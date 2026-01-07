ETV Bharat / state

जनवरी-फरवरी में होने वाली परीक्षाओं की तैयारी के लिए अपनाएं ये ट्रिक्स, होगी हाई स्कोरिंग

पटना: 21 जनवरी से 30 जनवरी के बीच जेईई मेंस की परीक्षा आयोजित होनी है. इसके तुरंत बाद 2 फरवरी से बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा शुरू हो जाएगी. वहीं फरवरी में ही सीबीएसई बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षाएं भी प्रारंभ होंगी. लगातार होने वाली इन बड़ी परीक्षाओं के कारण छात्रों पर पढ़ाई और टाइम मैनेजमेंट का दबाव काफी बढ़ गया है. खास बात यह है कि जेईई मेंस और बोर्ड परीक्षाओं का पैटर्न और सिलेबस अलग-अलग होने के कारण तैयारी की रणनीति भी अलग रखनी पड़ती है.

जेईई मेंस और बोर्ड परीक्षा का अंतर: जेईई मेंस की परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होते हैं, जिनमें फिजिक्स, केमेस्ट्री और मैथमेटिक्स से सवाल पूछे जाते हैं. इसमें 11वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं के टॉपिक्स शामिल रहते हैं. वहीं इंटरमीडिएट परीक्षा में केवल 12वीं कक्षा का सिलेबस होता है और इसमें थ्योरी व सब्जेक्टिव प्रश्नों का अधिक महत्व रहता है.

बोर्ड परीक्षा में स्टेप बाय स्टेप उत्तर लिखने पर अंक मिलते हैं, जबकि जेईई मेंस में सही विकल्प चुनना ही सबसे अहम होता है. ऐसे में छात्रों को दोनों परीक्षाओं के लिए अलग-अलग तैयारी करनी पड़ती है.

रिवीजन का सबसे अहम समय: आमतौर पर परीक्षा से एक महीने पहले का समय रिवीजन के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है. अब जबकि परीक्षाएं बेहद नजदीक हैं, तो नए टॉपिक्स सीखने के बजाय अब तक जो पढ़ाई की गई है. उसी को रिवाइज करने पर फोकस करना जरूरी है. विशेषज्ञों का मानना है कि इस समय कंसेप्ट को मजबूत करने, गलतियों को पहचानने और प्रैक्टिस बढ़ाने की जरूरत होती है, ताकि परीक्षा के दौरान आत्मविश्वास बना रहे.

सेल्फ स्टडी पर दें पूरा ध्यान: पटना में मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कराने वाले संस्थान एडुकेमी के निदेशक और भौतिकी के शिक्षक विकास चौहान का कहना है कि छात्रों को इस समय प्रतिदिन 6 से 8 घंटे सेल्फ स्टडी जरूर करनी चाहिए. जो छात्र जेईई मेंस में अपीयर होने वाले हैं, उन्हें रोजाना कम से कम तीन घंटे सिर्फ जेईई मेंस की तैयारी के लिए देने चाहिए. इस दौरान प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को ध्यान से देखना और उनसे जुड़े टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करना बेहद फायदेमंद साबित होता है.

"जेईई मेंस की तैयारी के लिए फिजिक्स, केमेस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों विषयों को बराबर समय देना जरूरी है. छात्रों को कम से कम हर सब्जेक्ट को एक-एक घंटे देना चाहिए. फिजिक्स में कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, केमेस्ट्री में फैक्ट्स और रिएक्शन याद रखने होते हैं, जबकि मैथमेटिक्स में लगातार प्रैक्टिस से ही स्पीड और एक्युरेसी आती है. संतुलित तैयारी से ही बेहतर रिजल्ट की उम्मीद की जा सकती है."- विकास चौहान, एडुकेमी के निदेशक और भौतिकी के शिक्षक

इंटरमीडिएट परीक्षा की रणनीति: इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारी के लिए बोर्ड द्वारा जारी सैंपल पेपर और पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों को हल करना बेहद जरूरी है. विकास चौहान का कहना है कि इंटरमीडिएट के छात्रों को अब रोजाना कम से कम एक सैंपल पेपर सॉल्व करने की आदत डालनी चाहिए. इससे न सिर्फ टाइम मैनेजमेंट बेहतर होता है, बल्कि यह भी समझ आता है कि किस टॉपिक से कितने और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं.

हाई वेटेज टॉपिक्स पर फोकस: विकास चौहान ने बताया कि इंटरमीडिएट परीक्षा में कुछ टॉपिक्स से हर साल अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं. फिजिक्स में ऑप्टिक्स चैप्टर से, मैथमेटिक्स में कैलकुलस से और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अधिक अंक के प्रश्न आते हैं. ऐसे में छात्रों को इन टॉपिक्स पर विशेष ध्यान देना चाहिए. साथ ही, यह भी ध्यान रखें कि परीक्षा का लक्ष्य केवल पास होना नहीं, बल्कि अधिक से अधिक अंक हासिल करना होना चाहिए.

जनवरी वाला जेईई मेंस क्यों है अहम: विकास चौहान के अनुसार, जेईई मेंस की जनवरी वाली परीक्षा अप्रैल की तुलना में थोड़ी आसान मानी जाती है. इसकी एक वजह यह है कि इस समय छात्रों पर बोर्ड परीक्षा का दबाव होता है और परीक्षा लेने वाली एजेंसी इस बात का ध्यान रखती है. ऐसे में जिन छात्रों ने दो साल अच्छे से तैयारी की है, उनके लिए इस परीक्षा में अच्छा स्कोर करने का यह बेहतर मौका होता है. हालांकि जिन्होंने अब तक तैयारी में लापरवाही बरती है, उन्हें मानसिक तनाव से बचते हुए वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए.