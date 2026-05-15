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राजस्थान हाईकोर्ट: हर साल छात्रसंघ चुनाव कैलेंडर जारी करने सहित अन्य निर्देश वाले आदेश पर अंतरिम रोक

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्रसंघ बहाली से जुड़े मामले में एकलपीठ के 19 दिसंबर, 2025 को दिए हर साल छात्रसंघ चुनाव करवाने के लिए कैलेंडर जारी करने सहित इस संबंध में राज्य सरकार व चुनाव आयोग को दिए दिशा-निर्देश पर अंतरिम रोक लगा दी है. वहीं मामले में पक्षकार छात्र जयराव व अन्य से जवाब देने के लिए कहा है. जस्टिस सुदेश बंसल व जस्टिस मनीष कुमार शर्मा की खंडपीठ ने यह निर्देश शुक्रवार को राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए दिया.

राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि यह मामला राजस्थान यूनिवर्सिटी के 2025-26 के छात्रसंघ चुनाव करवाने के संबंध में एकलपीठ के समक्ष आया था. एकलपीठ ने प्रार्थी पक्ष की छात्रसंघ चुनाव करवाने की गुहार स्वीकार नहीं की बल्कि जनहित में कई दिशा-निर्देश जारी कर दिए. जबकि यह जनहित से जुड़ा हुआ मामला था, तो एकलपीठ को इस मुद्दे पर स्वप्रेरित प्रसंज्ञान ले इसे पीआईएल के तौर पर दर्ज करना चाहिए था. लेकिन एकलपीठ ने इस मामले में याचिका में उठाए गए मुद्दों से बाहर जाकर राज्य सरकार व चुनाव आयोग को दिशा-निर्देश दिए हैं. जबकि मामले में चुनाव आयोग को पक्षकार ही नहीं बनाया गया था.