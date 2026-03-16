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बिहार में इंटर के छात्र की गोली मारकर हत्या, गुजरात से परीक्षा देने आया था गांव

भोजपुर: जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बनाही गांव में इंटर के एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. मृतक की पहचान बनाही गांव निवासी राजीव पांडेय के पुत्र सुमित पांडेय (17) के रूप में की गई है.

छात्र की गोली मारकर हत्या: परिजनों के अनुसार युवक को देर रात घर से बुलाकर गोली मारी गई है.मृतक के दादा रामाकांत पांडे ने बताया कि इसके पिता गुजरात मे रहते हैं. सुमित कल ही गुजरात के सूरत से अपने पिता के पास से घर लौटा था और रात में उनके बगल में ही सोया हुआ था लेकिन वह कब उठकर बाहर चला गया, इसका उन्हें आभास नहीं हुआ.

हत्या से कोहराम (ETV Bharat)

इंटर की परीक्षा देने आया था घर: मृतक के बड़े भाई ने बताया कि सुमित अपने पिता के साथ गुजरात में था. हाल ही में वह इंटर की परीक्षा देने के लिए गांव आया था. पहले मामा के गांव ओझवलिया गया और फिर एक दिन पहले ही अपने घर बनाही लौटा था.

रात को घर से गया था बाहर: वहीं मृतक के बड़े भाई अमित पांडे ने बताया कि सुमित इंटर की पढ़ाई कर रहा था. दोनों भाई अपनी मां के साथ गांव में ही रहते थे. उन्होंने बताया कि सुमित कल शाम घर आया था. इसके बाद रात में वह कब घर से बाहर निकला, इसकी जानकारी परिवार को नहीं हो सकी.