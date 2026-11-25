सत्ता में वापसी का सपना, लेकिन अपनों में ही उलझी उत्तराखंड कांग्रेस! क्या 'गुटबाजी' बढ़ाएगी मुश्किलें?
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 में कांग्रेस को बाहरी के साथ कही अंदरूनी राजनीतिक चुनौतियों से लड़ना पड़ रहा है. रिपोर्ट- किरणकांत शर्मा.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 25, 2026 at 4:39 PM IST|
Updated : November 25, 2026 at 4:59 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच कांग्रेस लगातार अपनी अंदरूनी राजनीति को लेकर चर्चा में है. एक तरफ कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए रणनीति बनाने में जुटी है तो दूसरी तरफ नेताओं के बीच मतभेद, नाराजगी और संगठनात्मक फैसलों को लेकर उठते सवाल पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं.
कभी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की नाराजगी सामने आती है, तो कभी नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के साथ सार्वजनिक मंच पर दिखी असहजता राजनीतिक चर्चा का विषय बन जाती है. कभी प्रदेश नेतृत्व और दिल्ली हाईकमान के बीच समन्वय को लेकर सवाल उठते हैं, तो कभी अलग-अलग नेताओं के राजनीतिक कार्यक्रम पार्टी के भीतर खींचतान की चर्चाओं को हवा देते हैं. इस साल की शुरुआत से अबतक के घटनाक्रमों पर नजर डालते हैं.
पार्टी के भीतर खींचतान को लेकर चर्चा: दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस में मतभेदों की चर्चा किसी एक घटना तक सीमित नहीं है. बीते कुछ महीनों में कई ऐसे घटनाक्रम सामने आए हैं, जिन्होंने चुनाव से पहले पार्टी की एकजुटता पर सवाल खड़े किए हैं.
वरिष्ठ नेता एक-दूसरे के प्रति सम्मान और आदर रखते हैं। किसी सामान्य बातचीत या आपसी हंसी-मजाक को तोड़-मरोड़कर गलत तरीके से पेश करना उचित नहीं है। ऐसा करने वालों की मंशा पर सवाल उठना स्वाभाविक है। - माननीय प्रदेश प्रभारी @Kumari_Selja जी https://t.co/1aZj2cS704— Uttarakhand Congress (@INCUttarakhand) November 23, 2026
संजय नेगी की वापसी पर विवाद: कांग्रेस के भीतर इसी साल खींचतान का एक बड़ा मामला मार्च 2026 में सामने आया था. दरअसल, रामनगर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी की कांग्रेस में वापसी को लेकर पार्टी के भीतर सहमति नहीं बन पाई थी. हरीश रावत खुद संजय नेगी की वापसी के पक्ष में थे. फिर 28 मार्च को दिल्ली में एक कार्यक्रम कर उत्तराखंड के कई नेताओं को कांग्रेस शामिल कराया गया था, लेकिन उसमें संजय नेगी का नाम नहीं था.
हरीश रावत ने लिया था 15 दिन का अवकाश: संजय नेगी को पार्टी में शामिल नहीं कराए जाने पर हरीश रावत ने नाराजगी जताई. इस घटनाक्रम के बाद हरीश रावत ने 15 दिन का अवकाश लेने की घोषणा कर दी. हालांकि, हरीश रावत के इस कदम को पार्टी में सही नहीं माना और मामला तब और बढ़ा जब पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने हरीश रावत की उपेक्षा का मुद्दा उठाया.
हरक सिंह रावत की टिप्पणी से बढ़ गया विवाद: इन सबके बीच चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत की टिप्पणी ने भी राजनीतिक हलचल बढ़ाई थी. उस वक्त हरक ने कहा था कि किसी भी नेता को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि उसके बिना पार्टी नहीं चल सकती. इस बयान पर धारचूला विधायक हरीश धामी ने उस वक्त तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने हरीश रावत के समर्थन में सामूहिक इस्तीफे तक की पेशकश कर दी थी. इस प्रकरण ने पार्टी में अलग-अलग नेताओं के समर्थक खेमों के बीच खिंचाव को सार्वजनिक कर दिया. इस मामले की खूब चर्चा हुई थी.
