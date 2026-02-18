ETV Bharat / state

अलीगढ़ में तेज रफ्तार कार का कहर; परीक्षा देकर लौट रहे छात्र की सड़क हादसे में मौत, दो घायल

पुलिस क्षेत्राधिकारी वरुण कुमार ने बताया कि वाहन को कब्जे में लेकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

युवराज सिंह (फाइल फोटो) (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 18, 2026 at 10:15 PM IST

अलीगढ़ : चंडौस थाना क्षेत्र में बुधवार को इंटरमीडिएट की परीक्षा देकर लौट रहे तीन छात्रों को अनियंत्रित कार ने टक्कर मार दी. हादसे में एक छात्र की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस ने दुर्घटना में शामिल कार को कब्जे में ले लिया है.

जानकारी के अनुसार, बुधवार को तीनों छात्र उत्तर प्रदेश बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा देकर बाइक से अपने घर लौट रहे थे. चंडौस थाना क्षेत्र के ज़हराना रोड पर सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों छात्र सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए.



घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और एंबुलेंस की सहायता से घायलों को उपचार के लिए जेएन मेडिकल कॉलेज भिजवाया. अस्पताल में उपचार के दौरान युवराज सिंह नामक छात्र ने दम तोड़ दिया. डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया.

घायल छात्रों की पहचान नमन और विशाल के रूप में हुई है. दोनों का इलाज अस्पताल में जारी है. चिकित्सकों के अनुसार, उनकी स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है. पुलिस ने दुर्घटना में शामिल कार को कब्जे में ले लिया है. प्रारंभिक जांच में कार की रफ्तार अधिक बताई जा रही है, हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

पुलिस क्षेत्राधिकारी वरुण कुमार ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया. उपचार के दौरान एक छात्र की मृत्यु हो गई. वाहन को कब्जे में लेकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

