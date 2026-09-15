ETV Bharat / state

रिम्स डेंटल के इंटर्न डॉक्टर्स ने किया पेन डाउन स्ट्राइक, 4 महीने से स्टाइपेंड नहीं मिलने पर जताई नाराजगी

इंटर्न डॉक्टरों से बात करते रिम्स निदेशक डॉ. डीके सिन्हा ( Etv Bharat )

रांचीः रिम्स डेंटल हॉस्पिटल के इंटर्न डॉक्टरों ने पिछले चार महीने से स्टाइपेंड नहीं मिलने के विरोध में मंगलवार को करीब तीन घंटे तक पेन डाउन स्ट्राइक की. इस दौरान डेंटल अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे मरीजों को भी इंटर्न डॉक्टरों ने नहीं देखा. अचानक इलाज प्रभावित होने से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा.

इंटर्न डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें करीब चार महीने से स्टाइपेंड का भुगतान नहीं किया गया है. लंबे समय से राशि नहीं मिलने की वजह से उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. डॉक्टरों ने बकाया स्टाइपेंड का जल्द भुगतान करने की मांग को लेकर टोकन हड़ताल शुरू की थी.

निदेशक ने की डॉक्टरों से बातचीत

इंटर्न डॉक्टरों की 'पेन-डाउन स्ट्राइक' की जानकारी मिलने के बाद रिम्स निदेशक डॉ. डीके सिन्हा ने आंदोलन कर रहे डॉक्टरों से बातचीत की. उन्होंने डॉक्टरों की समस्याएं सुनीं और जल्द से जल्द बकाया स्टाइपेंड का भुगतान कराने का आश्वासन दिया. निदेशक के आश्वासन के बाद इंटर्न डॉक्टरों ने फिलहाल अपना आंदोलन स्थगित कर दिया. इसके बाद डॉक्टर काम पर वापस लौट आए और डेंटल अस्पताल में मरीजों को देखना शुरू कर दिया.

आश्वासन के बाद फिलहाल आंदोलन टला