नेतृत्व से दिल्ली में कुछ बिंदुओं पर खुली बातचीत के बाद मैं अपने आपको बहुत उत्साहित महसूस कर रहा हूँ। सबसे बड़ा उपहार मेरे लिए यह है कि जब मैं 80 वर्ष का होने जा रहा हूं तब पार्टी नेतृत्व मुझे उत्तराखंड और देश में पार्टी के लिए उपयोगी माना है। इस उम्र में पार्टी नेतृत्व द्वारा यह कहा जाना मेरे लिए एक बूस्टर डोज का काम कर रहा है। काम तो मैं पहले भी करता रहता था या करता रहता हूं, संघर्ष जहाँ भी हो उससे अपना जुड़ाव भी रखता हूँ और यथासंभव पार्टी के लिए नए समर्थन एरियाज को विकसित करने का प्रयास भी करता रहता हूँ। मुझे अपनी 'धन्यवाद जनसंवाद यात्रा' के विषय में भी नेतृत्व के सामने अपनी सोच रखने का अवसर मिला। मैंने नेतृत्व को अवगत कराया कि मैं लंबे समय से बीमार रहा और एक गंभीर परिस्थिति से गुजरा, रुग्णता के दौरान लोगों ने मेरे स्वास्थ्य को लेकर अपने-अपने तरीके से चिंताएं भी जताई, जिसका भावनात्मक रूप से मेरे लिए बड़ा महत्व है। देहरादून लौटने के लिए मैंने हवाई जहाज का सहारा लेने के बजाय सड़क मार्ग का अनुसरण कर लोगों को धन्यवाद देते हुए जाना उचित समझा। लोगों की कृपा है कि वो बड़ी संख्या में रास्ते में जगह-जगह पर मुझसे मिलने के लिए आए और एक कारवां के रूप में मुझे मेरे आवास पर लेकर के गए। संयोगवश इसी दौरान ईडी ने भी मेरे एक सहयोगी के घर पर छापा डाला और मुझे भी नोटिस देकर तलब किया। मैंने घर लौटने का उपयोग यह जताने के लिए भी किया कि ईडी वालों आपने पुकारा मैं चला आया। देहरादून पहुंचने के बाद मैं अपने ग्राम देवता की पूजा करने व उन्हें धन्यवाद देने के लिए गांव तक गया। मार्ग में जगह-जगह स्थानीय लोग आए और मुझे स्वस्थ होने के लिए शुभकामनाएं दी। मैंने नेतृत्व को यह भी बताया कि इस घटनाक्रम ने मुझे उत्साहित किया। मैं कुछ और दिन अन्य क्षेत्रों में भी धन्यवाद देने जाना चाहता था। क्योंकि मैं यह महसूस कर रहा था कि मेरी इस 'धन्यवाद यात्रा' से पार्टी को लाभ मिल रहा है। मैंने इस यात्रा के विभिन्न पड़ावों की सूचना अपने महत्वपूर्ण प्रमुख साथियों को भी दे दी थी और उनसे इस यात्रा से जुड़ने के लिए प्रार्थना की। प्रभारी महोदय द्वारा यात्रा रोके जाने का निर्देश मिलने के बाद मैंने अपनी आगे की धन्यवाद यात्रा स्थगित कर दी। मैं समझता हूँ कि मैंने जो अपना पक्ष रखा, वह पक्ष नेतृत्व को भी तर्कसंगत लगा होगा। कभी जब आप चलते हैं तो बहुत सारी धूल उड़ती है, बहुत सारी आवाजें उठती हैं और उससे जो वास्तविक उद्देश्य होता है, वह ढक जाता है। हमारी यात्रा का भी जो वास्तविक उद्देश्य था और जो वास्तविक लक्ष्य था, वह दोनों धूल और यातायात से उठती हुई आवाजों के कारण उनमें कुहासा सा छा गया। अब मैं समझता हूँ मेरी बातचीत के बाद वह कुहासा निश्चित तौर पर छँटा होगा। खैर जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं बिना सक्रिय रहे तो जी ही नहीं सकता। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जगह-जगह साथी किसी न किसी रूप में मुझे बुला रहे हैं। अभी इधर ही 24 नवम्बर को मैं अपने गांव भी जा रहा हूँ एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने और उसके बाद अपने घर के बाजार में एक बड़ी रैली को संबोधित करूंगा, जिसका आयोजन उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष श्री #KaranMehra जी कर रहे हैं। उससे पहले बागेश्वर जा रहा हूँ जिला कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पर @Kumari_Selja जी का स्वागत करने के लिए। बागेश्वर कांग्रेस का मायका रहा है। मायके के लोगों से प्रार्थना भी करूंगा कि यह अवसर है, आप कांग्रेस की मदद करिए, और भी कार्यक्रमों की लंबी फेहरिस्त है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि राहुल जी के साथ बातचीत के बाद मैं एक नई ऊर्जा व स्फूर्ति की अनुभूति कर रहा हूँ और उस अनुभूति का असर उत्तराखंड की धरती पर निश्चित तौर पर दिखाई देगा। #HarishRawat #Congress #UttarakhandCongress #RahulGandhi #NewEnergy #UttarakhandPolitics #Mission2027 #जनसंवाद @INCIndia @kharge @RahulGandhi @priyankagandhi @INCUttarakhand— Harish Rawat (@harishrawatcmuk) November 18, 2026
चुनावी पोस्टर से गायब हुए थे हरीश रावत और यशपाल आर्य: वहीं, इसी साल जून में कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत पर्वतीय जिलों में परिवर्तन संकल्प सम्मेलनों की रणनीति बनाई थी. इसके लिए पार्टी ने अलग-अलग नेताओं को जिम्मेदारियां सौंपीं, लेकिन अभियान के पोस्टर ने नई चर्चा शुरू कर दी थी. पोस्टर में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, प्रीतम सिंह, हरक सिंह रावत और करण माहरा की तस्वीरें तो थीं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की तस्वीरें गायब थीं.
