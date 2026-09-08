लाठीचार्ज से भड़के डॉक्टर, भोपाल समेत प्रदेश के मेडिकल कॉलजों में इंटर्न-रेजिडेंट्स ने बंद की ओपीडी

लाठीचार्ज से भड़के डॉक्टर, भोपाल समेत प्रदेश के मेडिकल कॉलजों में इंटर्न-रेजिडेंट्स ने बंद की ओपीडी
कमला पार्क में प्रदर्शन कर रहे निहत्थे इंटर्न डॉक्टरों पर किए गए लाठीचार्ज और वाटर कैनन के इस्तेमाल के विरोध में गांधी मेडिकल कॉलेज समेत प्रदेश के कई मेडिकल कॉलेजों के इंटर्न और रेजिडेंट डॉक्टरों ने काम बंद किया. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 8, 2026 at 9:13 PM IST
भोपाल: राजधानी भोपाल में स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर शुरू हुआ इंटर्न डॉक्टरों का आंदोलन अब उग्र रूप ले चुका है. कमला पार्क में प्रदर्शन कर रहे निहत्थे इंटर्न डॉक्टरों पर सोमवार को किए गए लाठीचार्ज और वाटर कैनन के इस्तेमाल के विरोध में गांधी मेडिकल कॉलेज समेत प्रदेश के कई मेडिकल कॉलेजों के इंटर्न और रेजिडेंट डॉक्टरों ने काम बंद कर दिया है. इसके चलते अस्पतालों की नियमित ओपीडी सेवाएं प्रभावित हुई हैं.
इंटर्न डाक्टरों की मांग है कि मौजूदा करीब 14,337 रुपये मासिक स्टाइपेंड बढ़ाकर 30 हजार रुपये किया जाए. वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पुलिस आयुक्त ने लाठीचार्ज और वाटर कैनन की कार्रवाई की निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं.
प्रदेश के अन्य मेडिकल कालेजों से भोपाल पहुंचे इंटर्न
बता दें कि मध्य प्रदेश में स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर इंटर्न डॉक्टर पिछले 3 महीने से शासन से मांग कर रहे हैं. डॉक्टरों का कहना है कि लगातार मांग और बातचीत के बावजूद उन्हें केवल आश्वासन मिले, जिसके बाद उन्होंने धरना शुरू किया. हालांकि कमला पार्क में चल रहे प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई के बाद आंदोलन और तेज हो गया.
डॉक्टरों का आरोप है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे निहत्थे डाक्टरों पर बल प्रयोग किया गया है. ऐसे में दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होनी चाहिए. अब इस आंदोलन में प्रदेश के अन्य मेडिकल कालेजों के इंटर्न डॉक्टर भी शामिल हो रहे हैं. ग्वालियर, विदिशा, सागर और रीवा समेत अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों से सैकड़ों की संख्या में इंटर्न डॉक्टर भोपाल में प्रदर्शन करने पहुंचे हैं.
लाठीचार्ज के विरोध में डॉक्टरों ने काम छोड़ा
पुलिस कार्रवाई के विरोध में जूनियर और रेजिडेंट डॉक्टर भी आंदोलन में शामिल हो गए हैं. भोपाल ही नहीं प्रदेश के अन्य सरकारी कॉलेज और अस्पतालों की नियमित ओपीडी सेवाएं बंद होने से मरीजों की परेशानी बढ़ गई है. हालांकि अस्पतालों में आपातकालीन सेवाएं और वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा संचालित ओपीडी जारी रखी गई हैं, ताकि गंभीर मरीजों को इलाज मिल सके. डॉक्टरों का कहना है कि मांगों पर ठोस निर्णय होने तक आंदोलन जारी रहेगा.
सरकार को धरना स्थल पर आकर करनी होगी बात
इंटर्न डॉक्टरों ने साफ किया है कि वे बातचीत के लिए किसी सरकारी कार्यालय या अधिकारी के पास नहीं जाएंगे. उनका कहना है कि वरिष्ठ डॉक्टरों, जूनियर डॉक्टर संगठन के प्रतिनिधियों और कॉलेज प्रशासन की शासन से बातचीत हो चुकी है, लेकिन आंदोलन कर रहे इंटर्न डॉक्टरों से सीधे संवाद नहीं हुआ. इंटर्न डॉक्टरों की मांग है कि सरकार के प्रतिनिधि स्वयं धरनास्थल पर आएं और उनसे बातचीत करें.
पड़ोसी राज्यों से कम स्टाइपेंड का दावा
इंटर्न डॉक्टरों का कहना है कि मध्य प्रदेश स्टाइपेंड के मामले में कई राज्यों से पीछे है. डॉक्टरों के अनुसार दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में करीब 30 हजार, राजस्थान में 21 हजार, झारखंड में 25 से 26 हजार और ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल में करीब 43 से 44 हजार रुपये तक मासिक स्टाइपेंड दिया जा रहा है. इसके मुकाबले मध्य प्रदेश में करीब 14 हजार रुपये का स्टाइपेंड मिलने से डॉक्टरों में नाराजगी है.
महंगी फीस और कम स्टाइपेंड का मुद्दा भी उठाया
इंटर्न डॉक्टरों ने चिकित्सा शिक्षा की फीस को लेकर भी सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में चिकित्सकीय शिक्षा की फीस पहले से ही अधिक है. वर्तमान में करीब एक लाख रुपये वार्षिक फीस ली जा रही है. इसे बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये करने की तैयारी की है. डॉक्टरों का तर्क है कि जब कई राज्य अपेक्षाकृत बेहतर स्टाइपेंड दे रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में भी इंटर्न डॉक्टरों को सम्मानजनक आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए.
मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस जांच शुरू
वाटर कैनन और लाठीचार्ज को लेकर विवाद बढ़ने के बाद सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है. उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल के संज्ञान के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर भोपाल पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने जांच के आदेश दिए हैं. पुलिस उपायुक्त जोन-2 विकास सहवाल को जांच अधिकारी बनाया गया है. वे पूरे घटनाक्रम से जुड़े सभी पक्षों के बयान लेकर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे.
इंटर्न डॉक्टरों की 4 मुख्य मांगें-
- स्टाइपेंड में बढ़ोतरी: वर्तमान स्टाइपेंड 14,337 रुपये को बढ़ाकर सीधे 30 हजार रुपये किया जाए. डॉक्टरों का कहना है कि वे बीते 3 महीने से यह मांग कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों से आश्वासन मिलने के अलावा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.
- घायलों को मुआवजा: बीते दिन हुए लाठीचार्ज और वाटर कैनन की कार्रवाई में घायल हुए सभी इंटर्न डॉक्टरों को उचित मुआवजा प्रदान किया जाए.
- दोषियों पर सख्त कार्रवाई: शांतिपूर्ण और निहत्थे आंदोलन कर रहे डॉक्टरों पर बेवजह की गई पुलिस हिंसा और लाठीचार्ज की जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए.
- कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा: आंदोलन में शामिल किसी भी इंटर्न या जूनियर डॉक्टर के खिलाफ कोई पुलिस या कानूनी कार्रवाई न की जाए.