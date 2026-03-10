ETV Bharat / state

उत्तम नगर हिंसा के आरोपियों के घर गिराने पर अंतरिम रोक, कल फिर सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई जैसे किसी भी एक्शन पर 11 मार्च की सुबह तक रोक लगाई है.

उत्तर नगर होली केस में दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 10, 2026 at 6:29 PM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तम नगर हत्याकांड में शामिल आरोपियों के परिवार को राहत दी है, जस्टिस अमित बंसल की बेंच ने बुलडोजर कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है. मामले की अगली सुनवाई कल यानि 11 मार्च को होगी.

हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों को बुलडोजर कार्रवाई जैसी कोई भी कार्रवाई करने से रोकने का निर्देश दिया. आज सुनवाई के दौरान दिल्ली नगर निगम ने कोर्ट से इस मामले पर 11 मार्च को सुनवाई करने की मांग की. तब कोर्ट ने कहा कि आज शाम से लेकर 11 मार्च की सुबह तक कुछ नहीं बिगाड़ा जाएगा.

दरअसल दिल्ली नगर निगम ने 8 मार्च को उत्तम नगर हत्याकांड में शामिल एक आरोपी के घर के कुछ अवैध हिस्सों को ध्वस्त कर दिया था, 4 मार्च को होली के दौरान तरुण भुटौलिया नामक 26 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई थी. जिसके बाद इस मामले के एक आरोपी के घर के अवैध हिस्से को नगर निगम ने गिरा दिया था.

इस मामले में दिल्ली पुलिस ने सोहैल और अयान से पूछताछ की थी. हाईकोर्ट में याचिका सोहैल और अयान की मां शहनाज ने दायर की है. याचिका दायर करने वालों में इस मामले के एक आरोपी इमरान ऊर्फ बंटी की मां जरीना भी शामिल है. याचिका में कहा गया है कि दिल्ली नगर निगम ने एफआईआर दर्ज होते ही मनमाने तरीके से मकान को गिराने की कार्रवाई की है.

याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि उनका घर भी गिराया जा सकता है क्योंकि उन्हें भी इस मामले में फंसाया गया है, याचिका में कहा गया है कि दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत और संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 300ए का उल्लंघन है. दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के फैसले और दिशानिर्देशों का भी उल्लंघन है.