प्रदीप टम्टा ने उठाए थे सवाल: इस पर हरीश रावत के करीबी माने जाने वाले पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाए थे. उन्होंने पूछा था कि क्या यह समावेशी नेतृत्व का संकेत है? हालांकि, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने विवाद को तूल नहीं देते हुए कहा था कि हरीश रावत और यशपाल आर्य पार्टी के महत्वपूर्ण नेता हैं और वे किसी भी विधानसभा क्षेत्र में जाकर अभियान में शामिल हो सकते हैं. इसके बावजूद पोस्टर को लेकर उठे सवालों ने यह चर्चा तेज कर दी कि क्या चुनावी रणनीति में वरिष्ठ नेताओं की भूमिका को लेकर पार्टी के भीतर अलग-अलग मत हैं.
धन्यवाद यात्रा पर हाईकमान की नाराजगी: उधर, अक्टूबर आते-आते हरीश रावत की धन्यवाद एवं जनसंवाद यात्रा ने कांग्रेस के अंदरूनी समीकरणों को एक बार फिर चर्चा में ला दिया. हरीश रावत प्रदेश में इस यात्रा के जरिए लोगों से संवाद कर रहे थे, लेकिन पार्टी संगठन की सहमति के बिना अलग से कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने आपत्ति जताई.
पूर्व सीएम @harishrawatcmuk को स्पष्टीकरण जारी करने के सवाल पर उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी @Kumari_Selja ने अपना जवाब दिया है. सुनिए क्या कुछ कहा. #HarishRawat #KumariSelja #UttarakhandCongress #Congress #PoliticalNews https://t.co/Iof1oYkzCU— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) October 5, 2026
सैलजा ने हरीश रावत को लिखा था पत्र: अपनी नाराजगी जताते हुए सैलजा ने हरीश रावत को पत्र भी लिखा. साफ संदेश था कि हरीश रावत ने अपने इस कार्यक्रम की जानकारी न तो कांग्रेस प्रदेश प्रभारी को दी और न ही कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के साथ उन्होंने कोई चर्चा की. सैलजा ने हरीश रावत को अपनी धन्यवाद यात्रा बीच में रोकने को कहा था, लेकिन हरीश रावत ने सैलजा की नहीं सुनी और आखिर में मामला दिल्ली हाईकमान तक पहुंच गया था.
केसी वेणुगोपाल ने हरीश रावत को किया था तलब: कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक तरह से हरीश रावत को तलब किया और रावत को पार्टी से अलग कोई भी कार्यक्रम करने से मना किया. केसी वेणुगोपाल ने 6 अक्टूबर को सार्वजनिक तौर पर संदेश दिया कि पार्टी में व्यक्तिगत अभियान स्वीकार नहीं किए जाएंगे. इस घटनाक्रम के बाद हरीश रावत को दिल्ली तलब किया गया और 9 अक्टूबर को कुमारी सैलजा से मुलाकात के बाद रावत ने यात्रा स्थगित करने पर सहमति जताई.
