अलीगढ़ में तेज रफ्तार कार का कहर; परीक्षा देकर लौट रहे छात्र की सड़क हादसे में मौत, दो घायल

अलीगढ़ : चंडौस थाना क्षेत्र में बुधवार को इंटरमीडिएट की परीक्षा देकर लौट रहे तीन छात्रों को अनियंत्रित कार ने टक्कर मार दी. हादसे में एक छात्र की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस ने दुर्घटना में शामिल कार को कब्जे में ले लिया है.



जानकारी के अनुसार, बुधवार को तीनों छात्र उत्तर प्रदेश बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा देकर बाइक से अपने घर लौट रहे थे. चंडौस थाना क्षेत्र के ज़हराना रोड पर सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों छात्र सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए.







घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और एंबुलेंस की सहायता से घायलों को उपचार के लिए जेएन मेडिकल कॉलेज भिजवाया. अस्पताल में उपचार के दौरान युवराज सिंह नामक छात्र ने दम तोड़ दिया. डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया.

