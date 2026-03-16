बिहार में इंटर के छात्र की गोली मारकर हत्या, गुजरात से परीक्षा देने आया था गांव
भोजपुर में एक इंटर के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. सोमवार सुबह बनाही-बनकट पथ पर पुलिया के पास उसकी लाश मिली.
Published : March 16, 2026 at 3:15 PM IST
भोजपुर: जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बनाही गांव में इंटर के एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. मृतक की पहचान बनाही गांव निवासी राजीव पांडेय के पुत्र सुमित पांडेय (17) के रूप में की गई है.
छात्र की गोली मारकर हत्या: परिजनों के अनुसार युवक को देर रात घर से बुलाकर गोली मारी गई है.मृतक के दादा रामाकांत पांडे ने बताया कि इसके पिता गुजरात मे रहते हैं. सुमित कल ही गुजरात के सूरत से अपने पिता के पास से घर लौटा था और रात में उनके बगल में ही सोया हुआ था लेकिन वह कब उठकर बाहर चला गया, इसका उन्हें आभास नहीं हुआ.
इंटर की परीक्षा देने आया था घर: मृतक के बड़े भाई ने बताया कि सुमित अपने पिता के साथ गुजरात में था. हाल ही में वह इंटर की परीक्षा देने के लिए गांव आया था. पहले मामा के गांव ओझवलिया गया और फिर एक दिन पहले ही अपने घर बनाही लौटा था.
रात को घर से गया था बाहर: वहीं मृतक के बड़े भाई अमित पांडे ने बताया कि सुमित इंटर की पढ़ाई कर रहा था. दोनों भाई अपनी मां के साथ गांव में ही रहते थे. उन्होंने बताया कि सुमित कल शाम घर आया था. इसके बाद रात में वह कब घर से बाहर निकला, इसकी जानकारी परिवार को नहीं हो सकी.
"कल रात दस-साढ़े दस बजे से लापता था. किसी का कॉल आया और घर से बाहर चला गया था. कल ही गांव वापस आया था. हमलोग दो भाई हैं. सुमित मेरा छोटा भाई है."- अमित पांडे, मृतक के बड़े भाई
जांच में जुटी पुलिस: सुबह ग्रामीणों से सूचना मिली कि बनाही-बनकट पथ पर पुलिया के पास सड़क किनारे उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है. घटना की सूचना मिलने के बाद अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए. वहीं, सूचना मिलते ही पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है.
"प्रथम दृष्टया मामला गोली मारकर हत्या का प्रतीत हो रहा है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आरा सदर अस्पताल भेज दिया गया है. परिजन कुछ भी बता नहीं पा रहे हैं.फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है."- राजेश मालाकार, शाहपुर थानाध्यक्ष
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