Met with Uttarakhand Ex-CM Sh. Harish Rawat ji, to discuss on the ongoing campaigns in the election-going state. It was made clear that our campaigns will be taken forward jointly along with all Uttarakhand leaders, solely under the Congress banner under Hon’ble Sh. Mallikarjun @kharge ji and LOP Sh. @RahulGandhi ji’s leadership, with the singular aim of ensuring the party’s victory. Individual campaigns will not be tolerated by the party, and there must only be collective programs as planned by the party organisation. The party is confident that with the energy and hard work of the entire state unit, we will emerge victorious in Uttarakhand!— K C Venugopal (@kcvenugopalmp) October 5, 2026
इस्तीफे की पेशकश और दिल्ली की बैठक से दूरी: सितंबर 2026 में भी हरीश रावत की भूमिका को लेकर चर्चा तेज हुई. उनके पूर्व ओएसडी और वर्तमान निजी सहायक चंदन सिंह जीना से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के बाद रावत ने उत्तराखंड कांग्रेस की कार्यकारिणी और कांग्रेस कार्यसमिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य के पद से हटने की पेशकश कर दी थी. रावत ने इस कार्रवाई को अपने खिलाफ राजनीतिक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश बताया और अपने सहयोगी का बचाव भी किया था.
इसके बाद 2 नवंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी की मौजूदगी में उत्तराखंड के नेताओं की चुनावी तैयारियों को लेकर अहम बैठक हुई. इस बैठक में गणेश गोदियाल, प्रीतम सिंह, हरक सिंह रावत और यशपाल आर्य सहित कई नेता मौजूद रहे, लेकिन हरीश रावत की अनुपस्थिति ने फिर राजनीतिक चर्चाओं को हवा दे दी. हालांकि, 11 नवंबर को हरीश रावत ने एक बयान देते हुए कहा कि वह मुख्यमंत्री पद की दौड़ में नहीं हैं.
उन्होंने कहा कि पार्टी का लक्ष्य विधानसभा की 70 सीटों में कम से कम 45 सीटें जीतना होना चाहिए. मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका फैसला निर्वाचित विधायक और पार्टी नेतृत्व करेगा, वो तो बस पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं.
बागेश्वर में हरीश रावत और यशपाल आर्य के बीच माला पहनाने को लेकर खींचतान: हाल ही में कांग्रेस के भीतर मतभेदों की चर्चा उस समय फिर तेज हो गई, जब बागेश्वर में पार्टी के एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के बीच माला पहनाने को लेकर असहज स्थिति दिखाई दी.
सुजाता पॉल ने दिया था बयान: कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे. स्वागत के दौरान हरीश रावत और यशपाल आर्य के बीच माला पहनाने के क्रम को लेकर तनातनी का पूरा घटनाक्रम सामने आया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर फिर सवाल उठने लगे. हालांकि, कांग्रेस नेता सुजाता पॉल ने इसे सामान्य स्वागत प्रक्रिया से जुड़ा मामला बताया.
उनका कहना था कि फूल प्रेम और सम्मान के प्रतीक हैं. इसे राजनीतिक विवाद नहीं बनाया जाना चाहिए, लेकिन राजनीतिक रूप से इस घटनाक्रम को इसलिए भी अहम माना गया क्योंकि हरीश रावत और यशपाल आर्य दोनों ही कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं. ऐसे में सार्वजनिक मंच पर दिखी असहजता ने पार्टी की एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिए.
सिर्फ हरीश रावत और यशपाल आर्य तक सीमित नहीं है विवाद: कांग्रेस के भीतर मतभेदों की चर्चा केवल दो नेताओं तक सीमित नहीं है. पार्टी में अलग-अलग नेताओं की अपनी राजनीतिक जमीन और समर्थक वर्ग है. एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल संगठन को एकजुट रखने और चुनावी अभियान को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो दूसरी तरफ प्रीतम सिंह, हरक सिंह रावत, करण माहरा और हरीश रावत जैसे नेताओं की अपनी राजनीतिक भूमिका और प्रभाव हैं.
कांग्रेस की चुनौती
कांग्रेस के सामने चुनौती यह भी है कि किस नेता को चुनावी अभियान की कितनी जिम्मेदारी दी जाए और टिकट वितरण के समय क्षेत्रीय व व्यक्तिगत समीकरणों को कैसे साधा जाए?
असम महिला रेप केस में भी बढ़ाएंगा मुश्किल? इन सबके बीच कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत पर असम में एक महिला ने साल 2003 के कथित रेप के मामले में मुकदमा दर्ज कराया है. ये मामला भी कांग्रेस के लिए थोड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है. हालांकि इस मामले में कांग्रेस नेताओं के बयानों में विरोधाभास देखने को नहीं मिला है. 23 साल पुराने इस मामले की राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा है. बीजेपी भी इस मामले पर बीजेपी को घेरने में लगी हुई है.
