हो गए. फिर कांग्रेस में एक टूट हुई और सुधीर शर्मा, आईडी लखनपाल, राजेंद्र राणा, रवि ठाकुर आदि पार्टी छोड़ गए.

उपचुनाव में बेशक कांग्रेस ने अपनी स्थिति सुधार ली, लेकिन पार्टी की छवि को नुकसान हुआ. फिर लंबे समय तक हिमाचल में संगठन का मुखिया नहीं बना. अब विनय कुमार को नया मुखिया चुना गया है और संगठन में जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, लेकिन नाराजगी के सुर थम नहीं रहे.

अक्सर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के निशाने पर रहने वाले भाजपा विधायक सुधीर शर्मा कहते हैं, 'वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर का अपनी ही सरकार से नाराज होना ये दर्शाता है कि व्यवस्था पतन हो रहा है. सरकार व्यवस्था परिवर्तन का नारा लेकर आई थी, लेकिन यहां व्यवस्था का पतन हो रहा है'. वही, सुधीर शर्मा का कहना है कि असम में जाकर सीएम सुक्खू हिमाचल में किसी भी प्रकार के वित्तीय संकट न होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन हिमाचल में सीएम से लेकर अफसरों तक की सैलेरी डेफर की गई.

सुधीर शर्मा ने कहा हाल ही में कांग्रेस नेताओं के बयान खुद इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि पार्टी के भीतर समन्वय पूरी तरह खत्म हो चुका है और नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं. उन्होंने कहा “कांग्रेस अब सरकार कम, संघर्ष ज्यादा बन गई है. अंदर ही अंदर लड़ाई और बाहर जनता की अनदेखी, उन्होंने राजनीतिक पंच करते हुए कहा. कांग्रेस का यह दौर अपने अंत की ओर बढ़ रहा है और आने वाले समय में प्रदेश की जनता इस “अव्यवस्था और अहंकार की सरकार” को उखाड़ फेंकने का मन बना चुकी है.

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है, 'मौजूदा सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है. आत्म निर्भर प्रदेश बनाने का दावा करने वालों ने बजट का आकार घटा दिया है. आलम ये है कि सरकार के आदेश ही विरोधाभासी हैं. सुबह आदेश आता है कि पुनर्रोजगार नहीं दिया जाएगा, शाम को उससे उल्ट आदेश आते हैं. अफसरशाही आपस में ही लड़ रही है. ये व्यवस्था पतन के दृश्य हैं'.

वरिष्ठ मीडिया कर्मी नवनीत शर्मा का कहना है, 'किसी भी सरकार में असहमति के सुर तो चल सकते हैं, लेकिन विरोध के नहीं. सरकार व संगठन को आत्मचिंतन करना चाहिए कि अपने ही लोग क्यों नाराज हो रहे हैं. पंचायत चुनाव का मैदान सज रहा है, कांग्रेस को ऐसे विरोधी सुरों को थामना होगा'.

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