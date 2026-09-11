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सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण मामले में हाईकोर्ट ने लगाई 6.41 करोड़ की वसूली पर अंतरिम रोक

सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण मामले में हाईकोर्ट ने लगाई वसूली पर अंतरिम रोक. ( ईटीवी भारत )

16 जुलाई 2026 को सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत ने विवादित ढांचे को हटाने का आदेश दिया था. इसके साथ ही मस्जिद कमेटी से 6.41 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति वसूलने के निर्देश भी दिए गए थे.

मामले में मार्च 2025 में बजरंग दल के पूर्व प्रांतीय संयोजक विकास त्यागी की शिकायत के बाद राजस्व विभाग ने कार्रवाई शुरू की थी. इसके बाद प्रकरण प्रशासनिक और न्यायिक स्तर पर आगे बढ़ा.

प्रशासन के अनुसार यह जमीन परिसर की पुरानी विश्रामशाला से संबंधित थी और बिना अनुमति धार्मिक ढांचे के रूप में इस्तेमाल की गई. वहीं मस्जिद कमेटी का दावा था कि यह मस्जिद 100 साल से अधिक पुरानी है और वक्फ में दर्ज संपत्ति है. ज़मीन के स्वामित्व और निर्माण की वैधता को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद लंबे समय से चल रहा था.

आपको बता दें कि सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित इस विवादित मस्जिद को लेकर प्रशासन और मस्जिद कमेटी के दावे अलग-अलग रहे हैं. प्रशासन का कहना था कि कलेक्ट्रेट परिसर की 315 वर्ग मीटर ज़मीन, खसरा संख्या-539 पर बना ढांचा अनधिकृत था.

न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने मस्जिद कमेटी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. कमेटी ने प्रशासन की कार्रवाई और ध्वस्तीकरण से पहले की गई कानूनी प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद मामले में एक बार फिर कानूनी मोर्चे पर हलचल बढ़ गई है.

साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से ज़वाब तलब किया है. मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी.

सहारनपुर / मेरठ : सहारनपुर की विवादित कलेक्ट्रेट मस्जिद के ध्वस्तीकरण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है. अदालत ने मस्जिद कमेटी से 6.41 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति वसूली के सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है.

सहारनपुर की विवादित कलेक्ट्रेट मस्जिद ध्वस्तीकरण के बाद. (ईटीवी भारत)

इस आदेश के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने जिला जज की अदालत में अपील की. हालांकि 2 सितंबर 2026 को जिला अदालत ने मस्जिद कमेटी की अपील खारिज कर दी और सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश को बरकरार रखा. इसके बाद प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की.

प्रशासन ने 5 सितंबर की देर रात से 6 सितंबर की सुबह के बीच कलेक्ट्रेट परिसर के सभी प्रमुख द्वारों को सील कर दिया था. मौके पर भारी पुलिस और सुरक्षा बल तैनात किया गया. इसके बाद सुबह दिन निकलते ही 6:50 बजे बुलडोज़र की मदद से विवादित ढांचे को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया.

सहारनपुर की विवादित कलेक्ट्रेट मस्जिद ध्वस्तीकरण के बाद. (ईटीवी भारत)

ध्वस्तीकरण के बाद मस्जिद कमेटी ने कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. कमेटी की ओर से आरोप लगाया गया कि पर्याप्त कानूनी अवसर दिए बिना ज़ल्दबाजी में कार्रवाई की गई.

कमेटी ने ध्वस्तीकरण के साथ-साथ क्षतिपूर्ति वसूली के आदेश को भी चुनौती दी. हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान फिलहाल 6.41 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति वसूली पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही राज्य सरकार और प्रशासन से ज़वाब मांगा गया है. अब अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी.

सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण मामले में हाईकोर्ट ने लगाई 6.41 करोड़ की वसूली पर अंतरिम रोक. (ईटीवी भारत)

हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस मामले में आगे की कानूनी दिशा पर सभी की नजरें टिक गई हैं. एक तरफ प्रशासन अपने आदेश और कार्रवाई को कानूनी प्रक्रिया के तहत बता रहा है. वहीं मस्जिद कमेटी ध्वस्तीकरण और वसूली के आदेश को चुनौती दे रही है. अब अगली सुनवाई में सरकार की ओर से ज़वाब दाखिल किए जाने के बाद मामले में तस्वीर और स्पष्ट होने की उम्मीद है.

सहारनपुर मस्जिद को लेकर मेरठ में हाई अलर्ट, जुमे की नमाज पर पुलिस का कड़ा पहरा

सहारनपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में स्थिति मस्जिद को प्रशासन द्वारा ढहाए जाने के बाद पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सतर्कता बढ़ा दी गई है. इसी कड़ी में मेरठ जिले में जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट घोषित किया गया है. शहर से लेकर देहात तक की सभी प्रमुख और संवेदनशील मस्जिदों के बाहर भारी पुलिस बल के साथ पीएसी (PAC) और त्वरित कार्य बल (RAF) की तैनाती की गई.

सहारनपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में स्थिति मस्जिद को प्रशासन द्वारा ढहाए जाने के बाद मेरठ सतर्क. (ईटीवी भारत)

सहारनपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में स्थिति मस्जिद को प्रशासन द्वारा ढहाए जाने के बाद पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सतर्कता बढ़ा दी गई है. इसी कड़ी में मेरठ जिले में जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट घोषित किया गया. शहर से लेकर देहात तक की सभी प्रमुख और संवेदनशील मस्जिदों के बाहर भारी पुलिस बल के साथ पीएसी और त्वरित कार्य बल की तैनाती की गई.

​कानून-व्यवस्था का जायजा लेने के लिए मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर, रेंज के डीआईजी कलानिधि नैथानी और मेरठ के एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति पुलिस टीम के साथ खुद सड़कों पर उतरे. ​अधिकारियों ने शहर के अति-संवेदनशील और मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों, विशेषकर मेरठ की ऐतिहासिक जामा मस्जिद और हापुड़ रोड स्थित इमलियान मस्जिद के आसपास सुरक्षा तंत्र का जायजा लिया.