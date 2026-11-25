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सत्ता में वापसी का सपना, लेकिन अपनों में ही उलझी उत्तराखंड कांग्रेस! क्या 'गुटबाजी' बढ़ाएगी मुश्किलें?

कभी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की नाराजगी सामने आती है, तो कभी नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के साथ सार्वजनिक मंच पर दिखी असहजता राजनीतिक चर्चा का विषय बन जाती है. कभी प्रदेश नेतृत्व और दिल्ली हाईकमान के बीच समन्वय को लेकर सवाल उठते हैं, तो कभी अलग-अलग नेताओं के राजनीतिक कार्यक्रम पार्टी के भीतर खींचतान की चर्चाओं को हवा देते हैं. इस साल की शुरुआत से अबतक के घटनाक्रमों पर नजर डालते हैं.

पार्टी के भीतर खींचतान को लेकर चर्चा: दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस में मतभेदों की चर्चा किसी एक घटना तक सीमित नहीं है. बीते कुछ महीनों में कई ऐसे घटनाक्रम सामने आए हैं, जिन्होंने चुनाव से पहले पार्टी की एकजुटता पर सवाल खड़े किए हैं.

संजय नेगी की वापसी पर विवाद: कांग्रेस के भीतर इसी साल खींचतान का एक बड़ा मामला मार्च 2026 में सामने आया था. दरअसल, रामनगर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी की कांग्रेस में वापसी को लेकर पार्टी के भीतर सहमति नहीं बन पाई थी. हरीश रावत खुद संजय नेगी की वापसी के पक्ष में थे. फिर 28 मार्च को दिल्ली में एक कार्यक्रम कर उत्तराखंड के कई नेताओं को कांग्रेस शामिल कराया गया था, लेकिन उसमें संजय नेगी का नाम नहीं था.

हरीश रावत ने लिया था 15 दिन का अवकाश: संजय नेगी को पार्टी में शामिल नहीं कराए जाने पर हरीश रावत ने नाराजगी जताई. इस घटनाक्रम के बाद हरीश रावत ने 15 दिन का अवकाश लेने की घोषणा कर दी. हालांकि, हरीश रावत के इस कदम को पार्टी में सही नहीं माना और मामला तब और बढ़ा जब पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने हरीश रावत की उपेक्षा का मुद्दा उठाया.

हरक सिंह रावत की टिप्पणी से बढ़ गया विवाद: इन सबके बीच चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत की टिप्पणी ने भी राजनीतिक हलचल बढ़ाई थी. उस वक्त हरक ने कहा था कि किसी भी नेता को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि उसके बिना पार्टी नहीं चल सकती. इस बयान पर धारचूला विधायक हरीश धामी ने उस वक्त तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने हरीश रावत के समर्थन में सामूहिक इस्तीफे तक की पेशकश कर दी थी. इस प्रकरण ने पार्टी में अलग-अलग नेताओं के समर्थक खेमों के बीच खिंचाव को सार्वजनिक कर दिया. इस मामले की खूब चर्चा हुई थी.

चुनावी पोस्टर से गायब हुए थे हरीश रावत और यशपाल आर्य: वहीं, इसी साल जून में कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत पर्वतीय जिलों में परिवर्तन संकल्प सम्मेलनों की रणनीति बनाई थी. इसके लिए पार्टी ने अलग-अलग नेताओं को जिम्मेदारियां सौंपीं, लेकिन अभियान के पोस्टर ने नई चर्चा शुरू कर दी थी. पोस्टर में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, प्रीतम सिंह, हरक सिंह रावत और करण माहरा की तस्वीरें तो थीं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की तस्वीरें गायब थीं.

प्रदीप टम्टा ने उठाए थे सवाल: इस पर हरीश रावत के करीबी माने जाने वाले पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाए थे. उन्होंने पूछा था कि क्या यह समावेशी नेतृत्व का संकेत है? हालांकि, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने विवाद को तूल नहीं देते हुए कहा था कि हरीश रावत और यशपाल आर्य पार्टी के महत्वपूर्ण नेता हैं और वे किसी भी विधानसभा क्षेत्र में जाकर अभियान में शामिल हो सकते हैं. इसके बावजूद पोस्टर को लेकर उठे सवालों ने यह चर्चा तेज कर दी कि क्या चुनावी रणनीति में वरिष्ठ नेताओं की भूमिका को लेकर पार्टी के भीतर अलग-अलग मत हैं.

