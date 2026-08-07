दिल्ली-एनसीआर में बारिश का दौर जारी, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट,कई इलाकों में जलभराव
दिल्ली समेत एनसीआर में मानसून का दौर जारी,बारिश के असर से तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज,दिल्ली के कई मुख्य मार्ग पर जलभराव की स्थिति
Published : August 7, 2026 at 9:16 AM IST|
Updated : August 7, 2026 at 12:50 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बीते 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जहां इस बारिश की वजह से लोगों को भीषण उमस भरी गर्मी से राहत मिली है और मौसम सुहाना हो गया है तो वहीं दिल्ली के कई मुख्य मार्ग पर जलभराव की स्थिति भी देखी जा रही है. इसी कड़ी में दिल्ली के बदरपुर मेट्रो के नीचे सड़क पर 2 फीट पानी भर गया है जिसके वजह से यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है और इस रूट में जाने वाले लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.
राजधानी दिल्ली में लगातार बीते मंगलवार से झमाझम बारिश हो रही है और आज चौथे दिन शुक्रवार को भी दिल्ली में जोरदार बारिश हो रही है. जिसकी वजह से दिल्ली के कई मुख्य सड़कों पर और दिल्ली के कई कॉलोनी में जल भराव की स्थिति देखी जा रही है. हरियाणा के फरीदाबाद से बदरपुर बॉर्डर के रास्ते जो लोग दिल्ली में प्रवेश करते हैं वहीं इसी मार्ग का प्रयोग करते हैं जहां से रोजाना लाखों गाड़ियों की आवा-जाही होती है. वहीं बदरपुर मेट्रो जाने वाले लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
वही हम आपको बता दे बारिश से पहले दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि इस बार मानसून के दौरान दिल्ली में कहीं भी जल भराव की स्थिति नहीं देखी जाएगी. सिविक एजेंसियों के द्वारा लगातार बड़े-बड़े नालों को साफ करने और सड़क किनारे पानी निकासी के लिए भी सफाई की गई थी ताकि सड़क पर लगने वाला पानी नालियों के माध्यम से निकल सके इसके बावजूद दिल्ली सरकार के उन सभी दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है. और दिल्ली के कई मुख्य मार्ग पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है.
दिल्ली में औसत वर्षा अनुमान
आईएमडी के अनुसार, बृहस्पतिवार शाम 5:30 बजे तक सफदरजंग मानक केंद्र में 56 एमएम बारिश हुई. सुबह 11:30 बजे तक लोधी रोड में सबसे ज्यादा 50.6 मिमी बारिश हुई. रिज में 36.4, फार्मा साइंस रिसर्च में 30, छतरपुर में 27.5 मिमी बारिश दर्ज की गई. बारिश के असर से दिल्ली में तापमान में गिरावट दर्ज की गई. सफदरजंग में अधिकतम तापमान 27.6 रहा. जबकि न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस रहा.
दिल्ली में देर रात से रिमझिम बारिश हो रही है और तड़के तड़के शुक्रवार सुबह से दिल्ली के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है. मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में शुक्रवार को भी आसमान में बादल छाए रहेंगे और मध्यम से भारी वर्षा की संभावना को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी के लिए ''यलो अलर्ट'' जारी किया गया है. दिल्ली में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ भारी बारिश की चेतावनी है. इस दौरान अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है.
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार दिल्ली में शुक्रवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 67 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 88, गुरुग्राम में 73, गाजियाबाद में 65, ग्रेटर नोएडा में 72 और नोएडा में 78 अंक पर बना हुआ है. दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.
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