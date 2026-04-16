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हरिद्वार हाईवे पर सड़क हादसे में इंटर्न डॉक्टर की मौत, तेज रफ्तार कार ने मारी थी टक्कर

हरिद्वार: बहादराबाद थाना क्षेत्र में बुधवार रात को हुए एक सड़क हादसे में इंटर्न डॉक्टर की मौत हो गई. मृतक की पहचान 25 वर्षीय ऋतुराज के रूप में हुई है. ऋतुराज मूलरूप से बिहार के रहने वाला था. स्कूटी से सीएचसी जाते समय एक अज्ञात वाहन ने उनकी स्कूटी में टक्कर मार दी. हादसे में ऋतुराज ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया.

जानकारी के अनुसार बिहार निवासी डॉ. ऋतुराज बहादराबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इंटर्नशिप कर रहे थे. बीते बुधवार रात को वह स्कूटी से बहादराबाद सीएचसी जा रहे थे. उनके साथ इंटर्न महिला डॉक्टर भी मौजूद थीं. जैसे ही दोनों बहादराबाद-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहुंचे, तभी एक तेज रफ्तार वाहन ने उनकी स्कूटी में टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी आगे की तरफ से क्षतिग्रस्त हो गई.

हादसे में डॉक्टर ऋतुराज गंभीर रूप से घायल हो गए. उनकी मौके पर ही मौत हो गई. स्कूटी पर बैठी महिला डॉक्टर भी नीचे गिर गईं. हालांकि, उन्हें ज्यादा चोटें नहीं आई लेकिन घटना के बाद से वो गहरे सदमे में आ गई. सूचना मिलते ही बहादराबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा. हादसा होते ही वाहन चालक मौके से फरार होने में कामयाब रहा.

बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त वाहन तेज स्पीड में था. सीएचसी बहादराबाद की प्रभारी डॉ. आरती सिंह ने बताया डॉ. ऋतुराज, रुड़की स्थित दरहुड यूनिवर्सिटी से बीएमएएस की पढ़ाई कर रहे थे. छह माह की ट्रेनिंग के तहत उनकी तैनाती बहादराबाद सीएचसी में हुई थी.