धन्यवाद यात्रा पर हाईकमान की नाराजगी: उधर, अक्टूबर आते-आते हरीश रावत की धन्यवाद एवं जनसंवाद यात्रा ने कांग्रेस के अंदरूनी समीकरणों को एक बार फिर चर्चा में ला दिया. हरीश रावत प्रदेश में इस यात्रा के जरिए लोगों से संवाद कर रहे थे, लेकिन पार्टी संगठन की सहमति के बिना अलग से कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने आपत्ति जताई.

सैलजा ने हरीश रावत को लिखा था पत्र: अपनी नाराजगी जताते हुए सैलजा ने हरीश रावत को पत्र भी लिखा. साफ संदेश था कि हरीश रावत ने अपने इस कार्यक्रम की जानकारी न तो कांग्रेस प्रदेश प्रभारी को दी और न ही कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के साथ उन्होंने कोई चर्चा की. सैलजा ने हरीश रावत को अपनी धन्यवाद यात्रा बीच में रोकने को कहा था, लेकिन हरीश रावत ने सैलजा की नहीं सुनी और आखिर में मामला दिल्ली हाईकमान तक पहुंच गया था.

केसी वेणुगोपाल ने हरीश रावत को किया था तलब: कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक तरह से हरीश रावत को तलब किया और रावत को पार्टी से अलग कोई भी कार्यक्रम करने से मना किया. केसी वेणुगोपाल ने 6 अक्टूबर को सार्वजनिक तौर पर संदेश दिया कि पार्टी में व्यक्तिगत अभियान स्वीकार नहीं किए जाएंगे. इस घटनाक्रम के बाद हरीश रावत को दिल्ली तलब किया गया और 9 अक्टूबर को कुमारी सैलजा से मुलाकात के बाद रावत ने यात्रा स्थगित करने पर सहमति जताई.

इस्तीफे की पेशकश और दिल्ली की बैठक से दूरी: सितंबर 2026 में भी हरीश रावत की भूमिका को लेकर चर्चा तेज हुई. उनके पूर्व ओएसडी और वर्तमान निजी सहायक चंदन सिंह जीना से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के बाद रावत ने उत्तराखंड कांग्रेस की कार्यकारिणी और कांग्रेस कार्यसमिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य के पद से हटने की पेशकश कर दी थी. रावत ने इस कार्रवाई को अपने खिलाफ राजनीतिक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश बताया और अपने सहयोगी का बचाव भी किया था.

इसके बाद 2 नवंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी की मौजूदगी में उत्तराखंड के नेताओं की चुनावी तैयारियों को लेकर अहम बैठक हुई. इस बैठक में गणेश गोदियाल, प्रीतम सिंह, हरक सिंह रावत और यशपाल आर्य सहित कई नेता मौजूद रहे, लेकिन हरीश रावत की अनुपस्थिति ने फिर राजनीतिक चर्चाओं को हवा दे दी. हालांकि, 11 नवंबर को हरीश रावत ने एक बयान देते हुए कहा कि वह मुख्यमंत्री पद की दौड़ में नहीं हैं.

उन्होंने कहा कि पार्टी का लक्ष्य विधानसभा की 70 सीटों में कम से कम 45 सीटें जीतना होना चाहिए. मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका फैसला निर्वाचित विधायक और पार्टी नेतृत्व करेगा, वो तो बस पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं.

बागेश्वर में हरीश रावत और यशपाल आर्य के बीच माला पहनाने को लेकर खींचतान: हाल ही में कांग्रेस के भीतर मतभेदों की चर्चा उस समय फिर तेज हो गई, जब बागेश्वर में पार्टी के एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के बीच माला पहनाने को लेकर असहज स्थिति दिखाई दी.

सुजाता पॉल ने दिया था बयान: कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे. स्वागत के दौरान हरीश रावत और यशपाल आर्य के बीच माला पहनाने के क्रम को लेकर तनातनी का पूरा घटनाक्रम सामने आया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर फिर सवाल उठने लगे. हालांकि, कांग्रेस नेता सुजाता पॉल ने इसे सामान्य स्वागत प्रक्रिया से जुड़ा मामला बताया.