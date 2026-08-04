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स्टाइपेंड की मांग को लेकर बस्तर में इंटर्न डॉक्टरों का प्रदर्शन, स्वास्थ्य व्यवस्था पर पड़ा असर

जगदलपुर में 125 से ज्यादा इंटर्न डॉक्टरों ने बेमियादी हड़ताल शुरू कर दी है. कांकेर में भी स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू.

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इंटर्न डॉक्टरों का प्रदर्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 4, 2026 at 4:42 PM IST

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जगदलपुर/कांकेर: छत्तीसगढ़ के बस्तर में स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों ने बेमियादी हड़ताल शुरू की है. बस्तर के डिमरामपाल में मौजूद संभाग के सबसे बड़े सरकारी शहीद महेंद्र कर्मा मेडिकल कॉलेज के बाहर सभी इंटर्न डॉक्टर हड़ताल पर बैठ गए हैं. कांकेर शासकीय मेडिकल कॉलेज और कोमलदेव जिला अस्पताल कांकेर में भी एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों ने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया है.

इंटर्न डॉक्टर यामिनी वर्मा ने बताया कि लंबे समय से इंटर्नशिप कर रहे एमबीबीएस डॉक्टर सरकार से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. स्वास्थ्य मंत्री को भी आवदेन कई बार सौंप दिया गया है, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है.

यामिनी ने बताया कि छत्तीसगढ़ से लगे पड़ोसी राज्यों और दूसरे राज्यों के मुकाबले उनका मानदेय काफी कम है. अन्य राज्यों में 40 हजार से 45 हजार रुपये तक मानदेय दिया जाता है. अस्पताल में डॉक्टरों से 24 से 30 घंटे की ड्यूटी ली जाती है.

इंटर्न डॉक्टरों का प्रदर्शन (ETV Bharat)

डॉक्टरों की मांग

डॉक्टरों ने उनका मानदेय 15 हजार 900 से बढ़ाकर 30 हजार रुपये करने की मांग रखी है. मांगें नहीं माने जाने पर राजधानी रायपुर में आंदोलन करने की चेतावनी दी है.

स्वास्थ्य सुविधा चरमराई

इंटर्न डॉक्टरों के हड़ताल पर चले जाने से अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधा चरमरा गई है. दरअसल हड़ताल पर बैठे डॉक्टर आपातकालीन वार्ड, आईसीयू वार्ड, ओपीडी वार्ड, कैजुअल्टी वार्ड में अपनी सेवाएं देते हैं और 24 घंटे मरीजों का ध्यान रखते हैं.

हम पिछले काफी समय से हेल्थ मिनिस्टर को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन हमारी स्टाइपेंड अबतक नहीं बढ़ाई गई है. बाकी राज्यों के मुकाबले हमारी स्टाइपंड बहुत कम है. 125 इंटर्न है. स्वास्थ्य व्यवस्था पर असर पड़ रहा है. कंसल्टेंट्स तो बहुत कम समय के लिए आते हैं. हम एक एक पेसेंट का ध्यान रखते हैं-यामिनी वर्मा, इंटर्न डॉक्टर

जबतक मांगें पूरी नहीं,तबतक हड़ताल की चेतावनी

इससे पहले भी अपनी इस मांग को लेकर सभी इंटर्न डॉक्टरों ने हाथ में काली पट्टी बांधकर विरोध जताया था. डॉक्टरों का कहना है कि जबतक मांगें पूरी नहीं होगी, वे हड़ताल पर डटे रहेंगे.

इंटर्न डॉक्टरों का प्रदर्शन (ETV Bharat)

ब्लैक रिबन बांधकर किया प्रदर्शन

प्रदर्शन में शामिल कांकेर के इंटर्न डॉक्टरों का कहना है कि वे लंबे समय से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग शासन के सामने रखते आ रहे हैं. पिछले कई महीनों से ब्लैक रिबन बांधकर भी विरोध दर्ज कराया गया, लेकिन अब तक मांगों को लेकर कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई. इसके बाद उन्होने अनिश्चितकालीन आंदोलन का निर्णय लिया.



महंगाई और खर्च का दिया हवाला

प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने कहा कि बढ़ती महंगाई के बीच वर्तमान स्टाइपेंड में रोजमर्रा के खर्च पूरे करना मुश्किल हो गया है. इंटर्नशिप के दौरान दूर-दराज के पीएचसी और सीएचसी तक आने-जाने का खर्च, पीजी की तैयारी और किताबों सहित अन्य शैक्षणिक खर्च भी उठाने पड़ते हैं. डॉक्टरों का दावा है कि पड़ोसी राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में इंटर्न डॉक्टरों को कम स्टाइपेंड मिल रहा है, जबकि उनकी ड्यूटी और जिम्मेदारियां समान हैं.

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