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झारखंड के सभी जिलों में NQAS प्रमाणित स्वास्थ्य संस्थानों की संख्या बढ़ाने पर जोर, दिसंबर 2026 तक शत-प्रतिशत NQAS प्रमाणन का लक्ष्य

रांची: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड के तत्वावधान में राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (NQAS) के अंतर्गत राज्य की स्वास्थ्य सेवा ओं की गुणवत्ता में सुधार, रोगी सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा स्वास्थ्य संस्थानों को राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणन के लिए तैयार करने के उद्देश्य से आंतरिक मूल्यांकनकर्ता सह सेवा प्रदाता प्रशिक्षण (Internal Assessor-cum-Service Provider Training), 2026 का आयोजन किया गया.

प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि सभी जिलों में NQAS प्रमाणित स्वास्थ्य संस्थानों की संख्या बढ़ाने तथा दिसंबर 2026 तक शत प्रतिशत NQAS प्रमाणन का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास तेज किया जाए. उन्होंने सभी जिलों को निर्देशित किया कि वे प्रमाणन की प्रक्रिया में तेजी लाएं, स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध कमियों की पहचान कर समयबद्ध सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करें तथा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समन्वित प्रयास करें.

राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों का प्रभावी क्रियान्वयन

उन्होंने बताया कि इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य संस्थानों में राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों के प्रभावी क्रियान्वयन, आंतरिक मूल्यांकन की प्रक्रिया, सेवा प्रदायगी में सुधार, रोगी सुरक्षा, संक्रमण नियंत्रण, अभिलेखों के उचित संधारण तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिभागियों की क्षमता का विकास करना है.

गुणवत्ता सुधार गतिविधि लागू करना

प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को स्वास्थ्य संस्थानों का व्यवस्थित मूल्यांकन करने, कमियों की पहचान करने, सुधारात्मक कार्ययोजना तैयार करने तथा गुणवत्ता सुधार गतिविधियों को नियमित रूप से लागू करने के संबंध में प्रशिक्षित किया जा रहा है. इससे जिला एवं प्रखंड स्तर पर गुणवत्ता आश्वासन गतिविधियों को और अधिक प्रभावी बनाने में सहायता मिलेगी.

इस प्रशिक्षण में निम्नलिखित राज्य स्तरीय पदाधिकारियों एवं प्रशिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया. उसमें झारखंड के स्वास्थ्य निदेशक सह गुणवत्ता आश्वासन (QA) के स्टेट नोडल अधिकारी डॉ. प्रभात कुमार, राज्य वेक्टर जनित रोग पदाधिकारी डॉ. रंजीत प्रसाद, जन स्वास्थ्य गुणवत्ता आश्वासन (PHQA)- राज्य परामर्शी सह प्रशिक्षक अतिन्द्र उपाध्याय, वाह्य मूल्यांकनकर्ता सह प्रशिक्षक डॉ. सुशांत, राज्य कार्यक्रम समन्वयक अनिमा किस्कू, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के झारखंड के परामर्शी वित्त महर्षि रमन, सिस्टम एनालिस्ट अविनिंद्र कुमार ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में अहम भूमिका निभाई.

जवाबदेही की महत्वपूर्ण भूमिका