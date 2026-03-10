ETV Bharat / state

उत्तम नगर हिंसा के आरोपियों के घर गिराने पर अंतरिम रोक, कल फिर सुनवाई

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तम नगर हत्याकांड में शामिल आरोपियों के परिवार को राहत दी है, जस्टिस अमित बंसल की बेंच ने बुलडोजर कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है. मामले की अगली सुनवाई कल यानि 11 मार्च को होगी.

हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों को बुलडोजर कार्रवाई जैसी कोई भी कार्रवाई करने से रोकने का निर्देश दिया. आज सुनवाई के दौरान दिल्ली नगर निगम ने कोर्ट से इस मामले पर 11 मार्च को सुनवाई करने की मांग की. तब कोर्ट ने कहा कि आज शाम से लेकर 11 मार्च की सुबह तक कुछ नहीं बिगाड़ा जाएगा.

दरअसल दिल्ली नगर निगम ने 8 मार्च को उत्तम नगर हत्याकांड में शामिल एक आरोपी के घर के कुछ अवैध हिस्सों को ध्वस्त कर दिया था, 4 मार्च को होली के दौरान तरुण भुटौलिया नामक 26 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई थी. जिसके बाद इस मामले के एक आरोपी के घर के अवैध हिस्से को नगर निगम ने गिरा दिया था.

इस मामले में दिल्ली पुलिस ने सोहैल और अयान से पूछताछ की थी. हाईकोर्ट में याचिका सोहैल और अयान की मां शहनाज ने दायर की है. याचिका दायर करने वालों में इस मामले के एक आरोपी इमरान ऊर्फ बंटी की मां जरीना भी शामिल है. याचिका में कहा गया है कि दिल्ली नगर निगम ने एफआईआर दर्ज होते ही मनमाने तरीके से मकान को गिराने की कार्रवाई की है.