बीजेपी का हमला, कांग्रेस में नेतृत्व की लड़ाई जनता के मुद्दे पीछे: कांग्रेस के इन घटनाक्रमों को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है. बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने बागेश्वर प्रकरण पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस में शुरुआत से ही गड़बड़ी दिखाई दे रही है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पार्टी की प्रदेश प्रभारी के दौरे से गुटबाजी कम होने के बजाय बढ़ती दिखाई दे रही है. जोशी ने लोहाघाट खटीमा और पिथौरागढ़ में भी कांग्रेस के भीतर मतभेद ही नहीं बहुत कुछ चलने की बात भी कही.
उन्होंने आरोप लगाया कि,
कहीं विधायक बदलने और टिकट को लेकर असहमति है तो कहीं मौजूदा विधायक के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, जो पार्टी अपने नेताओं के बीच तालमेल नहीं बैठा पा रही वह जनता के सामने एकजुट नेतृत्व कैसे पेश करेगी.
- मथुरा दत्त जोशी, प्रदेश प्रवक्ता, कांग्रेस -
कांग्रेस का पलटवार बीजेपी अपने नेताओं के मतभेद देखे: वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को राजनीतिक बयानबाजी करार दिया है. कांग्रेस नेता सुजाता पॉल ने बागेश्वर की घटना और अन्य मामले को लेकर कहा,
हरीश रावत व यशपाल आर्य दोनों हमारे वरिष्ठ नेता हैं. एक छोटी-सी घटना को राजनीतिक विवाद का रूप देना उचित नहीं है. बीजेपी को अपने नेताओं के बीच मतभेदों पर ध्यान देना चाहिए.
- सुजाता पॉल, कांग्रेस नेता -
सुजाता पॉल ने बीजेपी के नेताओं अजय भट्ट, अनिल बलूनी, त्रिवेंद्र सिंह रावत और अरविंद पांडेय के बीच मतभेदों का सवाल उठाया. साथ ही उन्होंने कहा कि सांसद और सीएम के बीच क्या चल रहा है, ये सब सार्वजनिक है. राज्य सरकार के कामकाज और अंकिता भंडारी प्रकरण को लेकर भी बीजेपी पर सवाल खड़े किए.
कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती: राजनीतिक जानकार आदेश त्यागी कहते हैं कि उत्तराखंड कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती केवल बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ना नहीं, बल्कि चुनाव से पहले अपने नेतृत्व और संगठन के बीच भरोसा कायम करना भी है.
हरीश रावत जैसे अनुभवी नेता का जनाधार, यशपाल आर्य का संगठन, गणेश गोदियाल का प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नेतृत्व, प्रीतम सिंह और हरक सिंह रावत जैसे नेताओं का राजनीतिक प्रभाव पार्टी के लिए अहम है. लेकिन जब चुनावी रणनीति कार्यक्रमों के जिम्मेदार नेता ही टिकट वितरण जैसे विषयों पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठने लगते हैं तो उसका असर कार्यकर्ताओं के मनोबल पर भी पड़ सकता है.
- आदेश त्यागी, वरिष्ठ पत्रकार -
आदेश त्यागी के मुताबिक, कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पार्टी चुनाव से पहले सभी बड़े नेताओं को एक साझा रणनीति के तहत एक मंच पर ला पाएगी. क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति में सत्ता में वापसी का रास्ता संगठन की मजबूती और नेतृत्व के बीच तालमेल से होकर ही गुजरता है.
वहीं राजनीतिक जानकर किरण कुमार का कहना है कि
राज्य का कोई सा भी चुनाव उठा कर देख लो कांग्रेस में हमेशा इसी तरह के हालात रहे हैं. पहले लगाता है कि बेहतर चुनाव प्रबंधन हो रहा है, लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आते है, तभी कांग्रेस नेता आपसा में भिड़ना शुरू कर देते हैं. पार्टी नेताओं की आपसी मनमुटाव की खबरें जनता तक पहुंचने लगती है. इसका 2016 इसका एक उदाहरण जब चलती हुई सरकार गिरने सी कगार पर आ गई थी. कांग्रेस नेता कभी सार्वजनिक मंचों पर एक दूसरे के खिलाफ बोलने लगते है तो कभी दल बदल हो जाते हैं. कांग्रेस के नेता एक माला में मोती की तरह रहें तो शायद जनता भी उन्हें गंभीरता से ले.
-किरण कुमार, वरिष्ठ पत्रकार-
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- चिट्ठी, यात्रा और बवाल: हरीश रावत की 'अलग लाइन' या 2027 से पहले कांग्रेस की नई रणनीति?