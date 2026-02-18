ETV Bharat / state

प्रयागराज में तेज़ रफ़्तार से एक सपने की मौत, परीक्षा केंद्र देखकर लौट रही 12वीं की छात्रा,भाई घायल

हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया. पुलिस ट्रक चालक की तलाश में जुट गई है.

ROAD ACCIDENT
सड़क हादसे में छात्रा की मौत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 18, 2026 at 11:22 AM IST

Updated : February 18, 2026 at 11:53 AM IST

प्रयागराज: बहरिया थाना क्षेत्र में मंगलवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे में 12वीं की छात्रा की मौत हो गई. जबकि उसका फुफेरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज घायल को अस्पताल में भर्ती कराया. फिलहाल पुलिस ट्रक चालक की तलाश में जुट गई है.

परिजनों के अनुसार, सरायगनी गांव निवासी शैलेंद्र कुमार मौर्य की पुत्री वैष्णवी मौर्य (17) उर्फ अनुपम 12वीं की छात्रा थी. वैष्णवी मंगलवार को अपने फुफेरे भाई प्रदीप कुमार मौर्य के साथ बाइक से परीक्षा केंद्र देखकर वापस घर लौट रही थी. इसी दौरान सरायगनी गांव के सामने धमौर मोड़ पर पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने उसके बाइक को टक्कर मार दिया.

टक्कर के बाद वैष्णवी सड़क पर गिर गई और ट्रक उसे रौंदते हुए आगे निकल गया. हादसे में छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्रदीप गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी हालत भी गंभीर बनी हुई है. सूचना मिलते ही बहरिया पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. दुर्घटना ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है.

डीसीपी यमुनानगर विवेक चंद्र यादव ने बताया कि छात्रा के पिता की तहरीर पर अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि फरार चालक की पहचान की जा सके. जल्द ही उसे गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

